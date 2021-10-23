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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
1:0
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
35' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
57' Желтая карточка
Кистана Андреа
0:0
65' Не забитый пенальти
Чофани Даниэль
1:0
84' Гол
Бертаньоли Массимо
90'+6
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
8
Паласио
Родриго
11
Баич
Риад
27
Трамони
Маттео
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
23
Крешенци
Алессандро
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
18
Видо
Лука
29
Ди
Кармине
Самуэль
Брешия
4-3-3
Кремонезе
4-2-3-1

Ход матча

35'
 
Бьянкетти Маттео
46'
 
Фаджоли Николо
Видо Лука
46'
 
Бартоломей Паоло
Кастаньетти Микеле
46'
 
Баэс Хайме
Гаэтано Джанлука
57'
Кистана Андреа
 
59'
 
Чофани Даниэль
Ди Кармине Самуэль
65'
0:0
Чофани Даниэль
67'
Ягелло Филип
Трамони Маттео
 
67'
Морео Стефано
Баич Риад
 
74'
 
Валери Эмануэле
Крешенци Алессандро
79'
Шпалек Николас
Паласио Родриго
 
84'
Бертаньоли Массимо
(Шпалек Николас)
1:0
90'
Кавион Микеле
Бертаньоли Массимо
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 9 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Брешия
Кремонезе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:2
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:0
К
0:0
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 3 (1) 0.33
Морео Стефано 3 0.33
Паласио Родриго 2 0.22
Ягелло Филип 2 0.22
Лерис Мехди 2 0.22
Ван Де Лои Томми 2 0.22
Бертаньоли Массимо 2 0.22
Паяч Марко 1 (1) 0.11
Чансельор Джон 1 0.11
Трамони Маттео 1 0.11
Кистана Андреа 1 0.11
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 2 0.22
Фаджоли Николо 2 0.22
Видо Лука 2 0.22
Ди Кармине Самуэль 1 0.11
Вальцания Лука 1 0.11
Дзанимачча Лука 1 0.11
Валери Эмануэле 1 0.11
Чофани Даниэль 1 (1) 0.11
Баэс Хайме 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 3 0
Матею Алеш 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Чансельор Джон 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Баич Риад 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Лерис Мехди 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 3 0
Вальцания Лука 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Околи Меме 2 0
Чофани Даниэль 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Дели Франческо 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Раванелли Лука 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Валери Эмануэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
50%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
15%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
4
20%
3
27%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
4
20%
3
27%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2
Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1 Реджана - Брешия 2:2 Брешия - Порденоне 4:1 Салернитана - Брешия 1:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3
Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Козенца - Кремонезе 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Виртус Энтелла - Кремонезе 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Брешия Заявка 9 5 2 2 20 - 13 17
3. Беневенто Заявка 9 4 4 1 15 - 7 16
4. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
5. Лечче Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
6. Фрозиноне Заявка 9 3 5 1 11 - 7 14
7. Асколи Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
8. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 5 14
9. Реджина Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
10. Тернана Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
11. Монца Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
12. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
13. Козенца Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Парма Заявка 8 2 4 2 12 - 10 10
15. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 12 - 9 9
16. Комо Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 10 - 18 7
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
19. Виченца Виртус Заявка 9 1 0 8 8 - 20 3
20. Порденоне Заявка 8 0 1 7 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
8. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
11. Брешия Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
12. Алессандрия Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
13. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
15. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
17. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
4. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
14. Монца Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
15. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. СПАЛ 2013 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Беневенто Лападула Джанлука 5 0 2
4. Асколи Дионизи Федерико 5 2 1
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Перуджа Лизи Франческо 5 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
4. Читтаделла Паван Никола 5 0
5. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Бьянкетти Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брешия 1:0 Кремонезе онлайн




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