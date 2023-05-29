Тур: 31. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Jakob Sundberg
3:3
Конец матча
0'
1:0
14' ГолКуск Каспер
18' Undefined phrase: football_event_Серенсен Оливер
1:1
45' ГолИсаксен Густав
52' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
67' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
68' Желтая карточкаМаттссон Пелле
1:2
69' ГолОлссон Кристоффер
2:2
75' ГолТенгстедт Сёрен
2:3
79' ГолИсаксен Густав
3:3
87' ПенальтиТенгстедт Сёрен
90'+9
Ход матча
14'
1:0
18'
45'
68'
69'
75'
2:2
79'
2:3
87'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
586 Количество передач 432
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
17
Тюкосен
Мадс
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Митьюлланд
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
36.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
28.1%
12.5%
59.4%
9 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.94
1.64
Среднее время на гол
46
54
Всего голов
58
41
Голов в среднем за матч
1.81
1.28
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|0.32
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.19
|Хелениус Никлас
|5
|0.16
|Сонне Оливер
|4
|0.13
|Валлис Николай
|3
|0.1
|Тенгстедт Сёрен
|3 (1)
|0.1
|Сальквист Тобиас
|2
|0.06
|Энгель Лукас
|1
|0.03
|Клинг Андерс
|1
|0.03
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.03
|Маттссон Пелле
|1
|0.03
|Линд Александр
|1
|0.03
|Оггесен Андреас
|1
|0.03
|Буш Александер Магнус
|1
|0.03
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|17
|0.55
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.26
|Олссон Кристоффер
|4
|0.13
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.13
|Систо Пионе
|3
|0.1
|Гартенманн Стефан
|3
|0.1
|Каба Сори
|2
|0.06
|Симсир Араль
|1
|0.03
|Далсгор Хенрик
|1
|0.03
|Жуниньо
|1
|0.03
|Дюр Николас
|1
|0.03
|Паулиньо VI
|1
|0.03
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.03
|Ашур Имам
|1
|0.03
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0.03
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Клинг Андерс
|4
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Энгель Лукас
|3
|0
|Сонне Оливер
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Бринк Марк
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Валлис Николай
|2
|0
|Клиттен Лукас
|2
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0
|Буш Александер Магнус
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Маттссон Пелле
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|6
|0
|Далсгор Хенрик
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Жуниньо
|2
|1
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Гартенманн Стефан
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Фредерик Хейсельберг
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Бак Виктор
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Митьюлланд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
13
15
Силькеборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Митьюлланд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
13
13
Силькеборг
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Митьюлланд
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
19
16
Волевые поражения
26
28
Голы по времени матча
Забито
23
33
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
3
13%
10
30%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
5
22%
4
12%
76-90
Пропущено
28
19
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
14%
4
21%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
21%
5
26%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
6
21%
5
26%
76-90
Забито
19
16
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
4
21%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
Пропущено
22
20
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
7
32%
0
0%
1-15
2
9%
5
25%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
4
18%
5
25%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
3
14%
4
20%
76-90
Забито
42
49
17 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
7
17%
12
24%
1-15
4
10%
7
14%
16-30
6
14%
6
12%
31-45
6
14%
8
16%
46-60
7
17%
10
20%
61-75
12
29%
6
12%
76-90
Пропущено
50
39
25 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
11
22%
4
10%
1-15
4
8%
6
15%
16-30
10
20%
9
23%
31-45
9
18%
7
18%
46-60
7
14%
4
10%
61-75
9
18%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1
Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0
Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0
Результаты матчей
Силькеборг
Митьюлланд
Точный счет
1:2
3 раза 19%
3:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%
1
11 раз 35%
3
7 раз 23%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
114
88
411
412
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
142
69
106
114
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
256
1417
1417
526
922
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|31
|18
|4
|9
|59 - 33
|58
|2.
|30
|15
|9
|6
|49 - 30
|54
|3.
|0:1
|31
|14
|8
|9
|43 - 34
|50
|4.
|30
|13
|8
|9
|36 - 27
|47
|5.
|30
|11
|7
|12
|40 - 48
|40
|6.
|30
|10
|10
|10
|38 - 43
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|12
|12
|7
|51 - 37
|48
|2.
|31
|12
|10
|9
|45 - 49
|46
|3.
|31
|10
|8
|13
|43 - 49
|38
|4.
|31
|7
|6
|18
|33 - 58
|27
|5.
|31
|6
|9
|16
|34 - 44
|27
|6.
|31
|6
|9
|16
|30 - 49
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|32 - 16
|35
|2.
|1:0
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|0:1
|16
|7
|6
|3
|21 - 17
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|5
|5
|21 - 23
|23
|2.
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|3.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|6.
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|8
|2
|6
|29 - 19
|26
|2.
|0:1
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|4.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
|6.
|15
|4
|7
|4
|23 - 24
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|8
|1
|34 - 18
|29
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 26
|23
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|16
|3
|4
|9
|20 - 26
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|17 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6