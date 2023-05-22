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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Нордшелланн
3:1
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
36' Гол
Беньямин Нюгрен
39' Желтая карточка
Ibrahim Osman
1:1
42' Пенальти
Йонсен Лассер Берг
44' Желтая карточка
Johannes Hoff Thorup
45' Желтая карточка
Йонсен Лассер Берг
60' Желтая карточка
Нордли Симен Болькан
73' Желтая карточка
Hugo Andersson2
2:1
74' Пенальти
Ernest Nuamah
3:1
83' Гол
Диоманде Мохаммед
90'+6

Ход матча

36'
Беньямин Нюгрен
(Бидструп Мадс)
1:0
39'
Ibrahim Osman
 
42'
1:1
Йонсен Лассер Берг
44'
Johannes Hoff Thorup
 
45'
 
Йонсен Лассер Берг
60'
 
Нордли Симен Болькан
66'
 
Анкерсен Якоб
Одей Стивен
66'
 
Педерсен Миккель
Нордли Симен Болькан
67'
Хансен Мадс
Ibrahim Osman
 
73'
 
Hugo Andersson2
74'
Ernest Nuamah
2:1
78'
 
Эгхо Марвин
Энггаард Мэдс
78'
 
Бабаян Эдгар
Клюснер Тобиас
83'
Диоманде Мохаммед
(Вилладсен Оливер)
3:1
84'
Lasso Coulibaly
Беньямин Нюгрен
 
87'
 
Sabil Hansen
William Kaastrup
90'
Асконе Рокко
Диоманде Мохаммед
 
90'
Lucas Hoegsberg
Вилладсен Оливер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 698 Количество передач 259
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
29
Mario
Dorgeles
18
Бидструп
Мадс
32
Ibrahim
Osman
27
Свенссон
Даниэль
37
Ernest
Nuamah
9
Беньямин
Нюгрен
10
Диоманде
Мохаммед
1
Карлгрен
Патрик
18
Клюснер
Тобиас
41
Jeppe
Kudsk
5
Hugo
Andersson2
17
Нордли
Симен
Болькан
15
Копплин
Бьорн
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
19
William
Kaastrup
40
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
Нордшелланн
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Нордшелланн
Раннерс

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
48%
14 побед 12 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

42 матча

38.1%
38.1%
23.8%
16 побед 16 ничьих 10 побед

Первый тайм

31%
40.5%
28.5%
13 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.86
1.05

Среднее время на гол

48
85

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.05

Среднее время на гол

65
85

Всего голов

68
44

Голов в среднем за матч

1.62
1.05

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

55
85

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 11 (1) 0.37
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.33
Диоманде Мохаммед 5 0.17
Фагир Вахид 4 0.13
Хансен Эмилиано 3 0.1
Беньямин Нюгрен 3 0.1
Свенссон Даниэль 2 0.07
Фресе Мартин 2 0.07
Lasso Coulibaly 2 0.07
Хансен Мадс 2 0.07
Антман Оливер 2 0.07
Асконе Рокко 2 0.07
Adamo Nagalo 1 0.03
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Хансен Киан 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Марксен Эрик 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.2
Бундгаард Филип 4 0.13
Анкерсен Якоб 3 0.1
Одей Стивен 3 0.1
Hugo Andersson2 3 0.1
Хег Даниэль 2 0.07
Копплин Бьорн 2 0.07
Бабаян Эдгар 2 0.07
Камара Аль-Хаджи 2 0.07
Нордли Симен Болькан 2 0.07
Андерссон Адам 1 0.03
Клюснер Тобиас 1 0.03
Кехинде Тосин 1 0.03
Энггаард Мэдс 1 0.03
Йонсен Лассер Берг 1 (1) 0.03
Лауэнборг Фредерик 1 0.03
Юханссон Карл II 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Педерсен Миккель 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 4 2
Фресе Мартин 7 0
Кристенсен Якоб 7 0
Ernest Nuamah 4 1
Бидструп Мадс 5 0
Вилладсен Оливер 3 1
Диоманде Мохаммед 4 0
Марксен Эрик 3 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Хансен Мадс 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Хансен Эмилиано 1 0
Асконе Рокко 1 0
Ibrahim Osman 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Карл II 4 1
Кехинде Тосин 5 0
Hugo Andersson2 5 0
Эгхо Марвин 4 0
Лауэнборг Фредерик 4 0
Энггаард Мэдс 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Педерсен Миккель 3 0
Одей Стивен 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Хег Даниэль 2 0
Копплин Бьорн 2 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Камара Аль-Хаджи 2 0
Гравес Симон 2 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Клюснер Тобиас 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Раннерс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

2
15
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
13

Волевые поражения

15
10
Нордшелланн
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Раннерс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

34
25
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
6
18%
1
4%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
4
12%
6
24%
31-45
3
9%
6
24%
46-60
6
18%
6
24%
61-75
10
29%
29%
4
16%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
14%
7
32%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
6
43%
5
23%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
6
35%
5
33%
76-90

Пропущено

14
19
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
6
43%
4
21%
76-90

Забито

51
40
23 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
10
20%
3
8%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
8
16%
7
18%
31-45
4
8%
8
20%
46-60
8
16%
10
25%
61-75
16
31%
9
23%
76-90

Пропущено

28
41
8 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 19
2
7%
8
20%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
3
11%
8
20%
31-45
2
7%
8
20%
46-60
6
21%
4
10%
61-75
12
43%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - Орхус 0:1
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4
Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3

Результаты матчей

Нордшелланн
Раннерс

Точный счет

3:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 50%
0
6 раз 20%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
10
5
1.5
3
12
6
9
2.5
1
14
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
24
6
14
16
1.5
9
21
8
22
2.5
4
26
2
28
3.5
1
29
1
29
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 30 17 4 9 58 - 33 55
2.
Нордшелланн
 30 15 9 6 49 - 30 54
3.
Виборг
 30 14 8 8 43 - 33 50
4.
Орхус
 30 13 8 9 36 - 27 47
5.
Брондбю
 30 11 7 12 40 - 48 40
6.
Раннерс
 30 10 10 10 38 - 43 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 30 12 11 7 48 - 34 47
2.
Оденсе
 30 11 10 9 43 - 48 43
3.
Силькеборг
 30 10 7 13 40 - 46 37
4.
Хорсенс
 30 7 6 17 32 - 56 27
5.
Ольборг
 30 6 9 15 33 - 42 27
6.
Люнгбю
 30 5 9 16 28 - 48 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 15 7 6 2 21 - 16 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 15 3 6 6 14 - 25 15
6.
Ольборг
 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 7 2 6 28 - 19 23
2.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
3.
Орхус
 15 7 2 6 16 - 14 23
4.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19
6.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 15 7 7 1 31 - 15 28
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 15 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6000 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Раннерс: 27%.
  • 96'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Анкерсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Lucas Hoegsberg
  • 93'
    Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Асконе Рокко
  • Офсайд
    93'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде
  • Угловой
    91'
    Ernest Nuamah из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Раннерс: 29%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 90'
    Бидструп Мадс не смог попасть в створ ударом издали
  • 90'
    Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • 90'
      Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Тактическая замена. William Kaastrup уходит с поля и его заменяет Sabil Hansen
    • 86'
      Ernest Nuamah пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Раннерс: 29%.
    • 84'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • 83'
      Бидструп Мадс сделал ключевой пас для гола!
    • 83'
      Вилладсен Оливер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      83'
      Г О О О О О Л - Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Мохаммед Диоманд легко с этим справился!
    • 83'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 83'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 83'
      Хьюго Андерссон выиграл воздушное противоборство у Беньямин Нюгрен.
    • 83'
      Даниэль Свенссон выиграл воздушное противоборство у Анкерсен Якоб.
    • 82'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Ernest Nuamah. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Хансен Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      81'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Йонсен Лассер Берг.
    • 81'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 81'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Раннерс: 27%.
    • 80'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Тактическая замена. Клюснер Тобиас уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
    • 78'
      Тактическая замена. Мадс Энггаард уходит с поля и его заменяет Эгхо Марвин
    • Фол, нарушение
      78'
      Судья сигнализирует, что Клюснер Тобиас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mario Dorgeles
    • 76'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      76'
      Бундгаард Филип наказан за толчок Mario Dorgeles
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 74%, Раннерс: 26%.
    • Описание гола
      74'
      Г О О О О О Л - Ernest Nuamah из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Патрик Карлгрен прыгнул не в ту сторону.
    • Желтая карточка
      73'
      Хьюго Андерссон получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      73'
      ПЕНАЛЬТИ! - Хьюго Андерссон играет рукой в штрафной! Хьюго Андерссон вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 72'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 71'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 71'
      Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 71'
      Контроль мяча: Норшеланн: 74%, Раннерс: 26%.
    • 70'
      Хансен Киан нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      70'
      Mario Dorgeles из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 69'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Хансен Мадс пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен ловит мяч
    • 67'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 67'
      Тактическая замена. Ibrahim Osman уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 67'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 67'
      Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 66'
      Ibrahim Osman создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 66'
      Тактическая замена. Нордли Симен Болькан уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
    • 66'
      Тактическая замена. Одей Стивен уходит с поля и его заменяет Анкерсен Якоб
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 76%, Раннерс: 24%.
    • 65'
      Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Йонсен Лассер Берг
    • 64'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал William Kaastrup
    • 63'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • Желтая карточка
      60'
      Нордли Симен Болькан получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      60'
      Нордли Симен Болькан из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Мохаммед Диоманд.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 77%, Раннерс: 23%.
    • 60'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 59'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 58'
      Шанс! Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 58'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      57'
      Даниэль Свенссон наказан за толчок Карлгрен Патрик
    • Угловой
      57'
      Клюснер Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 56'
      Бундгаард Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 76%, Раннерс: 24%.
    • 55'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 54'
      Мадс Энггаард из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • Угловой
      54'
      Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хьюго Андерссон
    • 51'
      Jeppe Kudsk из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 75%, Раннерс: 25%.
    • 50'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 50'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 49'
      Клюснер Тобиас выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 49'
      Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Нордли Симен Болькан из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 46'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: Норшеланн: 76%, Раннерс: 24%.
    • Желтая карточка
      50'
      Йонсен Лассер Берг получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ibrahim Osman
    • 49'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 48'
      William Kaastrup выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Клюснер Тобиас из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      44'
      Рефери не любит споров - именно за это Johannes Hoff Thorup сейчас получил желтую
    • Травма, повреждение
      44'
      Mario Dorgeles на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      44'
      Бундгаард Филип наказан за толчок Mario Dorgeles
    • 43'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Команда Раннерс сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О О Л - Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Андреас Хансен прыгнул вправо!
    • 42'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Раннерс пробьет пенальти!
    • 41'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      40'
      ПЕНАЛЬТИ - Даниэль Свенссон из команды Норшеланн привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Одей Стивен.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 75%, Раннерс: 25%.
    • Желтая карточка
      39'
      Ibrahim Osman получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Ibrahim Osman из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Нордли Симен Болькан
    • 38'
      Нордли Симен Болькан из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 37'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      37'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 36'
      Бидструп Мадс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 35'
      Йонсен Лассер Берг не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 74%, Раннерс: 26%.
    • 35'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      34'
      Ernest Nuamah задерживает мяч рукой
    • 33'
      Беньямин Нюгрен пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Клюснер Тобиас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 74%, Раннерс: 26%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Нордли Симен Болькан
    • 29'
      Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 78%, Раннерс: 22%.
    • 25'
      Одей Стивен выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      24'
      Мохаммед Диоманд наказан за толчок Копплин Бьорн
    • 24'
      Нордли Симен Болькан из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 23'
      Ernest Nuamah не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      21'
      Ernest Nuamah задерживает мяч рукой
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 82%, Раннерс: 18%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Мадс Энггаард из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Адамо Нагало
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Jeppe Kudsk из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      18'
      Мадс Энггаард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      16'
      Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 79%, Раннерс: 21%.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Карлгрен Патрик
    • 14'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Одей Стивен из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
    • 12'
      Клюснер Тобиас из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 76%, Раннерс: 24%.
    • Угловой
      10'
      Mario Dorgeles навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 6'
      Шанс! Адамо Нагало из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 6'
      Mario Dorgeles из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Нордли Симен Болькан из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 83%, Раннерс: 17%.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      4'
      William Kaastrup наказан за толчок Вилладсен Оливер
    • 3'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      2'
      Одей Стивен из команды Раннерс в офсайде
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Мадс Энггаард из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 1'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Раннерс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нордшелланн 3:1 Раннерс онлайн

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