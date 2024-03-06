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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Гоа
1:0
Конец матча
Ист Бенгал
0'
36' Желтая карточка
Ясир Мохаммад
1:0
42' Гол
Noah Sadaoui
45' Желтая карточка
Васкес Виктор
75' Желтая карточка
Mohammad Rakip
90'+7
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
41
Jay
Gupta
18
Боргес
Роуллин
26
Эррера
Борха
17
Boris
Singh
Thangjam
9
Carlitos
XI
11
Ясир
Мохаммад
7
Noah
Sadaoui
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
5
Лалчунгнунга
28
Пантич
Александар
19
Hijazi
Maher
22
Кумар
Нишу
23
Souvik
Chakraborty
9
Васкес
Виктор
II
11
Nanda
Kumar
29
Сингх
Наорем
82
P
V
Vishnu
10
Cleiton
Silva
Гоа
Ист Бенгал

История личных встреч

Гоа
Ист Бенгал

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СИ
1:2
СИ
4:2
СИ
1:2
СИ
1:2
СИ
3:4
СИ
1:1
СИ
1:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.71
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
45

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlitos XI 5 (1) 0.29
Noah Sadaoui 5 (2) 0.29
Родригес Виктор II 3 0.18
Боргес Роуллин 3 0.18
Jay Gupta 2 0.12
Ясир Мохаммад 2 0.12
Сингх Уданта 1 0.06
Джинган Сандеш 1 0.06
Boris Singh Thangjam 1 0.06
Макхью Карл 0 0
Фернандес Брэндон 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 7 (2) 0.39
Nanda Kumar 5 0.28
Сингх Наорем 2 0.11
Эррера Борха 1 0.06
P V Vishnu 1 0.06
Форбс Браун 1 0.06
Ajay Chhetri 1 0.06
Кумар Нишу 0 0
Пантич Александар 0 0
Десай Мандар Рао 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 3 0
Онайндиа Одеи 3 0
Боргес Роуллин 3 0
Noah Sadaoui 3 0
Родригес Виктор II 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Seriton Fernandes 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Jay Gupta 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Souvik Chakraborty 6 0
Cleiton Silva 5 0
Эррера Борха 5 0
Сингх Наорем 5 0
Пардо Хосе Антонио 4 0
Mohammad Rakip 4 0
Ajay Chhetri 4 0
Лалчунгнунга 4 0
Hijazi Maher 4 0
Форбс Браун 2 0
Васкес Виктор II 2 0
Сиверио Хавьер 2 0
Gursimrat Gill 2 0
Кхабра Харманджот 1 0
Креспо Сауль 1 0
Nanda Kumar 1 0
Кумар Нишу 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Suhair Vadakkepeedika 1 0
P V Vishnu 1 0
Sayan Banerjee 1 0

Результаты матчей

Гоа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ист Бенгал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7
Гоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Ист Бенгал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

14
8
Гоа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Ист Бенгал
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
4
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Забито

16
10
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
4
25%
2
20%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
25%
3
30%
61-75
1
6%
3
30%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

24
18
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
4
17%
6
33%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
5
21%
3
17%
61-75
4
17%
4
22%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
15%
3
15%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
5
25%
61-75
4
31%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1
Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1
Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1

Результаты матчей

Гоа
Ист Бенгал

Точный счет

1:0
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гоа
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
6
6
11
1.5
4
14
3
14
2.5
1
17
1
16
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 17 10 5 2 29 - 15 35
2.
Дели Динамос
 18 10 5 3 31 - 17 35
3.
АТК
 16 10 3 3 31 - 18 33
4.
Гоа
 17 9 5 3 23 - 14 32
5.
Керала Бластерс
 17 9 2 6 23 - 19 29
6.
Бенгалуру
 18 5 6 7 18 - 26 21
7.
Нортист Юнайтед
 17 4 8 5 23 - 27 20
8.
Джамшедпур
 18 5 5 8 23 - 23 20
9.
Ченнаин
 17 5 3 9 18 - 27 18
10.
Ист Бенгал
 18 4 6 8 19 - 19 18
11.
Пенджаб
 17 4 5 8 19 - 27 17
12.
Хайдарабад
 18 0 5 13 8 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Керала Бластерс
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
4.
Бенгалуру
 9 5 3 1 11 - 10 18
5.
АТК
 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Гоа
 8 5 1 2 7 - 5 16
7.
Ченнаин
 8 4 1 3 12 - 11 13
8.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
9.
Ист Бенгал
 9 3 3 3 10 - 6 12
10.
Джамшедпур
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Пенджаб
 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Хайдарабад
 9 0 2 7 3 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 8 5 2 1 14 - 7 17
2.
АТК
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Гоа
 9 4 4 1 16 - 9 16
4.
Дели Динамос
 8 3 2 3 11 - 9 11
5.
Джамшедпур
 10 3 1 6 14 - 14 10
6.
Керала Бластерс
 8 3 0 5 6 - 8 9
7.
Пенджаб
 9 2 3 4 11 - 15 9
8.
Нортист Юнайтед
 9 1 5 3 10 - 16 8
9.
Ист Бенгал
 9 1 3 5 9 - 13 6
10.
Ченнаин
 9 1 2 6 6 - 16 5
11.
Хайдарабад
 9 0 3 6 5 - 14 3
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 10 (3)
АТК Каммингс Джейсон 7 (2)
АТК Петратос Димитри 7 (1)
Дели Динамос Маурисио Диего 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АТК Тангри Дипак 7
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 7
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 5
Хайдарабад João Victor I 1 5
Бенгалуру Сингх Суреш 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Васкес Виктор II получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Ясир Мохаммад сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
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    • 42'
      Г О О О О Л - Noah Sadaoui бьет в цель!
    • 36'
      Ясир Мохаммад получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гоа 1:0 Ист Бенгал онлайн

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