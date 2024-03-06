Тур: 1.
1:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаЯсир Мохаммад
1:0
42' ГолNoah Sadaoui
45' Желтая карточкаВаскес Виктор
75' Желтая карточкаMohammad Rakip
90'+7
Ход матча
36'
42'
1:0
45'
61'
75'
41
Jay
Gupta
26
Эррера
Борха
19
Hijazi
Maher
22
Кумар
Нишу
11
Nanda
Kumar
29
Сингх
Наорем
82
P
V
Vishnu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
-
82 P V VishnuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
-
59 Jesin TK
-
-
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
История личных встреч
Гоа
Ист Бенгал
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.71
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
45
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlitos XI
|5 (1)
|0.29
|Noah Sadaoui
|5 (2)
|0.29
|Родригес Виктор II
|3
|0.18
|Боргес Роуллин
|3
|0.18
|Jay Gupta
|2
|0.12
|Ясир Мохаммад
|2
|0.12
|Сингх Уданта
|1
|0.06
|Джинган Сандеш
|1
|0.06
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.06
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|7 (2)
|0.39
|Nanda Kumar
|5
|0.28
|Сингх Наорем
|2
|0.11
|Эррера Борха
|1
|0.06
|P V Vishnu
|1
|0.06
|Форбс Браун
|1
|0.06
|Ajay Chhetri
|1
|0.06
|Кумар Нишу
|0
|0
|Пантич Александар
|0
|0
|Десай Мандар Рао
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|3
|0
|Боргес Роуллин
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
|Jay Gupta
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Souvik Chakraborty
|6
|0
|Cleiton Silva
|5
|0
|Эррера Борха
|5
|0
|Сингх Наорем
|5
|0
|Пардо Хосе Антонио
|4
|0
|Mohammad Rakip
|4
|0
|Ajay Chhetri
|4
|0
|Лалчунгнунга
|4
|0
|Hijazi Maher
|4
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Васкес Виктор II
|2
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Gursimrat Gill
|2
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Nanda Kumar
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
|Suhair Vadakkepeedika
|1
|0
|P V Vishnu
|1
|0
|Sayan Banerjee
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ист Бенгал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
7
Гоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Ист Бенгал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
14
8
Гоа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Ист Бенгал
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
4
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Забито
16
10
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
4
25%
2
20%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
25%
3
30%
61-75
1
6%
3
30%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
24
18
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
4
17%
6
33%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
5
21%
3
17%
61-75
4
17%
4
22%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
15%
3
15%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
5
25%
61-75
4
31%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1
Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1
Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1
Результаты матчей
Гоа
Ист Бенгал
Точный счет
1:0
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гоа
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
126
611
414
314
117
116
117
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|10 (3)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|7 (2)
|АТК
|Петратос Димитри
|7 (1)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|7 (1)
|АТК
|Тангри Дипак
|7
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|7
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 5
|Хайдарабад
|João Victor I
|1 5
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5