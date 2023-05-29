Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

92' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

92' Жуниньо нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

91' Хорошую попытку сделал Арал Симсир. Удар в створ, но вратарь начеку

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Жуниньо из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

90' Матч возобновлен

89' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

88' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Г О О О О О Л - Серен Тенгстедт из команды Силькеборг забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Йонас Лессль прыгнул не в ту сторону.

86' Матч возобновлен

86' После проверки VAR судья не изменил решения - Силькеборг пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' ПЕНАЛЬТИ - Жуниньо из команды Митьюлланд привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Серен Тенгстедт.

85' Йоргенсен Себастьян Винтер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Митьюлланд

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

79' Арал Симсир сделал результативную передачу.

79' Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает с левой ноги!

79' Арал Симсир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Удар от ворот произведет Силькеборг

75' Г О О О О Л - Серен Тенгстедт забивает ударом с правой ноги!

75' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

75' Клинг Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Шарлес из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

72' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Арал Симсир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

69' Г О О О О Л - Олссон Кристоффер забивает ударом с левой ноги!

69' Арал Симсир сделал результативную передачу.

69' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Пелле Мэттсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Пелле Мэттсон наказан за толчок Исаксен Густав

67' Олссон Кристоффер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

66' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

65' Шарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

64' Шарлес из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

64' Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Удар от ворот произведет Силькеборг

62' Виктор Бак из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Тактическая замена. Брумадо Жуниор уходит с поля и его заменяет Арал Симсир

61' Тактическая замена. Emiliano Martinez уходит с поля и его заменяет Шарлес

58' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Йоргенсен Себастьян Винтер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

56' Гартенманн Стефан нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

56' Виктор Бак из команды Митьюлланд подал угловой справа.

55' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Куск Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Митьюлланд

53' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Emiliano Martinez получает желтую карточку за неспортивное поведение

52' Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновлен

51' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

48' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Энгель Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника