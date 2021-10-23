Италия: Серия B 2021-2022
Брешия
1:0
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Кремонезе
35' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
57' Желтая карточкаКистана Андреа
0:0
65' Не забитый пенальтиЧофани Даниэль
1:0
84' ГолБертаньоли Массимо
29
Паяч
Марко
11
Баич
Риад
55
Околи
Меме
18
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Линнер ОскарВратарь
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
35'
57'
65'
0:0
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
9 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Брешия
Кремонезе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баич Риад
|3 (1)
|0.33
|Морео Стефано
|3
|0.33
|Паласио Родриго
|2
|0.22
|Ягелло Филип
|2
|0.22
|Лерис Мехди
|2
|0.22
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.22
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.22
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.11
|Чансельор Джон
|1
|0.11
|Трамони Маттео
|1
|0.11
|Кистана Андреа
|1
|0.11
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.22
|Фаджоли Николо
|2
|0.22
|Видо Лука
|2
|0.22
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.11
|Вальцания Лука
|1
|0.11
|Дзанимачча Лука
|1
|0.11
|Валери Эмануэле
|1
|0.11
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.11
|Баэс Хайме
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Чансельор Джон
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Баич Риад
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Лерис Мехди
|1
|0
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
50%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
15%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
4
20%
3
27%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
4
20%
3
27%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2
Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1 Реджана - Брешия 2:2 Брешия - Порденоне 4:1 Салернитана - Брешия 1:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3
Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Козенца - Кремонезе 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Виртус Энтелла - Кремонезе 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Брешия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 13
|17
|3.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Асколи
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 5
|14
|9.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|10.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|11.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|13.
|Козенца
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 9
|9
|16.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 20
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Беневенто
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|8.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|11.
|Брешия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|12.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Перуджа
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Беневенто
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|5
|0
|2
|4.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|1
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|5
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|4.
|Читтаделла
|Паван Никола
|5
|0
|5.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0