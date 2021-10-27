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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
0:1
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
0:1
26' Гол
Мадьяр Ричард
27' Желтая карточка
Хелльборг Адам
34' Желтая карточка
Нетабай Нахом Гирмай
34' Желтая карточка
Мохаммед Азиз
56' Желтая карточка
Матисен Маркус
90' Желтая карточка
Паулиньо
90'+5
30
August
Ahlin
17
Штоль
Адам
6
Матисен
Маркус
5
Роше
Джейми
21
Видгрен
Деннис
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
2
Хелльборг
Адам
12
Ортмарк
Якоб
18
Шабани
Лаорент
9
Куаку
Кристиан
III
23
Зейдан
Мустафа
1
Оустед
Давид
42
Bjoern
Paulsen
4
Мадьяр
Ричард
13
Фенгер
Мадс
2
Сандберг
Симон
32
Мохаммед
Азиз
6
Боянич
Дарьян
44
Williot
Swedberg
5
Джазе
Моханад
33
Амоо
Акинкунми
16
Людвигсон
Густав
Сириус
4-4-2
Хаммарбю
3-5-2

История личных встреч

Сириус
Хаммарбю

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
3:1
А
3:2
А
3:1
А
0:0
А
1:3
А
2:0
А
1:1
ТМК
2:1
А
3:1
А
3:3
А
1:1
С
4:1
С
2:1
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 11 (1) 0.44
Ортмарк Якоб 3 0.12
Матисен Маркус 2 0.08
Зейдан Мустафа 2 0.08
Шабани Лаорент 1 0.04
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.04
Карлссон Йохан 1 0.04
Саид Мохаммед 1 0.04
Штоль Адам 1 0.04
Булут Экин 1 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Видгрен Деннис 0 0
Роше Джейми 0 0
Силисуфай Эди 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 9 0.36
Амоо Акинкунми 8 (1) 0.32
Сельмани Астрит 4 0.16
Халили Абдул 4 (1) 0.16
Williot Swedberg 2 0.08
Андерсен Йеппе 2 0.08
Мохаммед Азиз 2 0.08
Джазе Моханад 1 0.04
Фенгер Мадс 1 0.04
Боянич Дарьян 1 0.04
Аккам Давид 1 0.04
Bjoern Paulsen 1 0.04
Фьолусон Йон Гудни 1 0.04
Мадьяр Ричард 1 0.04
Родич Владимир 1 0.04
Матко Алёша 1 0.04

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 9 0
Ортмарк Якоб 7 0
Матисен Маркус 5 0
Нетабай Нахом Гирмай 5 0
Штоль Адам 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Колли Джозеф 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Видгрен Деннис 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Шабани Лаорент 1 0
August Ahlin 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 7 0
Андерсен Йеппе 5 0
Боянич Дарьян 5 0
Шер Аймар 5 0
Сельмани Астрит 5 0
Халили Абдул 4 0
Джазе Моханад 4 0
Фенгер Мадс 3 0
Мадьяр Ричард 3 0
Фьолусон Йон Гудни 2 0
Аккам Давид 2 0
Сандберг Симон 2 0
Паулиньо II 2 0
Амоо Акинкунми 2 0
Williot Swedberg 2 0
Bjoern Paulsen 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Матко Алёша 1 0
Лахдо Майкель 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
1
5%
1-15
4
29%
2
10%
16-30
1
7%
10
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
3
21%
4
20%
76-90

Забито

13
26
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
15%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
4
31%
6
23%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
3
23%
7
27%
76-90

Пропущено

28
15
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
18%
6
40%
1-15
7
25%
2
13%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
5
18%
2
13%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
6
21%
2
13%
76-90

Забито

25
40
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
4
16%
5
13%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
5
20%
6
15%
46-60
5
20%
8
20%
61-75
6
24%
10
25%
76-90

Пропущено

42
35
22 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
7
17%
7
20%
1-15
11
26%
4
11%
16-30
4
10%
12
34%
31-45
7
17%
2
6%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
9
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1
Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1 АИК - Сириус 3:3 Эстерсунд - Сириус 3:0
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю - Марибор 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 25 14 6 5 50 - 26 48
2. АИК Заявка 25 14 5 6 33 - 20 47
3. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
4. Эльфсборг Заявка 24 14 3 7 41 - 25 45
5. Хаммарбю Заявка 25 12 7 6 42 - 33 43
6. Норрчёпинг Заявка 24 12 3 9 37 - 29 39
7. Кальмар Заявка 25 10 8 7 31 - 31 38
8. Хеккен Заявка 25 8 8 9 41 - 36 32
9. Сириус Заявка 25 8 6 11 26 - 41 30
10. Варберг БоИС Заявка 25 7 9 9 29 - 32 30
11. Дегерфорс Заявка 24 8 4 12 27 - 41 28
12. Гётеборг Заявка 24 7 7 10 29 - 33 28
13. Мьельбю Заявка 24 6 9 9 23 - 22 27
14. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
15. Эребру Заявка 24 4 4 16 17 - 48 16
16. Эстерсунд Заявка 25 3 5 17 24 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
5. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
8. Сириус Заявка 12 6 1 5 13 - 13 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Варберг БоИС Заявка 12 4 5 3 12 - 13 17
12. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 12 6 3 3 21 - 12 21
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
7. Хаммарбю Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
9. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. АИК Заявка 12 3 3 6 11 - 14 12
11. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
12. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
13. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Мохаммед Азиз получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Нетабай Нахом Гирмай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Хелльборг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Мадьяр Ричард бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сириус 0:1 Хаммарбю онлайн




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