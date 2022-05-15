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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион: Зрители: 50000
Нюрнберг
1:2
Конец матча
Шальке 04
0'
0:1
15' Гол
Саласар Родриго
83' Желтая карточка
Каминьски Марцин
1:1
86' Гол
Шлаймер Лукас
1:2
88' Гол
Теродде Симон
90' Желтая карточка
Хюбнер Флориан
90'+6
31
Клаус
Карл
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
19
Хюбнер
Флориан
29
Хандверкер
Тим
5
Гайс
Йоханнес
14
Краусс
Том
6
Темпельман
Лино
8
Думан
Тайлан
24
Дели
Матс
Мёллер
36
Шлаймер
Лукас
1
Ферманн
Ральф
38
Айдин
Мехмет
33
Тиау
Малик
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
10
Саласар
Родриго
17
Флик
Флориан
3
Итакура
Ко
7
Чурлинов
Дарко
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
Нюрнберг
4-1-2-1-2
Шальке 04
4-4-2

История личных встреч

Нюрнберг
Шальке 04

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

17 матчей

17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

Б2
4:1
Б
1:1
Б
5:2
К
2:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:1
К
3:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доведан Никола 7 (1) 0.21
Шуранов Эрик 6 0.18
Темпельман Лино 4 0.12
Шаффлер Мануэль 4 0.12
Краусс Том 4 0.12
Дели Матс Мёллер 3 0.09
Кёпке Паскаль 3 0.09
Нюрнбергер Фабиан 3 0.09
Гайс Йоханнес 3 0.09
Думан Тайлан 3 0.09
Шлаймер Лукас 2 0.06
Валентини Энрико 2 (2) 0.06
Хандверкер Тим 1 0.03
Шиндлер Кристофер 1 0.03
Сёренсен Асгер 1 0.03
Борковски Деннис 0 0
Фишер Килиан 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 30 (2) 0.88
Бюльтер Мариус 10 0.29
Саласар Родриго 6 0.18
Итакура Ко 4 0.12
Оуведжан Томас 3 0.09
Дрекслер Доминик 3 0.09
Чурлинов Дарко 2 0.06
Каминьски Марцин 2 0.06
Пирингер Марвин 2 0.06
Латца Данни 2 0.06
Тиау Малик 2 0.06
Идризи Бленди 1 0.03
Виннхейм Андреас 1 0.03
Айдин Мехмет 1 0.03
Палссон Виктор 0 0
Лоде Мариус 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Флик Флориан 0 0
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 11 0
Доведан Никола 5 1
Сёренсен Асгер 5 0
Нюрнбергер Фабиан 5 0
Шиндлер Кристофер 4 0
Гайс Йоханнес 4 0
Шаффлер Мануэль 2 1
Матения Кристиан 3 0
Думан Тайлан 3 0
Краусс Том 3 0
Валентини Энрико 2 0
Хюбнер Флориан 2 0
Кёпке Паскаль 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Шлаймер Лукас 2 0
Хандверкер Тим 1 0
Фишер Килиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 5 0
Каминьски Марцин 5 0
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Латца Данни 4 0
Чурлинов Дарко 4 0
Саласар Родриго 4 0
Флик Флориан 4 0
Теродде Симон 3 0
Виннхейм Андреас 3 0
Итакура Ко 3 0
Фрайсль Мартин 3 0
Идризи Бленди 3 0
Тиау Малик 3 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Сане Салиф 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
32
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
3
13%
3
9%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
3
13%
6
19%
31-45
7
29%
29%
5
16%
46-60
4
17%
8
25%
61-75
4
17%
7
22%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
20%
3
18%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
1
4%
2
12%
61-75
10
40%
5
29%
29%
76-90

Забито

25
37
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
8%
3
8%
1-15
7
28%
4
11%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
5
20%
5
14%
46-60
2
8%
7
19%
61-75
8
32%
13
35%
76-90

Пропущено

24
30
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
17%
6
20%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
5
21%
2
7%
31-45
3
13%
7
23%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
6
25%
6
20%
76-90

Забито

49
69
19 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 45
19 Забивали первыми 20
5 Не забивали 1
5
10%
6
9%
1-15
10
20%
7
10%
16-30
4
8%
11
16%
31-45
12
24%
10
14%
46-60
6
12%
15
22%
61-75
12
24%
20
29%
76-90

Пропущено

49
47
22 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
9
18%
9
19%
1-15
4
8%
5
11%
16-30
9
18%
5
11%
31-45
6
12%
10
21%
46-60
5
10%
7
15%
61-75
16
33%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1
Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3
Шальке 04
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5
Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 34 20 5 9 72 - 44 65
2. Вердер Заявка 34 18 9 7 65 - 43 63
3. Гамбург Заявка 34 16 12 6 67 - 35 60
4. Дармштадт Заявка 34 18 6 10 71 - 46 60
5. Санкт-Паули Заявка 34 16 9 9 61 - 46 57
6. Хайденхайм Заявка 34 15 7 12 43 - 45 52
7. Падерборн Заявка 34 13 12 9 56 - 44 51
8. Нюрнберг Заявка 34 14 9 11 49 - 49 51
9. Хольштайн Киль Заявка 34 12 9 13 46 - 54 45
10. Фортуна Заявка 34 11 11 12 45 - 42 44
11. Ганновер 96 Заявка 34 11 9 14 35 - 49 42
12. Зандхаузен Заявка 34 10 11 13 42 - 54 41
13. Карлсруэ Заявка 34 9 14 11 54 - 55 41
14. Ганза Заявка 34 10 11 13 41 - 52 41
15. Ян Заявка 34 10 10 14 50 - 51 40
16. Динамо Дрезден Заявка 34 7 11 16 33 - 46 32
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 34 6 8 20 32 - 72 26
18. Ингольштадт Заявка 34 4 9 21 30 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 17 11 4 2 37 - 17 37
2. Хайденхайм Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. Гамбург Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
4. Дармштадт Заявка 17 10 3 4 42 - 23 33
5. Шальке 04 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
6. Вердер Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
7. Хольштайн Киль Заявка 17 8 3 6 23 - 23 27
8. Нюрнберг Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
9. Ганновер 96 Заявка 17 6 6 5 16 - 19 24
10. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
11. Карлсруэ Заявка 17 5 9 3 32 - 26 24
12. Ян Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
13. Динамо Дрезден Заявка 17 5 5 7 18 - 18 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16. Зандхаузен Заявка 17 4 5 8 19 - 29 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 17 10 3 4 36 - 26 33
2. Шальке 04 Заявка 17 10 3 4 32 - 17 33
3. Падерборн Заявка 17 9 5 3 30 - 20 32
4. Гамбург Заявка 17 7 6 4 31 - 18 27
5. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
6. Ганза Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
7. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
8. Нюрнберг Заявка 17 6 6 5 23 - 26 24
9. Санкт-Паули Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
10. Фортуна Заявка 17 5 5 7 17 - 21 20
11. Хайденхайм Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль Заявка 17 4 6 7 23 - 31 18
15. Карлсруэ Заявка 17 4 5 8 22 - 29 17
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 5 9 18 - 38 14
17. Динамо Дрезден Заявка 17 2 6 9 15 - 28 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 4 11 18 - 36 10
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Саласар Родриго бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нюрнберг 1:2 Шальке 04 онлайн

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