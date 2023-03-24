Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Шинник
Нефтехимик
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
2
1.57
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.55
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|7 (1)
|0.3
|Самойлов Дмитрий
|4 (1)
|0.17
|Кулишев Артём
|3
|0.13
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.13
|Низамутдинов Эльдар
|2
|0.09
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.09
|Соколов Игорь
|2
|0.09
|Зинков Вячеслав
|1
|0.04
|Батютин Андрей
|1
|0.04
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|5 (1)
|0.22
|Дворецков Филипп
|3
|0.13
|Лайкин Максим
|3
|0.13
|Галиулин Вагиз
|2
|0.09
|Котов Павел
|2
|0.09
|Базелюк Константин
|1
|0.04
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|Денисов Роман
|1
|0.04
|Ширяев Максим
|1
|0.04
|Котик Артём
|1
|0.04
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|5
|2
|Осипов Евгений
|6
|0
|Батютин Андрей
|5
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|3
|1
|Савинов Андрей
|3
|1
|Зинков Вячеслав
|4
|0
|Самойлов Дмитрий
|3
|0
|Емельянов Роман
|3
|0
|Леонтьев Игорь
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Филиппов Михаил
|2
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Вамбольт Денис
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубаев Давид
|7
|0
|Калугин Никита
|4
|1
|Москвичёв Владимир
|5
|0
|Бердников Алексей
|3
|1
|Галиулин Вагиз
|4
|0
|Школик Игорь
|4
|0
|Лайкин Максим
|4
|0
|Дворецков Филипп
|2
|1
|Котик Артём
|2
|1
|Денисов Роман
|3
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Терехов Антон
|2
|0
|Ширяев Максим
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Барсов Максим
|1
|0
|Ситдиков Марат
|1
|0
|Котов Павел
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Нефтехимик
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
5
Шинник
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Нефтехимик
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
6
9
Шинник
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (12)
35% (8)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Нефтехимик
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
61% (14)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
4
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
1
9%
4
40%
76-90
Пропущено
19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
16%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
4
21%
5
50%
76-90
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 9
2
8%
1
5%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
4
16%
4
19%
46-60
5
20%
5
24%
61-75
5
20%
6
29%
76-90
Пропущено
27
20
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
4
15%
4
20%
1-15
4
15%
4
20%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
6
22%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4
Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Шинник 1:0 Шинник - Акрон 1:0 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Шинник - КАМАЗ 1:0
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1
Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Нефтехимик - Енисей 1:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Нефтехимик 2:2 СтавропольАгроСоюз - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Акрон 0:1
Результаты матчей
Шинник
Нефтехимик
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
7 раз 30%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
Тоталы голов в матче
Шинник
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
48
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
29
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
149
617
617
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|9
|1
|44 - 22
|48
|2.
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|38 - 23
|44
|3.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|39 - 26
|40
|5.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 22
|34
|6.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|38 - 28
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|17 - 16
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 26
|32
|11.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 28
|31
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|20 - 21
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|12
|6
|22 - 26
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 39
|23
|15.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|23 - 27
|23
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 32
|21
|17.
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|17 - 31
|19
|18.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|20 - 11
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 14
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|8
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогнозы на матч Шинник - Нефтехимик
Исход игры
Шинник
78.5% (51)
Ничья
16.9% (11)
Нефтехимик
4.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.51% (23)
Меньше
63.49% (40)
Обе команды забьют
Да
53.97% (34)
Нет
46.03% (29)
Популярный счёт
1:0 Шинник
32.3% (21)
2:1 Шинник
32.3% (21)
1:1 Ничья
16.9% (11)
2:0 Шинник
10.8% (7)
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