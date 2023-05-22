Тур: 30. Стадион: Right To Dream Park. Главный судья: Aydin Uslu
3:1
Конец матча
0'
1:0
36' ГолБеньямин Нюгрен
39' Желтая карточкаIbrahim Osman
1:1
42' ПенальтиЙонсен Лассер Берг
44' Желтая карточкаJohannes Hoff Thorup
45' Желтая карточкаЙонсен Лассер Берг
60' Желтая карточкаНордли Симен Болькан
73' Желтая карточкаHugo Andersson2
2:1
74' ПенальтиErnest Nuamah
3:1
83' ГолДиоманде Мохаммед
90'+6
Ход матча
36'
1:0
39'
42'
73'
74'
2:1
83'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
698 Количество передач 259
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
-
15 Марксен ЭрикНападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
-
-
-
-
47 Magnus Munck
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Jeppe KudskЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
-
-
42 Sabil Hansen
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Раннерс
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
48%
14 побед 12 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
42 матча
38.1%
38.1%
23.8%
16 побед 16 ничьих 10 побед
Первый тайм
31%
40.5%
28.5%
13 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
1.86
1.05
Среднее время на гол
48
85
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.05
Среднее время на гол
65
85
Всего голов
68
44
Голов в среднем за матч
1.62
1.05
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
55
85
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ernest Nuamah
|11 (1)
|0.37
|Скьеллеруп Андреас
|10 (3)
|0.33
|Диоманде Мохаммед
|5
|0.17
|Фагир Вахид
|4
|0.13
|Хансен Эмилиано
|3
|0.1
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.1
|Свенссон Даниэль
|2
|0.07
|Фресе Мартин
|2
|0.07
|Lasso Coulibaly
|2
|0.07
|Хансен Мадс
|2
|0.07
|Антман Оливер
|2
|0.07
|Асконе Рокко
|2
|0.07
|Adamo Nagalo
|1
|0.03
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Хансен Киан
|0
|0
|Mario Dorgeles
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|6 (1)
|0.2
|Бундгаард Филип
|4
|0.13
|Анкерсен Якоб
|3
|0.1
|Одей Стивен
|3
|0.1
|Hugo Andersson2
|3
|0.1
|Хег Даниэль
|2
|0.07
|Копплин Бьорн
|2
|0.07
|Бабаян Эдгар
|2
|0.07
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.07
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.07
|Андерссон Адам
|1
|0.03
|Клюснер Тобиас
|1
|0.03
|Кехинде Тосин
|1
|0.03
|Энггаард Мэдс
|1
|0.03
|Йонсен Лассер Берг
|1 (1)
|0.03
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.03
|Юханссон Карл II
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Педерсен Миккель
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|4
|2
|Фресе Мартин
|7
|0
|Кристенсен Якоб
|7
|0
|Ernest Nuamah
|4
|1
|Бидструп Мадс
|5
|0
|Вилладсен Оливер
|3
|1
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Марксен Эрик
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|2
|0
|Хансен Мадс
|2
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Ibrahim Osman
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Карл II
|4
|1
|Кехинде Тосин
|5
|0
|Hugo Andersson2
|5
|0
|Эгхо Марвин
|4
|0
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|4
|0
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Педерсен Миккель
|3
|0
|Одей Стивен
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Хег Даниэль
|2
|0
|Копплин Бьорн
|2
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Клюснер Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Раннерс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
2
15
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
13
Волевые поражения
15
10
Нордшелланн
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Раннерс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
34
25
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
6
18%
1
4%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
4
12%
6
24%
31-45
3
9%
6
24%
46-60
6
18%
6
24%
61-75
10
29%
29%
4
16%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
14%
7
32%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
6
43%
5
23%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
6
35%
5
33%
76-90
Пропущено
14
19
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
6
43%
4
21%
76-90
Забито
51
40
23 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
10
20%
3
8%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
8
16%
7
18%
31-45
4
8%
8
20%
46-60
8
16%
10
25%
61-75
16
31%
9
23%
76-90
Пропущено
28
41
8 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 19
2
7%
8
20%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
3
11%
8
20%
31-45
2
7%
8
20%
46-60
6
21%
4
10%
61-75
12
43%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - Орхус 0:1
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4
Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3
Результаты матчей
Нордшелланн
Раннерс
Точный счет
3:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 50%
0
6 раз 20%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
105
312
69
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
411
69
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
246
1416
921
822
426
228
129
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|4
|9
|58 - 33
|55
|2.
|30
|15
|9
|6
|49 - 30
|54
|3.
|30
|14
|8
|8
|43 - 33
|50
|4.
|30
|13
|8
|9
|36 - 27
|47
|5.
|30
|11
|7
|12
|40 - 48
|40
|6.
|30
|10
|10
|10
|38 - 43
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|12
|11
|7
|48 - 34
|47
|2.
|30
|11
|10
|9
|43 - 48
|43
|3.
|30
|10
|7
|13
|40 - 46
|37
|4.
|30
|7
|6
|17
|32 - 56
|27
|5.
|30
|6
|9
|15
|33 - 42
|27
|6.
|30
|5
|9
|16
|28 - 48
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|32 - 16
|35
|2.
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|15
|7
|6
|2
|21 - 16
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|2.
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|3.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|6.
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|2
|6
|28 - 19
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|4.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
|6.
|15
|4
|7
|4
|23 - 24
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|7
|1
|31 - 15
|28
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 26
|23
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|15 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6