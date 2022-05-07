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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Шальке 04
3:2
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
9' Гол
Матанович Игорь
15' Желтая карточка
Аремю Афииз
0:2
17' Гол
Матанович Игорь
41' Желтая карточка
Латца Данни
46' Желтая карточка
Медич Яков
1:2
47' Пенальти
Теродде Симон
51' Желтая карточка
Виннхейм Андреас
65' Желтая карточка
Киере Даниэль-Кофи
2:2
71' Гол
Теродде Симон
3:2
78' Гол
Саласар Родриго
81' Красная карточка
Байфус Марцель
90' Желтая карточка
Матанович Игорь
90' Вторая желтая карточка
Матанович Игорь
90' Желтая карточка
Идризи Бленди
90'+7
30
Фрайсль
Мартин
16
Виннхейм
Андреас
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
7
Чурлинов
Дарко
17
Флик
Флориан
8
Латца
Данни
24
Дрекслер
Доминик
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
1
Смарш
Деннис
19
Цандер
Лука-Милан
18
Медич
Яков
15
Байфус
Марцель
23
Пакарада
Леарт
14
Аремю
Афииз
7
Ирвайн
Джексон
26
Бенателли
Рико
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
34
Матанович
Игорь
Шальке 04
4-4-2
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

История личных встреч

Шальке 04
Санкт-Паули

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б
0:2
Б
3:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 29 (2) 0.88
Бюльтер Мариус 10 0.3
Саласар Родриго 5 0.15
Итакура Ко 4 0.12
Оуведжан Томас 3 0.09
Дрекслер Доминик 3 0.09
Чурлинов Дарко 2 0.06
Каминьски Марцин 2 0.06
Пирингер Марвин 2 0.06
Латца Данни 2 0.06
Тиау Малик 2 0.06
Идризи Бленди 1 0.03
Виннхейм Андреас 1 0.03
Айдин Мехмет 1 0.03
Палссон Виктор 0 0
Лоде Мариус 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Флик Флориан 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 18 (4) 0.55
Киере Даниэль-Кофи 12 (1) 0.36
Макиенок Симон 6 0.18
Диттген Макс 4 0.12
Аменийдо Этьенн 3 0.09
Пакарада Леарт 2 0.06
Беккер Финн 2 0.06
Матанович Игорь 2 0.06
Бухтманн Кристофер 2 0.06
Хартель Марсель 1 0.03
Ирвайн Джексон 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Цандер Лука-Милан 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Джигала Адам 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 5 0
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Латца Данни 4 0
Каминьски Марцин 4 0
Чурлинов Дарко 4 0
Саласар Родриго 4 0
Флик Флориан 4 0
Теродде Симон 3 0
Виннхейм Андреас 3 0
Итакура Ко 3 0
Фрайсль Мартин 3 0
Идризи Бленди 3 0
Тиау Малик 3 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Сане Салиф 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Хартель Марсель 5 0
Киере Даниэль-Кофи 5 0
Аремю Афииз 5 0
Цирайс Филипп 3 1
Бургшталлер Гвидо 4 0
Смит Эрик 4 0
Медич Яков 4 0
Цандер Лука-Милан 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Беккер Финн 3 0
Байфус Марцель 1 1
Матанович Игорь 1 1
Джигала Адам 2 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Макиенок Симон 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
24
12 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 21
3
8%
5
21%
1-15
4
11%
4
17%
16-30
5
14%
5
21%
31-45
5
14%
6
25%
46-60
7
19%
3
13%
61-75
13
35%
1
4%
76-90

Пропущено

30
29
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
6
20%
4
14%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
2
7%
5
17%
31-45
7
23%
4
14%
46-60
5
17%
7
24%
61-75
6
20%
5
17%
76-90

Забито

30
35
11 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
18 Не забивали 18
2
7%
7
20%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
6
20%
5
14%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
8
27%
8
23%
61-75
6
20%
7
20%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
4
25%
3
18%
76-90

Забито

67
59
23 В 1-м тайме 31
44 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 21
1 Не забивали 6
5
7%
12
20%
1-15
7
10%
9
15%
16-30
11
16%
10
17%
31-45
10
15%
9
15%
46-60
15
22%
11
19%
61-75
19
28%
8
14%
76-90

Пропущено

46
46
19 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 27
9
20%
5
11%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
5
11%
9
20%
31-45
10
22%
6
13%
46-60
7
15%
13
28%
61-75
10
22%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0
Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1
Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 33 19 5 9 70 - 43 62
2. Гамбург Заявка 33 15 12 6 64 - 33 57
3. Дармштадт Заявка 33 17 6 10 68 - 46 57
4. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
5. Санкт-Паули Заявка 33 15 9 9 59 - 46 54
6. Падерборн Заявка 33 13 12 8 56 - 41 51
7. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
8. Хайденхайм Заявка 33 14 7 12 41 - 45 49
9. Фортуна Заявка 33 11 11 11 45 - 40 44
10. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
11. Ганза Заявка 33 10 11 12 39 - 49 41
12. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
13. Ян Заявка 33 10 10 13 50 - 49 40
14. Ганновер 96 Заявка 33 10 9 14 32 - 47 39
15. Зандхаузен Заявка 33 9 11 13 39 - 53 38
16. Динамо Дрезден Заявка 32 7 10 15 31 - 43 31
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 32 5 8 19 31 - 69 23
18. Ингольштадт Заявка 33 4 9 20 28 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Гамбург Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
3. Шальке 04 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
4. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
5. Дармштадт Заявка 16 9 3 4 39 - 23 30
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
11. Ян Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
13. Динамо Дрезден Заявка 16 5 5 6 18 - 17 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Гамбург Заявка 16 6 6 4 28 - 16 24
7. Ганза Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
8. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
9. Санкт-Паули Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Хайденхайм Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
15. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 2 5 9 17 - 38 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Идризи Бленди получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Igor Matanovic получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    90'
    Igor Matanovic получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    УДАЛЕНИЕ! - Марсель Бейфус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 80'
    Пакарада Леарт уходит с поля. Макиенок Симон выходит вместо него
  • 79'
    Бенателли Рико уходит с поля. Дашнер Лукас выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Латца Данни получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Итакура Ко бьет в цель!
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Igor Matanovic бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Аремю Афииз получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Igor Matanovic бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шальке 04 3:2 Санкт-Паули онлайн

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