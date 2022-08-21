  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 8754
Ольборг
2:1
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
10' Гол
Соуза Аллан
27' Желтая карточка
Людевиг Килиан
55' Желтая карточка
Росс Матиас
1:1
58' Гол
Квистгарден Матиас
60' Желтая карточка
Anosike Ementa
2:1
87' Гол
Росс Матиас
90' Желтая карточка
Посавец Йосип
90'+9

Ход матча

10'
Соуза Аллан
1:0
27'
Людевиг Килиан
 
46'
 
Салех Юсеф
Дивкович Марко
55'
Росс Матиас
 
58'
1:1
Квистгарден Матиас
(Греве Матиас)
60'
Anosike Ementa
 
62'
 
Слимане Анис
Oscar Schwartau
65'
Альманн Якоб
Поульсен Андреас
 
65'
Oliver Ross
Андерсен Лукас
 
76'
Макарич Милан
Anosike Ementa
 
83'
 
Бьюр Петер
Греве Матиас
87'
Росс Матиас
(Соуза Аллан II)
2:1
90'
Гранли Даниэль
Соуза Аллан
 
90'
 
Алвес Фредерик
Белл Джо
90'
Посавец Йосип
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

1
Посавец
Йосип
32
Людевиг
Килиан
21
Крамер
Ларс
II
4
Росс
Матиас
25
Поульсен
Андреас
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
10
Андерсен
Лукас
18
Андреасен
Лука
19
Anosike
Ementa
7
Соуза
Аллан
II
16
Миккельсен
Томас
10
Васс
Даниэль
4
Рустед
Сигурд
18
Шиембе
Кевин
23
Каппис
Кристиан
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
8
Греве
Матиас
41
Oscar
Schwartau
36
Квистгарден
Матиас
24
Дивкович
Марко
Ольборг
4-3-3
Брондбю
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ольборг
Брондбю

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
47.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

47 матчей

40.4%
27.7%
31.9%
19 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

34%
29.8%
36.2%
16 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

34%
42.6%
23.4%
16 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

СДЧГ
1:3
СДЧГ
0:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СДЧГ
0:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
К
1:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
0:2
К
1:1
К
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 2 0.33
Куск Каспер 1 0.17
Росс Матиас 1 0.17
Хагельскьер Андерс 1 0.17
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радошевич Йосип 2 (2) 0.33
Каппис Кристиан 1 0.17
Слимане Анис 1 0.17
Квистгарден Матиас 1 0.17
Oscar Schwartau 1 0.17
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Крамер Ларс II 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Посавец Йосип 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квистгарден Матиас 2 0
Васс Даниэль 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Слимане Анис 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3
Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0
Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0
Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 6 13
2. Орхус 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Нордшелланн 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Раннерс 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Виборг 6 3 0 3 9 - 8 9
6. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
7. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Брондбю 6 2 0 4 6 - 11 6
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 6 1 2 3 5 - 9 5
11. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 12 2
12. Оденсе 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Раннерс 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
11. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Орхус 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
11. Люнгбю 3 0 0 3 1 - 4 0
12. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      95'
      Судья сигнализирует, что Васс Даниэль из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Макарич Милан
    • 95'
      Альманн Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 94'
      Росс Матиас выиграл воздушное противоборство у Юсеф Салех.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 93'
      Шанс! Юсеф Салех из команды Брондбю пробил головой, но мимо
    • 93'
      Рустед Сигурд из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Росс Матиас из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Тактическая замена. Белл Джо уходит с поля и его заменяет Фредерик Алвес Ибсен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ольборг 2:1 Брондбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     