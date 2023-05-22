Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде

Г О О О О О Л - Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Мохаммед Диоманд легко с этим справился!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Раннерс

48' William Kaastrup выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Раннерс

47' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Раннерс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Рефери не любит споров - именно за это Johannes Hoff Thorup сейчас получил желтую

44' Mario Dorgeles на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Команда Раннерс сравняла счет! Игра продолжается!

42' Г О О О О О Л - Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Андреас Хансен прыгнул вправо!

42' После проверки VAR судья не изменил решения - Раннерс пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' ПЕНАЛЬТИ - Даниэль Свенссон из команды Норшеланн привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Одей Стивен

39' Ibrahim Osman получил желтую карточку от судьи

38' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!

36' Норшеланн пытается что-то создать.

35' Удар от ворот произведет Норшеланн

35' Йонсен Лассер Берг не смог попасть в створ ударом издали

35' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Беньямин Нюгрен пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

32' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Мохаммед Диоманд наказан за толчок Копплин Бьорн

23' Удар от ворот произведет Раннерс

23' Ernest Nuamah не смог попасть в створ ударом издали

23' Норшеланн пытается что-то создать.

22' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Норшеланн контролирует мяч.

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Мадс Энггаард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

16' Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Карлгрен Патрик

14' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Удар от ворот произведет Раннерс

10' Mario Dorgeles навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Удар от ворот произведет Норшеланн

9' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Раннерс

6' Шанс! Адамо Нагало из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

6' Mario Dorgeles из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Судья сигнализирует, что Мадс Энггаард из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд

1' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Раннерс начинает с центра поля