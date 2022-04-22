Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена
1:0
26' ГолАппелькамп Синта
28' Желтая карточкаКниппинг Тим
2:0
31' ГолДе Вейс Йорди
44' Желтая карточкаГиорбелидзе Гурам
2:1
71' ГолВилль Пауль
73' Желтая карточкаМайер Батиста
2:2
80' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
88' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
90' Желтая карточкаНиколя Гавори
Ход матча
26'
1:0
28'
31'
2:0
71'
2:1
73'
80'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 18
-
47 Владение мячом, % 53
20
Нарей
Халед
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Лёве ЮстинПолузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Дрхал ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Guerino Capretti
История личных встреч
Фортуна
Динамо Дрезден
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|13 (3)
|0.42
|Нарей Халед
|8
|0.26
|Гинчек Даниэль
|3 (1)
|0.1
|Аппелькамп Синта
|3
|0.1
|Циммерман Маттиас
|2
|0.06
|Боженик Роберт
|2
|0.06
|Кларер Кристоф
|2
|0.06
|Петерсон Кристофер
|1
|0.03
|Хартерц Флориан
|1
|0.03
|Бодзек Адам
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Де Вейс Йорди
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|12 (2)
|0.39
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0.16
|Мершель Хайнц
|3
|0.1
|Книппинг Тим
|2
|0.06
|Каде Юлиус
|2
|0.06
|Вилль Пауль
|2
|0.06
|Шретер Моррис
|1
|0.03
|Лёв Крис
|1
|0.03
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.03
|Май Себастиан
|1
|0.03
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Штарк Янник
|0
|0
|Вайраух Патрик
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
|Майер Батиста
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|6
|0
|Приб Эдгар
|4
|1
|Зоботка Марсель
|5
|0
|Пётровски Якуб
|5
|0
|Бодзек Адам
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Танака Ао
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Нарей Халед
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Tim Koether
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золльбауэр Михаэль
|8
|0
|Акото Михаэль
|6
|1
|Беккер Робин
|4
|1
|Штарк Янник
|5
|0
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|Лёв Крис
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0
|Каде Юлиус
|2
|1
|Шретер Моррис
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Аидонис Антонис
|3
|0
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Книппинг Тим
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Майер Батиста
|2
|0
|Вилль Пауль
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
14
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
4
16%
2
14%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
5
20%
2
14%
31-45
7
28%
2
14%
46-60
3
12%
6
43%
61-75
5
20%
1
7%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
24%
7
28%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
7
33%
7
28%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
3
21%
7
41%
61-75
1
7%
1
6%
76-90
Пропущено
18
16
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
6%
4
25%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
9
50%
1
6%
76-90
Забито
39
31
17 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
5
13%
2
6%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
9
23%
5
16%
31-45
10
26%
7
23%
46-60
6
15%
13
42%
61-75
6
15%
2
6%
76-90
Пропущено
39
41
13 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
6
15%
11
27%
1-15
4
10%
7
17%
16-30
3
8%
7
17%
31-45
3
8%
5
12%
46-60
7
18%
3
7%
61-75
16
41%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0
Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1
Динамо Дрезден
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|64 - 36
|56
|2.
|Вердер
|Заявка
|30
|15
|9
|6
|54 - 39
|54
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|55 - 40
|53
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|59 - 43
|51
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|45 - 39
|50
|6.
|Гамбург
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|54 - 30
|48
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|37 - 41
|45
|8.
|Падерборн
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|51 - 41
|44
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|52 - 49
|40
|10.
|Ян
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|47 - 42
|39
|11.
|Ганза
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 47
|38
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 48
|38
|13.
|Фортуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|40 - 38
|38
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|29 - 42
|36
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|34 - 47
|35
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 42
|30
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|29 - 61
|22
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|28 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 14
|33
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 15
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|36 - 21
|29
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|6.
|Вердер
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 14
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 17
|27
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|10.
|Ян
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 23
|22
|11.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|11 - 17
|18
|14.
|Ганза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|16.
|Падерборн
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|21 - 24
|13
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 15
|27
|3.
|Вердер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 25
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 22
|23
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|10.
|Гамбург
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|12.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|13 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10