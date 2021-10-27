Швеция: Аллсвенскан 2021
0:1
Конец матча
Стадион: Студентернас
0:1
26' ГолМадьяр Ричард
27' Желтая карточкаХелльборг Адам
34' Желтая карточкаНетабай Нахом Гирмай
34' Желтая карточкаМохаммед Азиз
56' Желтая карточкаМатисен Маркус
90' Желтая карточкаПаулиньо
30
August
Ahlin
17
Штоль
Адам
12
Ортмарк
Якоб
13
Фенгер
Мадс
- Основной состав
-
30 August AhlinВратарь
-
17 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Довин ОливерВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ПаулиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Milos Milojevic
Ход матча
26'
0:1
27'
34'
56'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Сириус
Хаммарбю
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|11 (1)
|0.44
|Ортмарк Якоб
|3
|0.12
|Матисен Маркус
|2
|0.08
|Зейдан Мустафа
|2
|0.08
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Штоль Адам
|1
|0.04
|Булут Экин
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Силисуфай Эди
|0
|0
|Ларсон Карл
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|9
|0.36
|Амоо Акинкунми
|8 (1)
|0.32
|Сельмани Астрит
|4
|0.16
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.16
|Williot Swedberg
|2
|0.08
|Андерсен Йеппе
|2
|0.08
|Мохаммед Азиз
|2
|0.08
|Джазе Моханад
|1
|0.04
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|Боянич Дарьян
|1
|0.04
|Аккам Давид
|1
|0.04
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0.04
|Мадьяр Ричард
|1
|0.04
|Родич Владимир
|1
|0.04
|Матко Алёша
|1
|0.04
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|9
|0
|Ортмарк Якоб
|7
|0
|Матисен Маркус
|5
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|5
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Сугита Юкия
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Колли Джозеф
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|August Ahlin
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|7
|0
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|Боянич Дарьян
|5
|0
|Шер Аймар
|5
|0
|Сельмани Астрит
|5
|0
|Халили Абдул
|4
|0
|Джазе Моханад
|4
|0
|Фенгер Мадс
|3
|0
|Мадьяр Ричард
|3
|0
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|Аккам Давид
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Паулиньо II
|2
|0
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Матко Алёша
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
1
5%
1-15
4
29%
2
10%
16-30
1
7%
10
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
3
21%
4
20%
76-90
Забито
13
26
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
15%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
4
31%
6
23%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
3
23%
7
27%
76-90
Пропущено
28
15
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
18%
6
40%
1-15
7
25%
2
13%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
5
18%
2
13%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
6
21%
2
13%
76-90
Забито
25
40
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
4
16%
5
13%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
5
20%
6
15%
46-60
5
20%
8
20%
61-75
6
24%
10
25%
76-90
Пропущено
42
35
22 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
7
17%
7
20%
1-15
11
26%
4
11%
16-30
4
10%
12
34%
31-45
7
17%
2
6%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
9
21%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1
Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1 АИК - Сириус 3:3 Эстерсунд - Сириус 3:0
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю - Марибор 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|50 - 26
|48
|2.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|3.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|41 - 25
|45
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|37 - 29
|39
|7.
|Кальмар
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|31 - 31
|38
|8.
|Хеккен
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 36
|32
|9.
|Сириус
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 41
|30
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|29 - 32
|30
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|27 - 41
|28
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 33
|28
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 22
|27
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|19 - 23
|26
|15.
|Эребру
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|17 - 48
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|24 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Сириус
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 13
|17
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3