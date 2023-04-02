Маляров на дальней штанге не достал мяч после сильной подачи слева от Кузьмина.

Хозяева исполнили серию навесов с флангов к воротам. Защитники "Балтики" вверху сыграли уверенно и каждый раз мяч выбивали.

Ибрагимов в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Пуцко.

"Динамо" продолжает уверенно действовать на чужой половине поля. Только проходит всё без опасных ударов по воротам.

Казаев у центрального круга ударил по ногам Глушкова.

Гости отметились ударом в створ после навеса со штрафного. Терновский уверенно забрал мяч в руки.

11' Гузина с Шумаховым побеседовали на повышенных тонах. Пришлось Соколову вмешаться в ситуацию.

10' Гаджиев справа перед штрафной площадью сыграл на подборе и с двадцати метров пробил выше ворот.

8' Прострел Кузьмина слева в штрафную площадь перехватил Алибеков.

7' На стадионе появилось солнце. Отрезок ясной погоды получился очень коротким, но команды это явно приободрило.

6' Начало матча проходит с небольшим преимуществом "Динамо". Гости пореже оказываются у чужой штрафной площади.

5' Юсупов с Магомедовым разыграли угловой удар. Красильниченко слева навесил на Ибрагимова, который опередил голкипера и головой пробил выше ворот.

4' Ибрагимов на фланге получил по ногам. Штрафной удар исполнил Юсупов, подача которого получилась слабой и низкой.