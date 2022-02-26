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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ингольштадт
1:3
Конец матча

Стадион:
Санкт-Паули
0'
0:1
22' Гол
Киере Даниэль-Кофи
1:1
35' Гол
Эккерт Айенса Деннис
1:2
37' Гол
Бургшталлер Гвидо
1:3
55' Гол
Макиенок Симон
57' Желтая карточка
Хартель Марсель
65' Желтая карточка
Аремю Афииз
75' Желтая карточка
Пик Флориан
79' Желтая карточка
Бильбия Филип
90' Желтая карточка
Шмидт Патрик
90'+5
39
Стоянович
Деян
17
Хайнлот
Михаэль
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
26
Пик
Флориан
18
Сарпей
Ханс
34
Рохль
Мерлин
35
Бильбия
Филип
32
Шмидт
Патрик
II
7
Эккерт
Айенса
Деннис
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
14
Аремю
Афииз
7
Ирвайн
Джексон
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
16
Макиенок
Симон
Ингольштадт
4-4-2
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ингольштадт
Санкт-Паули

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
4:1
ТМК
0:3
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
0:4
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.21
Кая Фатих 3 (1) 0.13
Эккерт Айенса Деннис 2 0.08
Кутшке Штефан 2 0.08
Гаус Марсель 1 0.04
Рохль Мерлин 1 0.04
Антонич Нико 1 0.04
Пик Флориан 1 0.04
Сулеймани Вальмир 1 0.04
Гебауэр Кристиан 1 0.04
Келлер Томас 1 0.04
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 17 (3) 0.71
Киере Даниэль-Кофи 7 0.29
Диттген Макс 4 0.17
Макиенок Симон 4 0.17
Аменийдо Этьенн 3 0.13
Пакарада Леарт 2 0.08
Беккер Финн 2 0.08
Бухтманн Кристофер 2 0.08
Хартель Марсель 1 0.04
Медич Яков 1 0.04
Цандер Лука-Милан 1 0.04
Джигала Адам 1 0.04
Ирвайн Джексон 1 0.04
Байфус Марцель 1 0.04
Матанович Игорь 0 0
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0

Карточки

Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 7 0
Сарпей Ханс 3 1
Кутшке Штефан 4 0
Линсмайер Денис 4 0
Келлер Томас 4 0
Рохль Мерлин 4 0
Франке Доминик 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Гаус Марсель 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Антонич Нико 2 0
Пик Флориан 2 0
Шмидт Патрик II 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Стоянович Деян 1 0
Курцвег Петер 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Бильбия Филип 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Смит Эрик 4 0
Хартель Марсель 4 0
Ирвайн Джексон 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Киере Даниэль-Кофи 3 0
Медич Яков 3 0
Цирайс Филипп 1 1
Джигала Адам 2 0
Цандер Лука-Милан 2 0
Беккер Финн 2 0
Аремю Афииз 2 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
13%
4
20%
1-15
2
25%
3
15%
16-30
1
13%
3
15%
31-45
2
25%
6
30%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
25%
1
5%
76-90

Пропущено

20
23
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
20%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
4
20%
5
22%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
5
25%
6
26%
61-75
1
5%
3
13%
76-90

Забито

13
28
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
8%
6
21%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
3
23%
6
21%
76-90

Пропущено

26
12
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
23%
3
25%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
8
31%
5
42%
61-75
3
12%
2
17%
76-90

Забито

21
48
9 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
2
10%
10
21%
1-15
3
14%
7
15%
16-30
4
19%
6
13%
31-45
5
24%
9
19%
46-60
2
10%
9
19%
61-75
5
24%
7
15%
76-90

Пропущено

46
35
21 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 19
5
11%
4
11%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
10
22%
8
23%
31-45
8
17%
3
9%
46-60
13
28%
11
31%
61-75
4
9%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2
Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 24 13 5 6 48 - 35 44
2. Вердер Заявка 23 12 6 5 44 - 31 42
3. Гамбург Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
4. Дармштадт Заявка 23 12 5 6 48 - 30 41
5. Шальке 04 Заявка 24 12 5 7 46 - 28 41
6. Нюрнберг Заявка 24 11 6 7 34 - 32 39
7. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
8. Падерборн Заявка 24 8 9 7 41 - 33 33
9. Карлсруэ Заявка 24 8 9 7 41 - 36 33
10. Ян Заявка 23 9 4 10 42 - 37 31
11. Ганновер 96 Заявка 24 8 7 9 23 - 32 31
12. Хольштайн Киль Заявка 24 8 7 9 30 - 38 31
13. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
14. Фортуна Заявка 23 7 5 11 28 - 32 26
15. Зандхаузен Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
16. Ганза Заявка 24 6 7 11 27 - 38 25
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 24 3 6 15 22 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
6. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 24 - 14 20
7. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
8. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
6. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
7. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
9. Ганза Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
10. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
15. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
Где смотреть матч Ингольштадт 1:3 Санкт-Паули онлайн


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