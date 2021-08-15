  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
1:4
Конец матча

Стадион:
Падерборн
0'
0:1
9' Гол
Платте Феликс
0:2
17' Гол
Платте Феликс
0:3
36' Гол
Михель Свен
37' Желтая карточка
Фридль Марко
40' Желтая карточка
Велькович Милош
41' Желтая карточка
Шустер Марко
1:3
52' Гол
Шмидт Никлас
1:4
55' Гол
Шалленберг Рон
59' Желтая карточка
Ван дер Верфф Яспер
90'+1
30
Цеттерер
Михаэль
23
Рапп
Николай
21
Топрак
Омер
26
Май
Ларс-Лукас
34
Мбом
Жан-Мануэль
27
Агу
Феликс
35
Эггештайн
Максимилиан
32
Фридль
Марко
22
Шмидт
Никлас
43
Динкчи
Эрен
11
Фуллкруг
Никлас
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
29
Коллинс
Джамилу
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
23
Тальхаммер
Максимилиан
18
Србени
Деннис
36
Платте
Феликс
11
Михель
Свен
Вердер
3-4-2-1
Падерборн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 2 0.67
2. Шмидт Никлас 1 0.33
3. Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.33
4. Динкчи Эрен 0 0
Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михель Свен 2 0.67
2. Платте Феликс 2 0.67
3. Шалленберг Рон 1 0.33
4. Jannis Heuer 1 0.33
5. Шустер Марко 0 0
6. Прёгер Кай 0 0
7. Коллинс Джамилу 0 0
8. Юстван Юлиан 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Фридль Марко 2 0
2. Топрак Омер 1 0
3. Велькович Милош 1 0
4. Эггештайн Максимилиан 1 0
5. Шмид Романо 1 0
Падерборн
# Игрок      
1. Ван дер Верфф Яспер 2 0
2. Михель Свен 1 0
3. Шустер Марко 1 0
4. Србени Деннис 1 0
5. Шалленберг Рон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Падерборн 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Оснабрюк 2:0 Вердер Фортуна 2:3 Вердер Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер
Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер
Падерборн Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Падерборн 2:2 Нюрнберг Хайденхайм 0:0 Падерборн Боруссия М 1:3 Падерборн
Аякс 4:1 Падерборн Ганновер 96 1:1 Падерборн Вюрцбург Кикерс 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Падерборн 2:1 Фортуна Падерборн 2:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн Падерборн 3:0 Бохум Нюрнберг 2:1 Падерборн Падерборн 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:2 Падерборн Падерборн 2:3 Дармштадт Ян 1:0 Падерборн Падерборн 2:2 Хайденхайм Падерборн 2:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Падерборн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Падерборн 1:5 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Падерборн Бундеслига Падерборн 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Падерборн Бундеслига
Падерборн 2:1 Вердер Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Динамо Дрезден 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Карлсруэ 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Нюрнберг 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Падерборн 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Хайденхайм 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Ганза 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Гамбург 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Вердер 3 1 1 1 5 - 7 4
12. Дармштадт 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Фортуна 3 1 0 2 4 - 5 3
14. Эрцгебирге Ауэ 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 5 1
16. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 6 1
17. Хольштайн Киль 3 0 0 3 0 - 9 0
18. Ингольштадт 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Дармштадт 2 1 0 1 6 - 3 3
7. Хайденхайм 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Зандхаузен 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Фортуна 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Шальке 04 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Санкт-Паули 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 1
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 1
3. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
4. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
5. Падерборн Михель Свен 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Фортуна Приб Эдгар 2 0
3. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
4. Ганза Майсснер Томас 2 0
5. Ганновер 96 Дукш Марвин 2 0
Весь список
Где смотреть матч Вердер 1:4 Падерборн онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 