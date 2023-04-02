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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 25.
Динамо Махачкала
0:0
Первый тайм: 14'
Балтика
0'
Прогнозы 137
Динамо Махачкала 8.8% (12)
X 30.7% (42)
Балтика 60.6% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Балтика
4.20
3.05
2.29
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Динамо Махачкала
Балтика

История личных встреч

Динамо Махачкала
Балтика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

МД
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Ражаб 4 0.16
Дибиргаджиев Джамал 3 0.12
Юсупов Залимхан 3 0.12
Гасанов Шамиль 1 0.04
Красильниченко Олег 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Агабалаев Чингиз 1 0.04
Ибрагимов Камиль 1 0.04
Шумахов Идар 1 0.04
Гаджиев Абакар 1 0.04
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.48
Мусаев Тамерлан 7 0.28
Лазарев Владислав 6 0.24
Остойич Иван 4 0.16
Клёнкин Данил 2 0.08
Кузьмин Максим 2 0.08
Барков Дмитрий 2 0.08
Маляров Кирилл 2 0.08
Казаев Ян 2 0.08
Пряхин Сергей 2 0.08
Осипов Александр 1 0.04
Фольмер Кирилл 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Радмановац Никола 1 0.04

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 8 0
Юсупов Залимхан 7 0
Кагермазов Сослан 6 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Красильниченко Олег 4 0
Атабаев Эрбол 4 0
Халимбеков Рустам 3 0
Хамкоев Хазбулат 3 0
Гаджиев Абакар 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Ковачевич Владимир 1 0
Мулахусейнович Нардин 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Глушков Никита Сергеевич 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ибрагимов Камиль 1 0
Шумахов Идар 1 0
Исаев Шамиль 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 6 1
Лазарев Владислав 5 1
Маляров Кирилл 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Казаев Ян 3 0
Осипов Александр 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 3 0
Дудиев Аслан 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Балтика
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
7
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
21
Динамо Махачкала
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
63% (15)
17% (4)
Балтика
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

9
28

Голы по времени матча

Забито

8
24
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
38%
3
13%
1-15
2
25%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
13%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
25%
9
38%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
57%
3
27%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
2
22%
4
19%
1-15
1
11%
6
29%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
33%
3
14%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
5
45%
76-90

Забито

17
45
10 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 2
5
29%
29%
7
16%
1-15
3
18%
9
20%
16-30
2
12%
7
16%
31-45
2
12%
4
9%
46-60
0
0%
6
13%
61-75
5
29%
29%
12
27%
76-90

Пропущено

18
22
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 15
0
0%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
7
39%
4
18%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
2
11%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Динамо Махачкала - Алай 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0
Балтика
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Балтика

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 25%
0:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
10 раз 42%
2
3 раза 13%
2
9 раз 38%
1
7 раз 29%
3
5 раз 21%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
1
12
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
22
2
3
21
1.5
15
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 25 14 10 1 45 - 22 52
2.
Рубин
 0:0 Заявка 25 12 10 3 38 - 23 46
3.
Енисей
 Заявка 25 11 10 4 33 - 24 43
4.
Алания
 Заявка 24 11 8 5 39 - 26 41
5.
Арсенал Тула
 Заявка 24 10 6 8 32 - 30 36
6.
Шинник
 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
7.
Волгарь
 Заявка 24 9 8 7 26 - 23 35
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 9 7 9 38 - 31 34
9.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 25 8 10 7 17 - 18 34
10.
КАМАЗ
 Заявка 24 8 9 7 27 - 24 33
11.
Акрон
 Заявка 25 7 12 6 27 - 27 33
12.
Родина Москва
 Заявка 25 8 7 10 27 - 32 31
13.
Нефтехимик
 Заявка 24 7 8 9 20 - 24 29
14.
Велес Москва
 0:0 Заявка 25 7 4 14 23 - 39 25
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 24 4 8 12 17 - 31 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 0:0 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 0:0 Заявка 13 6 6 1 23 - 12 24
5.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
6.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
8.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
9.
Велес Москва
 0:0 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
13.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
14.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
15.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 0:0 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 0:0 Заявка 12 1 2 9 7 - 25 5
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    18'
    Радмановац на фланге руками остановил Гаджиева.
  • 17'
    Гости отметились ударом в створ после навеса со штрафного. Терновский уверенно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    16'
    Казаев у центрального круга ударил по ногам Глушкова.
  • 15'
    "Динамо" продолжает уверенно действовать на чужой половине поля. Только проходит всё без опасных ударов по воротам.
  • Фол, нарушение
    14'
    Ибрагимов в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Пуцко.
  • 13'
    Хозяева исполнили серию навесов с флангов к воротам. Защитники "Балтики" вверху сыграли уверенно и каждый раз мяч выбивали.
  • 12'
    Маляров на дальней штанге не достал мяч после сильной подачи слева от Кузьмина.
  • 11'
    Гузина с Шумаховым побеседовали на повышенных тонах. Пришлось Соколову вмешаться в ситуацию.
  • 10'
    Гаджиев справа перед штрафной площадью сыграл на подборе и с двадцати метров пробил выше ворот.
  • 8'
    Прострел Кузьмина слева в штрафную площадь  перехватил Алибеков.
  • 7'
    На стадионе появилось солнце. Отрезок ясной погоды получился очень коротким, но команды это явно приободрило.
  • 6'
    Начало матча проходит с небольшим преимуществом "Динамо". Гости пореже оказываются у чужой штрафной площади.
  • Угловой
    5'
    Юсупов с Магомедовым разыграли угловой удар. Красильниченко слева навесил на Ибрагимова, который опередил голкипера и головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    4'
    Ибрагимов на фланге получил по ногам. Штрафной удар исполнил Юсупов, подача которого получилась слабой и низкой.
  • Фол, нарушение
    3'
    Алибеков у центрального круга нарушил правила. Гости разыграли штрафной удар, который завершился неудачно.
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    • 2'
      "Динамо" играет в синей форме, "Балтика" - в белых футболках и тёмно-синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Анжи-Арене"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать пятого тура Российской Первой лиги, в котором сыграют махачкалинское «Динамо» и «Балтика». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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    Прогнозы 137
    Динамо Махачкала 8.8% (12)
    X 30.7% (42)
    Балтика 60.6% (83)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Балтика
    4.20
    3.05
    2.29
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Балтика

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    9.4% (13)
    Ничья
    30.2% (42)
    Балтика
    60.4% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.42% (34)
    Меньше
    72.58% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    58.06% (72)
    Нет
    41.94% (52)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (38)
    0:1 Балтика
    27.3% (38)
    1:2 Балтика
    20.9% (29)
    0:2 Балтика
    5.8% (8)
    2:1 Динамо Махачкала
    3.6% (5)
    1:0 Динамо Махачкала
    2.2% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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