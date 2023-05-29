  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Дания
  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Силькеборг
3:3
Конец матча
Митьюлланд
0'
1:0
14' Гол
Куск Каспер
18' Undefined phrase: football_event_
Серенсен Оливер
1:1
45' Гол
Исаксен Густав
52' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
67' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
68' Желтая карточка
Маттссон Пелле
1:2
69' Гол
Олссон Кристоффер
2:2
75' Гол
Тенгстедт Сёрен
2:3
79' Гол
Исаксен Густав
3:3
87' Пенальти
Тенгстедт Сёрен
90'+9

Ход матча

14'
Куск Каспер
1:0
18'
 
Серенсен Оливер
31'
 
Бак Виктор
Серенсен Оливер
45'
1:1
Исаксен Густав
(Олссон Кристоффер)
52'
 
Мартинес Эмилиано
61'
 
Шарлес
Мартинес Эмилиано
61'
 
Симсир Араль
Брумадо Жуниор
67'
 
Олссон Кристоффер
68'
Маттссон Пелле
 
69'
1:2
Олссон Кристоффер
73'
Тенгстедт Сёрен
Куск Каспер
 
73'
Asbjom Bondergaard
Адамсен Тонни
 
75'
Тенгстедт Сёрен
2:2
79'
2:3
Исаксен Густав
(Симсир Араль)
87'
Тенгстедт Сёрен
3:3
87'
 
Фредерик Хейсельберг
Гигович Армин
90'
Эстрём Робин
Энгель Лукас
 
90'
Nikolai Jacobsen
Йоргенсен Себастьян Винтер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 586 Количество передач 432
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
29
Энгель
Лукас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
7
Куск
Каспер
23
Адамсен
Тонни
1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
37
Гигович
Армин
8
Олссон
Кристоффер
74
Брумадо
Жуниор
11
Исаксен
Густав
Силькеборг
4-3-2-1
Митьюлланд
4-3-1-2

История личных встреч

Силькеборг
Митьюлланд

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
36.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

28.1%
12.5%
59.4%
9 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

СД
3:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:4
СД
3:2
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.94
1.64

Среднее время на гол

46
54

Всего голов

58
41

Голов в среднем за матч

1.81
1.28

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 10 (1) 0.32
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.19
Хелениус Никлас 5 0.16
Сонне Оливер 4 0.13
Валлис Николай 3 0.1
Тенгстедт Сёрен 3 (1) 0.1
Сальквист Тобиас 2 0.06
Энгель Лукас 1 0.03
Клинг Андерс 1 0.03
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.03
Маттссон Пелле 1 0.03
Линд Александр 1 0.03
Оггесен Андреас 1 0.03
Буш Александер Магнус 1 0.03
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 17 0.55
Дрейер Андерс 8 (1) 0.26
Олссон Кристоффер 4 0.13
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.13
Систо Пионе 3 0.1
Гартенманн Стефан 3 0.1
Каба Сори 2 0.06
Симсир Араль 1 0.03
Далсгор Хенрик 1 0.03
Жуниньо 1 0.03
Дюр Николас 1 0.03
Паулиньо VI 1 0.03
Чилуфя Эдвард 1 0.03
Ашур Имам 1 0.03
Фредерик Хейсельберг 1 0.03
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Клинг Андерс 4 0
Сальквист Тобиас 2 1
Энгель Лукас 3 0
Сонне Оливер 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Бринк Марк 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Валлис Николай 2 0
Клиттен Лукас 2 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0
Буш Александер Магнус 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Маттссон Пелле 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Тюкосен Мадс 6 0
Далсгор Хенрик 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Феррейра Эвандер 4 0
Жуниньо 2 1
Брумадо Жуниор 2 1
Гартенманн Стефан 3 0
Каба Сори 3 0
Исаксен Густав 3 0
Паулиньо VI 3 0
Лоссль Йонас 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Шарлес 2 0
Фредерик Хейсельберг 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Дрейер Андерс 1 0
Дюр Николас 1 0
Гигович Армин 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Бак Виктор 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Митьюлланд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

13
15
Силькеборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Митьюлланд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

13
13
Силькеборг
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Митьюлланд
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

19
16

Волевые поражения

26
28

Голы по времени матча

Забито

23
33
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
3
13%
10
30%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
5
22%
4
12%
76-90

Пропущено

28
19
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
14%
4
21%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
21%
5
26%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
6
21%
5
26%
76-90

Забито

19
16
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
4
21%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Пропущено

22
20
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
7
32%
0
0%
1-15
2
9%
5
25%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
4
18%
5
25%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
3
14%
4
20%
76-90

Забито

42
49
17 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
7
17%
12
24%
1-15
4
10%
7
14%
16-30
6
14%
6
12%
31-45
6
14%
8
16%
46-60
7
17%
10
20%
61-75
12
29%
6
12%
76-90

Пропущено

50
39
25 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
11
22%
4
10%
1-15
4
8%
6
15%
16-30
10
20%
9
23%
31-45
9
18%
7
18%
46-60
7
14%
4
10%
61-75
9
18%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1
Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0
Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0

Результаты матчей

Силькеборг
Митьюлланд

Точный счет

1:2
3 раза 19%
3:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%
1
11 раз 35%
3
7 раз 23%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
8
1.5
4
11
4
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
10
6
1
14
2.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
25
6
14
17
1.5
14
17
5
26
2.5
9
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 31 18 4 9 59 - 33 58
2.
Нордшелланн
 30 15 9 6 49 - 30 54
3.
Виборг
 0:1 31 14 8 9 43 - 34 50
4.
Орхус
 30 13 8 9 36 - 27 47
5.
Брондбю
 30 11 7 12 40 - 48 40
6.
Раннерс
 30 10 10 10 38 - 43 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 31 12 12 7 51 - 37 48
2.
Оденсе
 31 12 10 9 45 - 49 46
3.
Силькеборг
 31 10 8 13 43 - 49 38
4.
Хорсенс
 31 7 6 18 33 - 58 27
5.
Ольборг
 31 6 9 16 34 - 44 27
6.
Люнгбю
 31 6 9 16 30 - 49 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 1:0 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 0:1 16 7 6 3 21 - 17 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Силькеборг
 16 6 4 6 25 - 26 22
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 16 8 2 6 29 - 19 26
2.
Виборг
 0:1 15 7 2 6 22 - 17 23
3.
Орхус
 15 7 2 6 16 - 14 23
4.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19
6.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 17 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Буш Александер Магнус из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Силькеборг: 58%, Митьюлланд: 42%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Силькеборг
  • 98'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 3:3 Митьюлланд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     