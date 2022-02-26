Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Ауди-Шпортпарк
0:1
22' ГолКиере Даниэль-Кофи
1:1
35' ГолЭккерт Айенса Деннис
1:2
37' ГолБургшталлер Гвидо
1:3
55' ГолМакиенок Симон
57' Желтая карточкаХартель Марсель
65' Желтая карточкаАремю Афииз
75' Желтая карточкаПик Флориан
79' Желтая карточкаБильбия Филип
90' Желтая карточкаШмидт Патрик
Ход матча
22'
35'
37'
55'
1:3
57'
65'
75'
79'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
49 Владение мячом, % 51
16
Муслиу
Визар
26
Пик
Флориан
18
Сарпей
Ханс
34
Рохль
Мерлин
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
14
Аремю
Афииз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
-
18 Сарпей ХансПолузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Ингольштадт
Санкт-Паули
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.21
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.13
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.08
|Кутшке Штефан
|2
|0.08
|Гаус Марсель
|1
|0.04
|Рохль Мерлин
|1
|0.04
|Антонич Нико
|1
|0.04
|Пик Флориан
|1
|0.04
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.04
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|Келлер Томас
|1
|0.04
|Франке Доминик
|0
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|17 (3)
|0.71
|Киере Даниэль-Кофи
|7
|0.29
|Диттген Макс
|4
|0.17
|Макиенок Симон
|4
|0.17
|Аменийдо Этьенн
|3
|0.13
|Пакарада Леарт
|2
|0.08
|Беккер Финн
|2
|0.08
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.08
|Хартель Марсель
|1
|0.04
|Медич Яков
|1
|0.04
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.04
|Джигала Адам
|1
|0.04
|Ирвайн Джексон
|1
|0.04
|Байфус Марцель
|1
|0.04
|Матанович Игорь
|0
|0
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Карточки
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|7
|0
|Сарпей Ханс
|3
|1
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Линсмайер Денис
|4
|0
|Келлер Томас
|4
|0
|Рохль Мерлин
|4
|0
|Франке Доминик
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Гаус Марсель
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Антонич Нико
|2
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Шмидт Патрик II
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Хартель Марсель
|4
|0
|Ирвайн Джексон
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Цирайс Филипп
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|Беккер Финн
|2
|0
|Аремю Афииз
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
20
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
13%
4
20%
1-15
2
25%
3
15%
16-30
1
13%
3
15%
31-45
2
25%
6
30%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
25%
1
5%
76-90
Пропущено
20
23
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
20%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
4
20%
5
22%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
5
25%
6
26%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Забито
13
28
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
8%
6
21%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
3
23%
6
21%
76-90
Пропущено
26
12
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
23%
3
25%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
8
31%
5
42%
61-75
3
12%
2
17%
76-90
Забито
21
48
9 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
2
10%
10
21%
1-15
3
14%
7
15%
16-30
4
19%
6
13%
31-45
5
24%
9
19%
46-60
2
10%
9
19%
61-75
5
24%
7
15%
76-90
Пропущено
46
35
21 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 19
5
11%
4
11%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
10
22%
8
23%
31-45
8
17%
3
9%
46-60
13
28%
11
31%
61-75
4
9%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2
Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 35
|44
|2.
|Вердер
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 31
|42
|3.
|Гамбург
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|42 - 21
|41
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|48 - 30
|41
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 28
|41
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|34 - 32
|39
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|8.
|Падерборн
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 33
|33
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 36
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|42 - 37
|31
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|23 - 32
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 38
|31
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 31
|26
|14.
|Фортуна
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|28 - 32
|26
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 40
|25
|16.
|Ганза
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 38
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|22 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 14
|20
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Ганза
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|9.
|Ганза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8