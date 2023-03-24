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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 24.
Краснодар-2
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 67
Краснодар-2 19.4% (13)
X 25.4% (17)
Родина Москва 55.2% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Родина Москва
4.10
3.50
1.97
Все Коэффициенты

История личных встреч

Краснодар-2
Родина Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 4 (1) 0.17
Ознобихин Олег 2 0.09
Самко Владислав 2 0.09
Апеков Руслан 2 (1) 0.09
Мацукатов Алекс 1 0.04
Халназаров Рустам 1 0.04
Пивоваров Дмитрий 1 0.04
Кокоев Давид 1 0.04
Гайворонский Данила 1 0.04
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 8 (2) 0.35
Калмыков Амур 4 0.17
Андреев Игорь 2 0.09
Морозов Владислав 2 0.09
Гордюшенко Астемир 2 (1) 0.09
Плиев Заурбек 1 0.04
Султонов Мухаммад 1 0.04
Вачхольз Весли Ната 1 0.04
Воропаев Артём 1 0.04
Куль Руслан 1 0.04
Мальцев Михаил 1 0.04
Мартовой Даниил 1 0.04
Голдобин Никита 1 (1) 0.04

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 8 0
Сухорученко Михаил 5 1
Карпов Данил 5 0
Апеков Руслан 4 0
Гайворонский Данила 4 0
Халназаров Рустам 2 1
Якимов Вячеслав 3 0
Кокоев Давид 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Пузанов Станислав 3 0
Пивоваров Дмитрий 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Самко Владислав 2 0
Плотников Никита 2 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 2 0
Кутовой Максим 1 0
Исаенко Олег 1 0
Губжоков Ислам-Бек 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Штепа Михаил 1 0
Попов Омар 1 0
Иванов Дмитрий III 1 0
Полях Данил 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальцев Михаил 3 1
Габараев Альберт 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Байтуков Руслан 4 0
Клещенко Александр 2 1
Калмыков Амур 2 1
Гордюшенко Астемир 3 0
Баринов Даниил 3 0
Куль Руслан 3 0
Петухов Илья 3 0
Вачхольз Весли Ната 1 1
Аликин Павел 2 0
Морозов Владислав 2 0
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Воропаев Артём 1 0
Андреев Игорь 1 0

Результаты матчей

Краснодар-2
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Родина Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
5
Краснодар-2
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Родина Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

6
8
Краснодар-2
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Родина Москва
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

18
14

Волевые поражения

10
13

Голы по времени матча

Забито

4
15
3 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
20 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
2
50%
7
47%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
19%
3
23%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
6
29%
1
8%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
5
45%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
1
7%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
5
33%
61-75
6
30%
4
27%
76-90

Забито

15
26
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
12 Не забивали 6
1
7%
2
8%
1-15
4
27%
8
31%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
3
20%
5
19%
76-90

Пропущено

41
28
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
7
17%
4
14%
1-15
5
12%
3
11%
16-30
5
12%
3
11%
31-45
7
17%
4
14%
46-60
5
12%
9
32%
61-75
12
29%
29%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0
Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Алания 0:3 Рубин - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 Краснодар-2 - Нефтехимик 0:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Енисей 1:2
Родина Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2
Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Алания - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2

Результаты матчей

Краснодар-2
Родина Москва

Точный счет

0:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 52%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Краснодар-2
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
12
0.5
Больше Меньше
17
6
4
19
1.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 23 13 9 1 44 - 22 48
2.
Рубин
 Заявка 23 12 8 3 38 - 23 44
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 23 11 7 5 39 - 26 40
5.
Волгарь
 Заявка 23 9 7 7 25 - 22 34
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 9 6 8 38 - 28 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 23 8 9 6 27 - 23 33
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 8 9 6 17 - 16 33
10.
Шинник
 Заявка 23 9 5 9 26 - 26 32
11.
Родина Москва
 Заявка 23 8 7 8 26 - 28 31
12.
Нефтехимик
 Заявка 23 7 8 8 20 - 21 29
13.
Акрон
 Заявка 23 5 12 6 22 - 26 27
14.
Велес Москва
 Заявка 23 7 2 14 23 - 39 23
15.
ФК Кубань
 Заявка 23 6 5 12 23 - 27 23
16.
Уфа
 Заявка 23 5 6 12 21 - 32 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 23 4 7 12 17 - 31 19
18.
Краснодар-2
 Заявка 23 3 5 15 15 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Балтика
 Заявка 11 7 4 0 20 - 11 25
3.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 11 6 3 2 15 - 11 21
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
ФК Кубань Абдоков Нури 8
Родина Москва Тимошенко Иван 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 13 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 67
    Краснодар-2 19.4% (13)
    X 25.4% (17)
    Родина Москва 55.2% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Родина Москва
    4.10
    3.50
    1.97
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    Где смотреть матч Краснодар-2 - Родина Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Родина Москва

    Исход игры
    Краснодар-2
    19.4% (13)
    Ничья
    25.4% (17)
    Родина Москва
    55.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.62% (29)
    Меньше
    55.38% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    64.62% (42)
    Нет
    35.38% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Родина Москва
    25.4% (17)
    0:1 Родина Москва
    19.4% (13)
    1:1 Ничья
    19.4% (13)
    2:1 Краснодар-2
    11.9% (8)
    0:2 Родина Москва
    7.5% (5)
    1:0 Краснодар-2
    6% (4)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
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    Краснодар-2
    Родина Москва
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