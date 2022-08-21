Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 8754
0'
1:0
10' ГолСоуза Аллан
27' Желтая карточкаЛюдевиг Килиан
55' Желтая карточкаРосс Матиас
1:1
58' ГолКвистгарден Матиас
60' Желтая карточкаAnosike Ementa
2:1
87' ГолРосс Матиас
90' Желтая карточкаПосавец Йосип
90'+9
Ход матча
10'
1:0
27'
55'
58'
60'
87'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
10
Васс
Даниэль
18
Шиембе
Кевин
6
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Крамер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
-
22 Theo Sander
-
31 Anders Noshe
-
38 Oliver Ross
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Циглер ЛукасВратарь
- Защитник
-
29 Бьюр ПетерЗащитник
- Защитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Брондбю
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
47.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Второй тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед
47 матчей
40.4%
27.7%
31.9%
19 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
34%
29.8%
36.2%
16 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
34%
42.6%
23.4%
16 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|2
|0.33
|Куск Каспер
|1
|0.17
|Росс Матиас
|1
|0.17
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.17
|Макарич Милан
|0
|0
|Андреасен Лука
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.33
|Каппис Кристиан
|1
|0.17
|Слимане Анис
|1
|0.17
|Квистгарден Матиас
|1
|0.17
|Oscar Schwartau
|1
|0.17
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Альманн Якоб
|2
|0
|Крамер Ларс II
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квистгарден Матиас
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3
Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0
Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0
Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|2.
|Орхус
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Раннерс
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Виборг
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|7.
|Хорсенс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Брондбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|9.
|Митьюлланд
|6
|1
|3
|2
|13 - 13
|6
|10.
|Ольборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|11.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|Оденсе
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Раннерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|11.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Копенгаген
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|4.
|Орхус
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|7.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Виборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|11.
|Люнгбю
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|12.
|Брондбю
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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