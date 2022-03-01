Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Либеро Либерати
32' Желтая карточкаВокич Деян
1:0
48' ГолПеттинари Стефано
80' Красная карточкаМенса Дэвис
Ход матча
32'
48'
80'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
53 Владение мячом, % 47
26
Богдан
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
История личных встреч
Тернана
Порденоне
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сесар
|8
|0.3
|Доннарумма Альфредо
|8 (1)
|0.3
|Партипило Антони
|6
|0.22
|Петтинари Стефано
|5
|0.19
|Маццокки Симоне
|3
|0.11
|Соренсен Фредерик
|2
|0.07
|Палумбо Антонио
|2
|0.07
|Дефенди Марино
|1
|0.04
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Капоне Кристиан
|1
|0.04
|Перальта Диего
|1
|0.04
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Богдан Лука
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.15
|Камбьяги Николо
|3
|0.11
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|2
|0.07
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|Пинато Марко
|1
|0.04
|Цаммарини Роберто
|1
|0.04
|Барисон Альберто
|1
|0.04
|Маньино Лука
|1
|0.04
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.04
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|9
|0
|Пройетти Маттиа
|5
|2
|Агацци Давиде
|4
|1
|Гирингелли Лука
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Партипило Антони
|5
|0
|Диаките Салим
|3
|1
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Пагера Фабрицио
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Куцупиас Илиас
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Мартелла Бруно
|2
|0
|Сальцано Аньелло
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Фурлан Федерико
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|7
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|7
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Фолоруншо Майкл
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Ловиза Алессандро
|4
|0
|Саббионе Алессио
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Вокич Деян
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Торрази Эмануэле
|2
|0
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Андреони Кристиан
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
10%
2
25%
1-15
4
20%
1
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
2
25%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
3
15%
3
38%
76-90
Пропущено
18
28
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
6%
4
14%
1-15
6
33%
2
7%
16-30
4
22%
2
7%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
1
6%
10
36%
61-75
3
17%
6
21%
76-90
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
8
38%
1
9%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
5
24%
1
9%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
2
10%
2
18%
76-90
Пропущено
21
24
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
19%
3
13%
1-15
4
19%
7
29%
29%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
3
14%
5
21%
76-90
Забито
41
19
19 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
10
24%
3
16%
1-15
5
12%
3
16%
16-30
4
10%
3
16%
31-45
8
20%
3
16%
46-60
9
22%
2
11%
61-75
5
12%
5
26%
76-90
Пропущено
39
52
23 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
5
13%
7
13%
1-15
10
26%
9
17%
16-30
8
21%
6
12%
31-45
4
10%
5
10%
46-60
6
15%
14
27%
61-75
6
15%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1
Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1
Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|42 - 26
|51
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|3.
|Лечче
|Заявка
|26
|13
|10
|3
|42 - 22
|49
|4.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|5.
|Пиза
|Заявка
|26
|12
|10
|4
|32 - 20
|46
|6.
|Монца
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 28
|44
|7.
|Асколи
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|37 - 32
|42
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|31 - 26
|41
|9.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|40 - 28
|41
|11.
|Комо
|1:0 Заявка
|27
|9
|11
|7
|34 - 35
|38
|12.
|Реджина
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|23 - 33
|35
|13.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|14.
|Парма
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 42
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|24 - 41
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|26 - 44
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|27
|2
|6
|19
|19 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 12
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|5.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|8.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Реджина
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 15
|20
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Комо
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|13.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|15.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 17
|15
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|5.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|9.
|Комо
|1:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 23
|20
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|10 - 24
|3