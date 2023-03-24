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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 24.
Шинник
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 65
Шинник 78.5% (51)
X 16.9% (11)
Нефтехимик 4.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
Нефтехимик
2.23
3.35
3.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шинник
Нефтехимик

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.55
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 7 (1) 0.3
Самойлов Дмитрий 4 (1) 0.17
Кулишев Артём 3 0.13
Гонгапшев Альбек 3 0.13
Низамутдинов Эльдар 2 0.09
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.09
Соколов Игорь 2 0.09
Зинков Вячеслав 1 0.04
Батютин Андрей 1 0.04
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 5 (1) 0.22
Дворецков Филипп 3 0.13
Лайкин Максим 3 0.13
Галиулин Вагиз 2 0.09
Котов Павел 2 0.09
Базелюк Константин 1 0.04
Шоркин Максим 1 0.04
Денисов Роман 1 0.04
Ширяев Максим 1 0.04
Котик Артём 1 0.04

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 5 2
Осипов Евгений 6 0
Батютин Андрей 5 0
Семёнов Андрей Игоревич 3 1
Савинов Андрей 3 1
Зинков Вячеслав 4 0
Самойлов Дмитрий 3 0
Емельянов Роман 3 0
Леонтьев Игорь 3 0
Покидышев Николай 3 0
Филиппов Михаил 2 0
Кулишев Артём 2 0
Стешин Евгений 2 0
Вамбольт Денис 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 7 0
Калугин Никита 4 1
Москвичёв Владимир 5 0
Бердников Алексей 3 1
Галиулин Вагиз 4 0
Школик Игорь 4 0
Лайкин Максим 4 0
Дворецков Филипп 2 1
Котик Артём 2 1
Денисов Роман 3 0
Обухов Игорь 2 0
Терехов Антон 2 0
Ширяев Максим 2 0
Янушковский Роман 2 0
Барсов Максим 1 0
Ситдиков Марат 1 0
Котов Павел 1 0

Результаты матчей

Шинник
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Нефтехимик
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
5
Шинник
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Нефтехимик
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

6
9
Шинник
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (12)
35% (8)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Нефтехимик
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
61% (14)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
4
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
1
9%
4
40%
76-90

Пропущено

19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
16%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
4
21%
5
50%
76-90

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 9
2
8%
1
5%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
4
16%
4
19%
46-60
5
20%
5
24%
61-75
5
20%
6
29%
76-90

Пропущено

27
20
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
4
15%
4
20%
1-15
4
15%
4
20%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
6
22%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4
Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Шинник 1:0 Шинник - Акрон 1:0 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Шинник - КАМАЗ 1:0
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1
Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Нефтехимик - Енисей 1:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Нефтехимик 2:2 СтавропольАгроСоюз - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Акрон 0:1

Результаты матчей

Шинник
Нефтехимик

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
7 раз 30%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%

Тоталы голов в матче

Шинник
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
14
9
6
17
1.5
6
17
2
21
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 23 13 9 1 44 - 22 48
2.
Рубин
 Заявка 23 12 8 3 38 - 23 44
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 23 11 7 5 39 - 26 40
5.
Волгарь
 Заявка 23 9 7 7 25 - 22 34
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 9 6 8 38 - 28 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 23 8 9 6 27 - 23 33
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 8 9 6 17 - 16 33
10.
Шинник
 Заявка 23 9 5 9 26 - 26 32
11.
Родина Москва
 Заявка 23 8 7 8 26 - 28 31
12.
Нефтехимик
 Заявка 23 7 8 8 20 - 21 29
13.
Акрон
 Заявка 23 5 12 6 22 - 26 27
14.
Велес Москва
 Заявка 23 7 2 14 23 - 39 23
15.
ФК Кубань
 Заявка 23 6 5 12 23 - 27 23
16.
Уфа
 Заявка 23 5 6 12 21 - 32 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 23 4 7 12 17 - 31 19
18.
Краснодар-2
 Заявка 23 3 5 15 15 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Балтика
 Заявка 11 7 4 0 20 - 11 25
3.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 11 6 3 2 15 - 11 21
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
ФК Кубань Абдоков Нури 8
Родина Москва Тимошенко Иван 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 14 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Шинник.
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    2.15 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 65
    Шинник 78.5% (51)
    X 16.9% (11)
    Нефтехимик 4.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Нефтехимик
    2.23
    3.35
    3.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шинник - Нефтехимик онлайн

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    Прогнозы на матч Шинник - Нефтехимик

    Исход игры
    Шинник
    78.5% (51)
    Ничья
    16.9% (11)
    Нефтехимик
    4.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.51% (23)
    Меньше
    63.49% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    53.97% (34)
    Нет
    46.03% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Шинник
    32.3% (21)
    2:1 Шинник
    32.3% (21)
    1:1 Ничья
    16.9% (11)
    2:0 Шинник
    10.8% (7)
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    Шинник
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