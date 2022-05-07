УДАЛЕНИЕ! - Марсель Бейфус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

41' Латца Данни получил желтую карточку от судьи

23' Г О О О О Л - Итакура Ко бьет в цель!

17' Г О О О О Л - Igor Matanovic бьет в цель!

15' Аремю Афииз получил желтую карточку от судьи