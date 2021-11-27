Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
8' ПенальтиСабири Абдельхамид
15' Желтая карточкаКальдирола Лука
30' Желтая карточкаМота Дани
1:1
33' ГолВалоти Матиа
52' Желтая карточкаМарроне Лука
54' Желтая карточкаШарич Дарио
59' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
68' Желтая карточкаБюхель Марсель
70' Желтая карточкаЧиурриа Патрик
79' Желтая карточкаМаццители Лука
30
Шарич
Дарио
11
Илиев
Атанас
34
Марроне
Лука
10
Валоти
Матиа
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Ход матча
8'
15'
30'
33'
1:1
52'
54'
68'
70'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 14
-
2 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 20
-
40 Владение мячом, % 60
История личных встреч
Асколи
Монца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.5
|Бидуи Софьян
|3
|0.21
|Шарич Дарио
|2
|0.14
|Сальви Алессандро
|1
|0.07
|Илиев Атанас
|1
|0.07
|Коллоколо Микеле
|1
|0.07
|Боттегин Эрик
|1
|0.07
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.07
|Сабири Абдельхамид
|1 (1)
|0.07
|Майстро Фабио
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|4
|0.29
|Мачин Хосе
|2
|0.14
|Колпани Андреа
|2
|0.14
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.07
|Маццители Лука
|1
|0.07
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.07
|Валоти Матиа
|1
|0.07
|Сампиризи Марио
|1
|0.07
|Аугусто Карлос
|1
|0.07
|Перейра Педру II
|0
|0
|Марроне Лука
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|6
|0
|Шарич Дарио
|5
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Илиев Атанас
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Бидуи Софьян
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Де Паоли Андреа
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марроне Лука
|4
|1
|Маццители Лука
|5
|0
|Кальдирола Лука
|3
|1
|Валоти Матиа
|4
|0
|Перейра Педру II
|4
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Мачин Хосе
|3
|0
|Колпани Андреа
|3
|0
|Сампиризи Марио
|1
|1
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Донати Джулио
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Палетта Габриэль
|1
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Барберис Андреа
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
3
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
17%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
18
15
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
17%
3
20%
1-15
4
22%
3
20%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
3
17%
3
20%
61-75
1
6%
3
20%
76-90
Пропущено
18
13
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
17%
4
31%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1
Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2
Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1
Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1 Пиза - Монца 2:1 Монца - Тернана 1:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 Монца - Кремонезе 1:0 Реджина - Монца 0:0 Читтаделла - Монца 2:1 Ювентус - Монца 2:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Монца - Брешия 0:2 Козенца - Монца 0:3 Монца - Лечче 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 16
|28
|2.
|Пиза
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|20 - 11
|26
|3.
|Лечче
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|20 - 12
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|8.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|11.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 16
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 20
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|16.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Пиза
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|10.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1