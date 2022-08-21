Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Ольборг

91' Слимане Анис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Васс Даниэль выиграл воздушное противоборство у Oliver Ross.

87' Соуза Аллан II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Удар от ворот произведет Брондбю

85' Рустед Сигурд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Каппис Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Альманн Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Ольборг

83' Макарич Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Росс Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Брондбю

81' Соуза Аллан II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

79' Сегодняшная посещаемость составляет 8754 болельщиков

79' Удар от ворот произведет Брондбю

79' Андреасен Лука не смог попасть в створ ударом издали

78' Юсеф Салех из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Альманн Якоб выиграл воздушное противоборство у Юсеф Салех.

76' Удар от ворот произведет Брондбю

76' Oliver Ross нанес удар чуть мимо. Близко!

74' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Хорошую попытку сделал Юсеф Салех. Удар в створ, но вратарь начеку

71' Радошевич Йосип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Юсеф Салех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Юсеф Салех из команды Брондбю в офсайде

67' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Андреасен Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Тактическая замена. Андерсен Лукас уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

65' Оооо... вот это был удар! Фоссум Ивер должен был забить с этой позиции.

65' Хорошую попытку сделал Фоссум Ивер . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Слимане Анис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Брондбю

62' Удар от ворот произведет Брондбю

62' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Аносике Эмента получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Аносике Эмента получил желтую карточку от судьи

60' Аносике Эмента на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Миккельсен Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

58' Греве Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Феррейра Педру получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Феррейра Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Росс Матиас получил желтую карточку от судьи

54' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

54' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Росс Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Ольборг

52' Oscar Schwartau оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Людевиг Килиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Брондбю

49' Андреасен Лука не смог попасть в створ ударом издали

48' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Дивкович Марко уходит с поля и его заменяет Юсеф Салех