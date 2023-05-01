Тур: 27. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 8582 Главный судья: Бурхардт Йорген
3:0
Конец матча
Ход матча
5'
1:0
10'
20'
3:0
63'
63'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Силькеборг
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 11 побед
31 матч
58.1%
12.9%
29%
18 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
48.4%
32.3%
19.3%
15 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.88
1.64
Среднее время на гол
47
54
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.06
Среднее время на гол
54
85
Всего голов
55
41
Голов в среднем за матч
1.77
1.32
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
50
68
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|13
|0.48
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.3
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.15
|Олссон Кристоффер
|3
|0.11
|Систо Пионе
|3
|0.11
|Каба Сори
|2
|0.07
|Симсир Араль
|1
|0.04
|Далсгор Хенрик
|1
|0.04
|Жуниньо
|1
|0.04
|Гартенманн Стефан
|1
|0.04
|Дюр Николас
|1
|0.04
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.04
|Ашур Имам
|1
|0.04
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0.04
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|0.37
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.22
|Хелениус Никлас
|5
|0.19
|Валлис Николай
|3
|0.11
|Сонне Оливер
|3
|0.11
|Сальквист Тобиас
|2
|0.07
|Энгель Лукас
|1
|0.04
|Клинг Андерс
|1
|0.04
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.04
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.04
|Линд Александр
|1
|0.04
|Маттссон Пелле
|1
|0.04
|Буш Александер Магнус
|1
|0.04
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|6
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|1
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Жуниньо
|1
|1
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0
|Бак Виктор
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Энгель Лукас
|3
|0
|Клинг Андерс
|3
|0
|Сонне Оливер
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Бринк Марк
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Валлис Николай
|2
|0
|Клиттен Лукас
|2
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Буш Александер Магнус
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
11
Митьюлланд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Силькеборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
11
Волевые поражения
27
16
Митьюлланд
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Силькеборг
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
2
13
Волевые поражения
33
27
Голы по времени матча
Забито
14
18
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
14%
4
22%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
2
14%
6
33%
76-90
Пропущено
18
22
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
0
0%
7
32%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
4
22%
3
14%
76-90
Забито
27
19
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
8
30%
30%
2
11%
1-15
3
11%
4
21%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
7
26%
1
5%
61-75
3
11%
4
21%
76-90
Пропущено
14
24
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
4
29%
5
21%
76-90
Забито
41
37
21 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
10
24%
6
16%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
5
12%
6
16%
31-45
7
17%
6
16%
46-60
8
20%
5
14%
61-75
5
12%
10
27%
76-90
Пропущено
32
46
15 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 24
2
6%
11
24%
1-15
5
16%
4
9%
16-30
8
25%
8
17%
31-45
6
19%
9
20%
46-60
3
9%
6
13%
61-75
8
25%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2
Силькеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2
Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3
Результаты матчей
Митьюлланд
Силькеборг
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
3:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
6 раз 22%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
311
76
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
104
85
68
67
113
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
216
1116
1314
720
423
225
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|4
|8
|49 - 26
|49
|2.
|27
|13
|8
|6
|42 - 26
|47
|3.
|27
|13
|7
|7
|40 - 29
|46
|4.
|27
|12
|7
|8
|29 - 22
|43
|5.
|27
|10
|10
|7
|36 - 35
|40
|6.
|27
|10
|6
|11
|35 - 43
|36
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|10
|11
|6
|42 - 31
|41
|2.
|27
|9
|9
|9
|37 - 47
|36
|3.
|27
|8
|7
|12
|38 - 45
|31
|4.
|27
|7
|6
|14
|31 - 48
|27
|5.
|27
|5
|8
|14
|28 - 39
|23
|6.
|27
|4
|9
|14
|26 - 42
|21
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|26 - 13
|29
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|4.
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|3.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|7
|0
|28 - 13
|25
|2.
|13
|4
|5
|4
|19 - 26
|17
|3.
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|13 (2)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7