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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 10.
Коринтианс
1:1
Конец матча
Куяба
0'
38' Желтая карточка
Дейверсон Силва
39' Желтая карточка
Денилсон Невес
0:1
55' Гол
Дейверсон Силва
78' Желтая карточка
Antonio Oliveira
1:1
81' Гол
Ruan Oliveira
82' Желтая карточка
Ruan Oliveira
82' Желтая карточка
Майкон Барберан
90' Желтая карточка
Fernando Sobral
90'+9
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
26
Биро
21
Bidu
5
Вера
Фаусто
7
Майкон
Барберан
8
Аугусто
Ренато
27
Педринью
Роша
10
Roger
I
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
34
Аллисон
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
5
Филипе
Аугусто
27
Денилсон
Невес
17
Negueba
88
Fernando
Sobral
11
Веллингтон
Силва
16
Дейверсон
Силва
Коринтианс
3-4-1-2
Куяба
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Куяба

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 5 (1) 0.5
Алберто Юри 1 0.1
Ruan Oliveira 1 0.1
Matheus Araujo 1 0.1
Вера Фаусто 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 3 0.3
Marllon 1 0.1
Fernando Sobral 1 0.1
Matheusinho 1 0.1
Роналд 1 0.1
Raniele 1 0.1
Кафу Жонатан 0 0
Эмпереур Алан 0 0
Рикельме 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 4 0
Жил Карлос 3 0
Кассио Рамос 2 0
Roger I 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Майкон Барберан 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Bidu 1 0
Ruan Oliveira 1 0
Eduardo Queiroz 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 4 0
Patric Calmon 2 1
Marllon 3 0
Дейверсон Силва 3 0
Matheusinho 3 0
Raniele 3 0
Филипе Аугусто 1 1
Pablo Cepellini 2 0
Эмпереур Алан 2 0
Antonio Oliveira 2 0
Fernando Sobral 2 0
Роналд 2 0
Matheus Alexandre 2 0
Веллингтон Силва 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
2
Коринтианс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Куяба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

0
2
Коринтианс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Куяба
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
20%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
6
50%
2
25%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
5
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
8
50%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0
Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо Белем - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1
Куяба
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0
Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1

Результаты матчей

Коринтианс
Куяба

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 10 7 1 2 16 - 7 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 4 0 20 - 8 19
3.
Атлетико Минейро
 10 5 3 2 14 - 8 18
4.
Гремио
 9 5 2 2 14 - 12 17
5.
Фламенго
 9 5 1 3 18 - 11 16
6.
Флуминенсе
 9 5 1 3 14 - 9 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
8.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Форталеза Сеара
 0:0 10 3 6 1 12 - 6 15
10.
Крузейро
 10 4 2 4 14 - 10 14
11.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Сантос
 10 3 4 3 9 - 8 13
13.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 2 4 8 - 12 11
15.
Байя
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Коринтианс
 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 16 7
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
4.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Флуминенсе
 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Форталеза Сеара
 0:0 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Гойяс
 4 2 0 2 5 - 8 6
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
4.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
9.
Форталеза Сеара
 0:0 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Весь список
  • 79'
    Филипе Аугусто уходит с поля. Victor Matheus выходит вместо него
  • 79'
    Дейверсон Силва уходит с поля. Питта Исидро выходит вместо него
  • 79'
    Denilson уходит с поля. Роналд выходит вместо него
  • Желтая карточка
    78'
    Antonio Oliveira получил желтую карточку от судьи
  • 74'
    Negueba уходит с поля. Nicolas Quagliata выходит вместо него
  • 73'
    Biro уходит с поля. Ruan Oliveira выходит вместо него
  • 73'
    Вера Фаусто уходит с поля. Wesley выходит вместо него
  • 61'
    Pedrinho уходит с поля. Алберто Юри выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Denilson получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Дейверсон Силва получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Аугусто Ренато уходит с поля. Адсон выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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