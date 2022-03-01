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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
1:0
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
32' Желтая карточка
Вокич Деян
1:0
48' Гол
Петтинари Стефано
80' Красная карточка
Менса Дэвис
90'+6
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
26
Богдан
Лука
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
80
Куцупиас
Илиас
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
24
Перальта
Диего
9
Маццокки
Симоне
32
Петтинари
Стефано
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
26
Бассоли
Алессандро
30
Далле
Мура
Кристиан
99
Андреони
Кристиан
36
Вокич
Деян
23
Торрази
Эмануэле
33
Цаммарини
Роберто
10
Дели
Франческо
32
Бутич
Карло
38
Ди
Серио
Джузеппе
Тернана
4-3-1-2
Порденоне
4-3-1-2

История личных встреч

Тернана
Порденоне

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:3
СC
1:1
СC
1:0
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 8 0.3
Доннарумма Альфредо 8 (1) 0.3
Партипило Антони 6 0.22
Петтинари Стефано 5 0.19
Маццокки Симоне 3 0.11
Соренсен Фредерик 2 0.07
Палумбо Антонио 2 0.07
Дефенди Марино 1 0.04
Мартелла Бруно 1 0.04
Капоне Кристиан 1 0.04
Перальта Диего 1 0.04
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Богдан Лука 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 (2) 0.15
Камбьяги Николо 3 0.11
Фолоруншо Майкл 2 0.07
Кампорезе Микеле 2 0.07
Фаласко Никола 1 0.04
Пинато Марко 1 0.04
Цаммарини Роберто 1 0.04
Барисон Альберто 1 0.04
Маньино Лука 1 0.04
Цаджу Франк 1 (1) 0.04
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 9 0
Пройетти Маттиа 5 2
Агацци Давиде 4 1
Гирингелли Лука 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 5 0
Диаките Салим 3 1
Петтинари Стефано 4 0
Пагера Фабрицио 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Куцупиас Илиас 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Сальцано Аньелло 2 0
Дефенди Марино 1 0
Фурлан Федерико 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 7 1
Эль-Кауакиби Хамза 7 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Цаммарини Роберто 5 0
Фолоруншо Майкл 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Ловиза Алессандро 4 0
Саббионе Алессио 3 0
Маньино Лука 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Менса Дэвис 1 1
Бассоли Алессандро 2 0
Мисурака Джанвито 2 0
Дели Франческо 2 0
Вокич Деян 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Торрази Эмануэле 2 0
Ди Серио Джузеппе 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Андреони Кристиан 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
10%
2
25%
1-15
4
20%
1
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
2
25%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
3
15%
3
38%
76-90

Пропущено

18
28
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
6%
4
14%
1-15
6
33%
2
7%
16-30
4
22%
2
7%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
1
6%
10
36%
61-75
3
17%
6
21%
76-90

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
8
38%
1
9%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
5
24%
1
9%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
2
10%
2
18%
76-90

Пропущено

21
24
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
19%
3
13%
1-15
4
19%
7
29%
29%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
3
14%
5
21%
76-90

Забито

41
19
19 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
10
24%
3
16%
1-15
5
12%
3
16%
16-30
4
10%
3
16%
31-45
8
20%
3
16%
46-60
9
22%
2
11%
61-75
5
12%
5
26%
76-90

Пропущено

39
52
23 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
5
13%
7
13%
1-15
10
26%
9
17%
16-30
8
21%
6
12%
31-45
4
10%
5
10%
46-60
6
15%
14
27%
61-75
6
15%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1
Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1
Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 27 14 9 4 42 - 26 51
2. Кремонезе Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
3. Лечче Заявка 26 13 10 3 42 - 22 49
4. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
5. Пиза Заявка 26 12 10 4 32 - 20 46
6. Монца Заявка 26 12 8 6 40 - 28 44
7. Асколи Заявка 26 12 6 8 37 - 32 42
8. Читтаделла Заявка 26 11 8 7 31 - 26 41
9. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
10. Фрозиноне Заявка 26 10 11 5 40 - 28 41
11. Комо 1:0 Заявка 27 9 11 7 34 - 35 38
12. Реджина Заявка 26 10 5 11 23 - 33 35
13. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
14. Парма Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
15. СПАЛ 2013 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия 0:1 Заявка 27 6 5 16 27 - 42 23
17. Козенца Заявка 26 5 8 13 24 - 41 23
18. Виченца Виртус Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне Заявка 26 2 9 15 26 - 44 15
20. Порденоне Заявка 27 2 6 19 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 9 2 2 25 - 12 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
5. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
6. Читтаделла Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
7. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
8. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
9. Реджина Заявка 13 6 2 5 13 - 15 20
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Комо 1:0 Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
12. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
13. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия 0:1 Заявка 14 4 3 7 11 - 17 15
17. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
4. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
5. Пиза Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
9. Комо 1:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 23 20
10. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия 0:1 Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 13 0 3 10 10 - 24 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тернана 1:0 Порденоне онлайн


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