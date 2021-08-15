Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Вердер
1:4
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Падерборн
0:1
9' ГолПлатте Феликс
0:2
17' ГолПлатте Феликс
0:3
36' ГолМихель Свен
37' Желтая карточкаФридль Марко
40' Желтая карточкаВелькович Милош
41' Желтая карточкаШустер Марко
1:3
52' ГолШмидт Никлас
1:4
55' ГолШалленберг Рон
59' Желтая карточкаВан дер Верфф Яспер
23
Рапп
Николай
21
Топрак
Омер
27
Агу
Феликс
32
Фридль
Марко
22
Шмидт
Никлас
43
Динкчи
Эрен
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Рапп НиколайЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Ялчин РобинЗащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Jannis Heuer
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
Ход матча
9'
0:1
17'
0:2
36'
0:3
37'
40'
41'
52'
1:3
55'
1:4
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 7
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|2
|0.67
|2.
|Шмидт Никлас
|1
|0.33
|3.
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.33
|4.
|Динкчи Эрен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михель Свен
|2
|0.67
|2.
|Платте Феликс
|2
|0.67
|3.
|Шалленберг Рон
|1
|0.33
|4.
|Jannis Heuer
|1
|0.33
|5.
|Шустер Марко
|0
|0
|6.
|Прёгер Кай
|0
|0
|7.
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|8.
|Юстван Юлиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фридль Марко
|2
|0
|2.
|Топрак Омер
|1
|0
|3.
|Велькович Милош
|1
|0
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|5.
|Шмид Романо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|2.
|Михель Свен
|1
|0
|3.
|Шустер Марко
|1
|0
|4.
|Србени Деннис
|1
|0
|5.
|Шалленберг Рон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Падерборн
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +3 =5 -12Оснабрюк 2:0 Вердер Фортуна 2:3 Вердер Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер
Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер
Падерборн Последние 20 матчей: +6 =8 -6Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Падерборн 2:2 Нюрнберг Хайденхайм 0:0 Падерборн Боруссия М 1:3 Падерборн
Аякс 4:1 Падерборн Ганновер 96 1:1 Падерборн Вюрцбург Кикерс 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Падерборн 2:1 Фортуна Падерборн 2:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн Падерборн 3:0 Бохум Нюрнберг 2:1 Падерборн Падерборн 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:2 Падерборн Падерборн 2:3 Дармштадт Ян 1:0 Падерборн Падерборн 2:2 Хайденхайм Падерборн 2:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Падерборн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Карлсруэ
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Нюрнберг
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Падерборн
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|7.
|Хайденхайм
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Ганза
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|12.
|Дармштадт
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Фортуна
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|18.
|Ингольштадт
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Нюрнберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Хайденхайм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Зандхаузен
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Шальке 04
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Вердер
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|3
|0
|1
|2.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|1
|3.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|4.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|5.
|Падерборн
|Михель Свен
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|2
|0
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|4.
|Ганза
|Майсснер Томас
|2
|0
|5.
|Ганновер 96
|Дукш Марвин
|2
|0