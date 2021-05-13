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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
1:1
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
21' Желтая карточка
Max Watson
1:0
22' Пенальти
Антонссон Маркус
56' Желтая карточка
Кричак Иван
56' Желтая карточка
Thomas Boakye
1:0
89' Не забитый пенальти
David Loefquist
1:1
90' Гол
Jacob Bergstroem
90'+6
1
Нильссон
Малькольм
26
Edvin
Kurtulus
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
18
Emil
Tot
Wikstroem
24
Amir
Al-Ammari
6
Алланссон
Йоэль
2
Thomas
Boakye
14
Боман
Микаэль
9
Антонссон
Маркус
35
Samuel
Brolin
4
Max
Watson
6
Eric
Bjoerkander
15
Кричак
Иван
9
Joel
Nilsson
23
Блумквист
Андреас
8
Enock
Kofi
Adu1
5
Kadir
Hodzic
22
Jesper
Gustavsson
16
Jacob
Bergstroem
12
David
Loefquist
Хальмстад
4-4-2
Мьельбю
3-4-3

Ход матча

21'
 
Max Watson
22'
Антонссон Маркус
1:0
46'
Karim Sadat
Боман Микаэль
 
46'
 
Mamudu Moro
Jesper Gustavsson
56'
 
Кричак Иван
56'
Thomas Boakye
 
70'
 
Marco Stolnik I
Kadir Hodzic
80'
 
Манзамби Нефтали
Enock Kofi Adu1
80'
 
Viktor Gustafson
Блумквист Андреас
86'
 
Клинкенберг Дан
Max Watson
87'
Erik Ahlstrand
Emil Tot Wikstroem
 
89'
1:0
David Loefquist
90'
1:1
Jacob Bergstroem

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 11
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонссон Маркус 3 (1) 0.5
2. Боман Микаэль 1 0.17
3. Thomas Boakye 0 0
4. Нильссон Малькольм 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jacob Bergstroem 3 0.5
2. Kadir Hodzic 0 0
3. Joel Nilsson 0 0

Карточки

Хальмстад
# Игрок      
1. Алланссон Йоэль 2 0
2. Баффо Джозеф 1 0
3. Thomas Boakye 1 0
4. Лундевалль Симон 1 0
5. Amir Al-Ammari 1 0
6. Erik Ahlstrand 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Кричак Иван 3 0
2. Max Watson 2 0
3. Viktor Gustafson 2 0
4. Jesper Gustavsson 1 0
5. Kadir Hodzic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хальмстад 50% (2) 25% (1) 0 0 0 25% (1)
Мьельбю 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад
Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Ландскруна Мальмё 4:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос Хальмстад 0:2 ГАИС Хальмстад 3:3 Варберг БоИС Гётеборг 1:1 Хальмстад Фалькенберг 2:4 Хальмстад Вернаму 1:3 Хальмстад Треллеборг 2:4 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эргрюте Сундсвалль 0:6 Хальмстад Хальмстад 4:0 Далкурд
Мьельбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю
Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг Кальмар 0:2 Мьельбю Хельсинборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Эстерсунд Ландскруна 0:3 Мьельбю Мьельбю 3:1 Акрополис Мальмё 0:2 Мьельбю Мьельбю 0:2 Вернаму Мьельбю 2:1 Эстерлен Мьельбю 0:0 Ландскруна Фалькенберг 2:3 Мьельбю Мьельбю 2:1 Юргорден Сириус 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Мьельбю 3:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Мьельбю: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Мьельбю 2:0 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 2:0 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:2 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан
Мьельбю 2:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 5:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 Мьельбю Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Хальмстад 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 6 5 0 1 11 - 4 15
2. Норрчёпинг 1:0 6 4 1 1 9 - 3 13
3. Мальмё 1:0 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Хаммарбю 6 3 1 2 11 - 9 10
5. Кальмар 6 2 4 0 5 - 3 10
6. Эльфсборг 6 3 1 2 8 - 6 10
7. АИК 0:1 6 3 0 3 5 - 5 9
8. Сириус 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Мьельбю 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эребру 6 2 1 3 4 - 11 7
11. Гётеборг 6 1 4 1 6 - 5 7
12. Дегерфорс 0:1 6 2 0 4 5 - 7 6
13. Эстерсунд 6 1 2 3 7 - 6 5
14. Хальмстад 6 1 2 3 4 - 6 5
15. Варберг БоИС 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Хеккен 6 0 2 4 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Юргорден 3 3 0 0 6 - 1 9
3. АИК 0:1 4 3 0 1 5 - 1 9
4. Мальмё 1:0 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Хаммарбю 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Мьельбю 3 2 1 0 2 - 0 7
7. Кальмар 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Хальмстад 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Гётеборг 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Эльфсборг 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Сириус 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Эребру 3 1 1 1 1 - 3 4
13. Эстерсунд 2 1 0 1 6 - 2 3
14. Дегерфорс 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15. Хеккен 3 0 0 3 4 - 7 0
16. Варберг БоИС 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Эльфсборг 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Мальмё 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Кальмар 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Сириус 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Варберг БоИС 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Норрчёпинг 1:0 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Хаммарбю 3 1 0 2 5 - 6 3
9. Эребру 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Дегерфорс 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Гётеборг 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Хеккен 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эстерсунд 4 0 2 2 1 - 4 2
14. Мьельбю 3 0 1 2 1 - 4 1
15. АИК 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Хальмстад 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 6 0 0
2. Эльфсборг Marokhy Ndione 4 1 1
3. Хаммарбю Халили Абдул 3 0 2
4. Юргорден Беркрот Никлас 3 0 2
5. Юргорден Витри Аслак Фонн 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сириус Adam Hellborg 4 0
2. Эльфсборг Холмен Самуэль 3 0
3. Хеккен Берггрен Густав 3 0
4. Дегерфорс Ismael Diawara 3 0
5. Эльфсборг Рёмер Андре 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Антонссон Маркус из команды Хальмстад забивает с точки!
  • Желтая карточка
    21'
    Max Watson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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