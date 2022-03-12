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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
1:2
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
0:1
45' Гол
Коллоколо Микеле
45' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
45' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
1:1
54' Гол
Мелькьорри Федерико
55' Желтая карточка
Крочата Джованни
75' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
1:2
90' Гол
Бюхель Марсель
90'+7
54
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
17
Капрадосси
Элио
6
Меккарьелло
Бьяджо
3
Трипальделли
Алессандро
10
Дзанеллато
Никколо
5
Эспозито
Сальваторе
40
Да
Рива
Якопо
7
Крочата
Джованни
28
Видо
Лука
11
Мелькьорри
Федерико
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
55
Беллучи
Джузеппе
15
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
37
Майстро
Фабио
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

СПАЛ 2013
Асколи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

СB
0:1
СB
1:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.21
Коломбо Лоренцо 6 0.21
Мелькьорри Федерико 5 0.17
Вивиани Федерико 3 0.1
Да Рива Якопо 2 0.07
Росси Джузеппе 2 0.07
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Сек Демба 1 0.03
Капрадосси Элио 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Латте Лат Эммануэль 1 0.03
Мора Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.24
Бидуи Софьян 6 0.21
Коллоколо Микеле 3 0.1
Майстро Фабио 3 0.1
Шарич Дарио 3 0.1
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.1
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.07
Илиев Атанас 2 0.07
Боттегин Эрик 2 0.07
Баскиротто Федерико 2 0.07
Эрамо Мирко 1 0.03
Риччи Федерико 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Фаласко Никола 1 0.03
Цаджу Франк 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Коломбо Лоренцо 6 0
Дикманн Лоренцо 4 1
Селия Раффаэле 5 0
Викари Франческо 3 1
Манкозу Марко 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Мора Лука 4 0
Крочата Джованни 4 0
Эспозито Сальваторе 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Да Рива Якопо 4 0
Капрадосси Элио 2 0
Пинато Марко 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 8 0
Шарич Дарио 6 1
Боттегин Эрик 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Калигара Фабрицио 6 0
Сальви Алессандро 4 1
Дионизи Федерико 5 0
Коллоколо Микеле 5 0
Беллучи Джузеппе 4 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Фаббрини Диего 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Цаджу Франк 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
27
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
8%
4
15%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
4
17%
6
22%
61-75
5
21%
4
15%
76-90

Пропущено

23
19
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
4%
1
5%
1-15
5
22%
5
26%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
4
17%
7
37%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
6
26%
2
11%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
6
43%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

20
18
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
8
40%
5
28%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
20%
5
28%
61-75
3
15%
2
11%
76-90

Забито

34
41
18 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
3
9%
5
12%
1-15
7
21%
9
22%
16-30
8
24%
7
17%
31-45
5
15%
6
15%
46-60
6
18%
8
20%
61-75
5
15%
6
15%
76-90

Пропущено

43
37
22 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
2
5%
3
8%
1-15
8
19%
7
19%
16-30
12
28%
8
22%
31-45
5
12%
9
24%
46-60
7
16%
6
16%
61-75
9
21%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1
Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1
Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0
Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 29 14 12 3 47 - 25 54
2. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
3. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
4. Брешия Заявка 29 14 10 5 44 - 29 52
5. Монца Заявка 29 14 9 6 47 - 30 51
6. Беневенто Заявка 28 14 8 6 45 - 25 50
7. Фрозиноне Заявка 29 12 12 5 45 - 29 48
8. Асколи Заявка 29 13 7 9 41 - 37 46
9. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
10. Читтаделла Заявка 29 11 10 8 33 - 29 43
11. Реджина Заявка 29 11 6 12 27 - 36 39
12. Комо Заявка 29 8 13 8 35 - 39 37
13. Тернана Заявка 29 10 7 12 41 - 45 37
14. Парма Заявка 29 7 14 8 36 - 33 35
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 10 12 34 - 43 31
16. Алессандрия Заявка 29 6 7 16 28 - 45 25
17. Козенца Заявка 28 5 8 15 24 - 44 23
18. Виченца Виртус Заявка 29 5 6 18 29 - 51 21
19. Кротоне Заявка 29 2 10 17 29 - 50 16
20. Порденоне Заявка 29 2 7 20 20 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
5. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
6. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
9. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
10. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
18. Виченца Виртус Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 14 5 7 2 15 - 11 22
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
11. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Коллоколо Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Эспозито Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Коллоколо Микеле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч СПАЛ 2013 1:2 Асколи онлайн

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