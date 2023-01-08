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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Зульте-Варегем
2:0
Конец матча
Мехелен
0'
4' Желтая карточка
Ван Хоренбек Алек
1:0
5' Гол
Nicolas Rommens
23' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
59' Желтая карточка
Уолш Сэнди
68' Желтая карточка
Лавале Димитри
2:0
73' Пенальти
Гано Зиньо
77' Желтая карточка
Верстрате Биргер
84' Желтая карточка
Бейтс Дэвид
88' Желтая карточка
Схоофс Роб
90' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
90'+7
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
4
Дерейк
Тимоти
26
Novatus
Disma
22
Сормо
Бент
7
Фадера
Алию
6
Сиссако
Абдулайе
25
Вормер
Руд
20
Nicolas
Rommens
93
Гано
Зиньо
12
Брюлс
Кристиан
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
14
Лавале
Димитри
18
Ван
Хоренбек
Алек
66
Верстрате
Биргер
22
Да
Крус
Алессио
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
10
Маледе
Йонас
11
Сторм
Никола
Зульте-Варегем
3-5-2
Мехелен
4-3-3

История личных встреч

Зульте-Варегем
Мехелен

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
3:2
ПДА
2:2
ПДА
4:2
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
0:0
ЛП
2:3
ЛП
2:3
ЛП
3:4
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

11
21

Голов в среднем за матч

1.22
2.1

Среднее время на гол

73
42

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.67

Среднее время на гол

47
54

Всего голов

30
36

Голов в среднем за матч

1.58
1.89

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
47

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гано Зиньо 5 (3) 0.26
Воссен Йелле 5 (1) 0.26
Фадера Алию 4 0.21
Nicolas Rommens 2 0.11
Stan Braem 2 0.11
Лопес Борха 1 0.05
Сиссако Абдулайе 1 0.05
Mamadou Sangare 1 0.05
Оффор Чинонсо 1 0.05
Драмбаев Aлександр 1 0.05
Moudou Tambedou 1 0.05
Сиранни Алессандро 0 0
Novatus Disma 0 0
Цука Рави 0 0
Ндур Алиун 0 0
Lukas Willen 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 5 0.28
Хайреманс Джеффри 4 0.22
Нгой Жульен 3 (1) 0.17
Уолш Сэнди 2 0.11
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.11
Пейре Тибо 2 0.11
Milan Robberechts 2 0.11
Да Крус Алессио 1 0.06
Верстрате Биргер 1 0.06
Сторм Никола 1 0.06
Воутерс Дрис 0 0
Маледе Йонас 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 5 1
Novatus Disma 5 1
Moudou Tambedou 5 0
Сиранни Алессандро 4 0
Оффор Чинонсо 4 0
Фадера Алию 4 0
Цука Рави 2 1
Воссен Йелле 3 0
Дерейк Тимоти 3 0
Кристенсен Лассе 3 0
Nicolas Rommens 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Лопес Борха 2 0
Mamadou Sangare 2 0
Lukas Willen 2 0
Сормо Бент 0 1
Гано Зиньо 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Ндур Алиун 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейтс Дэвид 3 1
Уолш Сэнди 4 0
Болинголи-Мбомбо Боли 4 0
Верстрате Биргер 2 1
Да Крус Алессио 2 1
Схоофс Роб 3 0
Ван Хоренбек Алек 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Воутерс Дрис 2 0
Нгой Жульен 2 0
Лавале Димитри 2 0
Ван Хеке Яннес 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Швед Марьян 1 0
Мрабти Керим 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Jorge Hernandez1 1 0

Результаты матчей

Зульте-Варегем
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Мехелен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

9
3
Зульте-Варегем
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Мехелен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

8
13
Зульте-Варегем
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Мехелен
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

17
16

Голы по времени матча

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
3
19%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
7
44%
1
14%
76-90

Пропущено

29
17
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
10%
2
12%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
7
24%
3
18%
46-60
3
10%
4
24%
61-75
9
31%
4
24%
76-90

Забито

9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
4
44%
3
18%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
3
23%
6
35%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Забито

25
24
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
12%
2
8%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
6
24%
4
17%
61-75
8
32%
5
21%
76-90

Пропущено

42
34
16 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
5
12%
3
9%
1-15
5
12%
3
9%
16-30
6
14%
6
18%
31-45
10
24%
7
21%
46-60
6
14%
10
29%
29%
61-75
10
24%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1
Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0
Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 Эспаньол - Мехелен 1:1 НАК Бреда - Мехелен 0:2
Темсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Генк - Мехелен 3:1 Мехелен - Эйпен 2:1 Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1

Результаты матчей

Зульте-Варегем
Мехелен

Точный счет

0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Зульте-Варегем
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
6
4
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
1
7
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
12
6
7
12
1.5
7
11
3
16
2.5
3
15
1
18
3.5
2
16
1
18
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 19 16 1 2 48 - 17 49
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 19 12 4 3 38 - 22 40
3.
Антверпен
 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Брюгге
 19 10 4 5 36 - 24 34
5.
Гент
 19 9 4 6 32 - 20 31
6.
Вестерло
 19 9 3 7 38 - 33 30
7.
Стандард
 18 8 3 7 28 - 24 27
8.
Сент-Трейден
 19 7 6 6 20 - 20 27
9.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
11.
Андерлехт
 0:0 18 7 3 8 27 - 23 24
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Эйпен
 19 6 1 12 26 - 40 19
14.
Мехелен
 18 5 4 9 25 - 34 19
15.
Остенде
 19 5 2 12 21 - 42 17
16.
Зульте-Варегем
 19 4 4 11 25 - 42 16
17.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
18.
Серен Юнайтед
 19 4 2 13 18 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 9 1 0 28 - 9 28
2.
Антверпен
 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 9 5 2 2 23 - 12 17
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 0:0 10 4 2 4 15 - 11 14
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Зульте-Варегем
 10 3 1 6 17 - 28 10
16.
Эйпен
 9 3 0 6 11 - 16 9
17.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 10 6 2 2 22 - 14 20
3.
Сент-Трейден
 10 4 4 2 11 - 10 16
4.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
5.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
6.
Брюгге
 9 4 1 4 13 - 13 13
7.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
8.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
9.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
10.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 0:0 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 8 1 1 6 7 - 18 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 14
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Брюгге Абакар Силла 2 4
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      23'
      Дерейк Тимоти получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Nicolas Rommens бьет в цель!
    • Желтая карточка
      4'
      Ван Хоренбек Алек получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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