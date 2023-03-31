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РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 25.
КАМАЗ
 
Позже
Алания

История личных встреч

КАМАЗ
Алания

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.6

Среднее время на гол

40
150

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.21
Пальцев Валентин 4 0.17
Гаглоев Александр 4 (4) 0.17
Бабаев Владлен 3 0.13
Мохаммад Амир 2 0.08
Бадртдинов Ильнур 2 0.08
Денисов Александр 1 0.04
Полюткин Антон 1 0.04
Сикоев Асланбек 1 0.04
Серченков Сергей 1 0.04
Кирсанов Никита 1 0.04
Таликин Дамир 1 0.04
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 7 0.29
Машуков Ислам 6 (1) 0.25
Гиоргобиани Николай 5 0.21
Багаев Алан 4 0.17
Цараев Алан 2 0.08
Петров Максим Вячеславович 2 0.08
Хабалов Алан 2 (1) 0.08
Засеев Азамат 1 0.04
Качмазов Сослан 1 0.04
Ташаев Александр 1 0.04
Корян Аршак 1 0.04
Татаев Алексей 1 0.04
Гурциев Батраз 1 0.04
Хосонов Хетаг 1 0.04
Хугаев Алан 1 0.04
Мазурин Андрей 1 0.04
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.04
Кочиев Хетаг 1 0.04

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 8 1
Абрамов Артём 6 1
Мохаммад Амир 6 1
Гаглоев Александр 7 0
Аюкин Руслан 6 0
Шамкин Даниил 6 0
Толстопятов Николай 6 0
Свежов Виктор 3 0
Кириллов Юрий 3 0
Полюткин Антон 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Таликин Дамир 3 0
Маляров Никита 1 1
Мамин Алексей 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Герасимов Алексей 1 0
Серченков Сергей 1 0
Гираев Карим 1 0
Рейхмен Богдан 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочиев Хетаг 6 0
Багаев Алан 5 0
Хосонов Хетаг 5 0
Гиоргобиани Николай 4 0
Галоян Артур 3 0
Бутаев Аллон 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Качмазов Сослан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Машуков Ислам 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Алания
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
4
КАМАЗ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Алания
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

7
20
КАМАЗ
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Алания
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

11
24

Голы по времени матча

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
9
50%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Забито

10
22
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
10%
6
27%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
3
30%
5
23%
61-75
3
30%
3
14%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
6
40%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Забито

26
40
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
3
12%
6
15%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
5
19%
6
15%
31-45
3
12%
6
15%
46-60
6
23%
6
15%
61-75
6
23%
12
30%
76-90

Пропущено

25
25
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
20%
2
8%
1-15
4
16%
8
32%
16-30
1
4%
5
20%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
3
12%
5
20%
61-75
8
32%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0
КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0
Алания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0
СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2

Результаты матчей

КАМАЗ
Алания

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
5
8
2
10
2.5
4
9
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
19
5
8
16
1.5
11
13
2
22
2.5
7
17
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 24 14 9 1 45 - 22 51
2.
Рубин
 Заявка 24 12 9 3 38 - 23 45
3.
Енисей
 Заявка 24 11 9 4 33 - 24 42
4.
Алания
 Заявка 24 11 8 5 39 - 26 41
5.
Арсенал Тула
 Заявка 24 10 6 8 32 - 30 36
6.
Шинник
 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
7.
Волгарь
 Заявка 24 9 8 7 26 - 23 35
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 24 9 7 8 38 - 28 34
9.
КАМАЗ
 Заявка 24 8 9 7 27 - 24 33
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 8 9 7 17 - 18 33
11.
Родина Москва
 Заявка 24 8 7 9 26 - 29 31
12.
Акрон
 Заявка 24 6 12 6 24 - 26 30
13.
Нефтехимик
 Заявка 24 7 8 9 20 - 24 29
14.
Велес Москва
 Заявка 24 7 3 14 23 - 39 24
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 Заявка 24 5 6 13 22 - 34 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 24 4 8 12 17 - 31 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 24 4 5 15 16 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
6.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
8.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
9.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
14.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
11.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Шинник Грузнов Илья 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 4 часа 38 минут.



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    • Прогнозы 62
    КАМАЗ 27.4% (17)
    X 46.8% (29)
    Алания 25.8% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    Алания
    3.30
    3.20
    2.32
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Алания

    Исход игры
    КАМАЗ
    28.6% (18)
    Ничья
    46% (29)
    Алания
    25.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (17)
    Меньше
    70.18% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (40)
    Нет
    29.82% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.5% (23)
    0:1 Алания
    12.7% (8)
    2:1 КАМАЗ
    12.7% (8)
    1:2 Алания
    9.5% (6)
    1:0 КАМАЗ
    7.9% (5)
    2:2 Ничья
    4.8% (3)
    0:0 Ничья
    3.2% (2)
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    КАМАЗ
    Алания
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