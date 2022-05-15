Стадион: Макс-Морлок-Стадион Зрители: 50000
0:1
15' ГолСаласар Родриго
83' Желтая карточкаКаминьски Марцин
1:1
86' ГолШлаймер Лукас
1:2
88' ГолТеродде Симон
90' Желтая карточкаХюбнер Флориан
Ход матча
15'
83'
86'
1:1
88'
1:2
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
10 Угловые 3
-
6 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
54 Владение мячом, % 46
31
Клаус
Карл
14
Краусс
Том
38
Айдин
Мехмет
33
Тиау
Малик
17
Флик
Флориан
- Основной состав
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Йенс Кастроп
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Айдин МехметЗащитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Bueskens
История личных встреч
Нюрнберг
Шальке 04
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
17 матчей
17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доведан Никола
|7 (1)
|0.21
|Шуранов Эрик
|6
|0.18
|Темпельман Лино
|4
|0.12
|Шаффлер Мануэль
|4
|0.12
|Краусс Том
|4
|0.12
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.09
|Кёпке Паскаль
|3
|0.09
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0.09
|Гайс Йоханнес
|3
|0.09
|Думан Тайлан
|3
|0.09
|Шлаймер Лукас
|2
|0.06
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.06
|Хандверкер Тим
|1
|0.03
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.03
|Сёренсен Асгер
|1
|0.03
|Борковски Деннис
|0
|0
|Фишер Килиан
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|30 (2)
|0.88
|Бюльтер Мариус
|10
|0.29
|Саласар Родриго
|6
|0.18
|Итакура Ко
|4
|0.12
|Оуведжан Томас
|3
|0.09
|Дрекслер Доминик
|3
|0.09
|Чурлинов Дарко
|2
|0.06
|Каминьски Марцин
|2
|0.06
|Пирингер Марвин
|2
|0.06
|Латца Данни
|2
|0.06
|Тиау Малик
|2
|0.06
|Идризи Бленди
|1
|0.03
|Виннхейм Андреас
|1
|0.03
|Айдин Мехмет
|1
|0.03
|Палссон Виктор
|0
|0
|Лоде Мариус
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
|Флик Флориан
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|11
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Сёренсен Асгер
|5
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|5
|0
|Шиндлер Кристофер
|4
|0
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Шаффлер Мануэль
|2
|1
|Матения Кристиан
|3
|0
|Думан Тайлан
|3
|0
|Краусс Том
|3
|0
|Валентини Энрико
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|Кёпке Паскаль
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Шлаймер Лукас
|2
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|5
|0
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Латца Данни
|4
|0
|Чурлинов Дарко
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Теродде Симон
|3
|0
|Виннхейм Андреас
|3
|0
|Итакура Ко
|3
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Идризи Бленди
|3
|0
|Тиау Малик
|3
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Сане Салиф
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
32
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
3
13%
3
9%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
3
13%
6
19%
31-45
7
29%
29%
5
16%
46-60
4
17%
8
25%
61-75
4
17%
7
22%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
20%
3
18%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
1
4%
2
12%
61-75
10
40%
5
29%
29%
76-90
Забито
25
37
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
8%
3
8%
1-15
7
28%
4
11%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
5
20%
5
14%
46-60
2
8%
7
19%
61-75
8
32%
13
35%
76-90
Пропущено
24
30
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
17%
6
20%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
5
21%
2
7%
31-45
3
13%
7
23%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
6
25%
6
20%
76-90
Забито
49
69
19 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 45
19 Забивали первыми 20
5 Не забивали 1
5
10%
6
9%
1-15
10
20%
7
10%
16-30
4
8%
11
16%
31-45
12
24%
10
14%
46-60
6
12%
15
22%
61-75
12
24%
20
29%
76-90
Пропущено
49
47
22 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
9
18%
9
19%
1-15
4
8%
5
11%
16-30
9
18%
5
11%
31-45
6
12%
10
21%
46-60
5
10%
7
15%
61-75
16
33%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1
Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3
Шальке 04
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5
Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|72 - 44
|65
|2.
|Вердер
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|65 - 43
|63
|3.
|Гамбург
|Заявка
|34
|16
|12
|6
|67 - 35
|60
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|71 - 46
|60
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|61 - 46
|57
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 45
|52
|7.
|Падерборн
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|56 - 44
|51
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|49 - 49
|51
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|46 - 54
|45
|10.
|Фортуна
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|45 - 42
|44
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|35 - 49
|42
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|42 - 54
|41
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|54 - 55
|41
|14.
|Ганза
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|41 - 52
|41
|15.
|Ян
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|50 - 51
|40
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|33 - 46
|32
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|32 - 72
|26
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|34
|4
|9
|21
|30 - 65
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|37 - 17
|37
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|Гамбург
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|42 - 23
|33
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|6.
|Вердер
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 23
|27
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 19
|24
|10.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|32 - 26
|24
|12.
|Ян
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 18
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 29
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 26
|33
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 17
|33
|3.
|Падерборн
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|4.
|Гамбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 18
|27
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|6.
|Ганза
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 26
|24
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 31
|18
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 29
|17
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 38
|14
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 36
|10