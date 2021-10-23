Швеция: Аллсвенскан 2021
Юргорден
3:2
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Кальмар
1:0
14' ГолЧилуфя Эдвард
2:0
23' ГолЭкдаль Хьяльмар
3:0
35' ГолБанда Эммануэль
40' Желтая карточкаРинг Себастьян
3:1
49' ГолРинг Джонатан
3:2
60' ГолЯнссон Исак
82' Желтая карточкаФиннделл Хампус
90' Желтая карточкаБанда Эммануэль
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Рхосе ЛукасЗащитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
14 Шамун НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
14'
1:0
23'
35'
3:0
40'
49'
3:1
60'
3:2
82'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Юргорден
Кальмар
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
30 матчей
56.7%
10%
33.3%
17 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чилуфя Эдвард
|6
|0.25
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.21
|Эрикссон Магнус
|4
|0.17
|Беркрот Никлас
|4
|0.17
|Экдаль Хьяльмар
|4
|0.17
|Радетинац Харис
|3
|0.13
|Ларссон Якоб
|3
|0.13
|Банда Эммануэль
|3
|0.13
|Финнделл Хампус
|3
|0.13
|Асоро Йоэль
|2
|0.08
|Хольмберг Карл
|1
|0.04
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.04
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|9 (2)
|0.38
|Ринг Джонатан
|5 (1)
|0.21
|Янссон Исак
|5
|0.21
|Фролинг Нильс
|3
|0.13
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|Ринг Себастьян
|2
|0.08
|Бергквист Дуг
|1
|0.04
|Шёстедт Расмус
|1
|0.04
|Стенмарк Йохан
|1
|0.04
|Юханссон Петр
|0
|0
|Саетра Ларс
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|5
|1
|Ларссон Якоб
|3
|0
|Кёкк Эллиот
|3
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Банда Эммануэль
|2
|0
|Куйович Эмир
|1
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Себастьян
|8
|0
|Ромариньо Перейра
|4
|0
|Нури Эмин
|3
|0
|Ринг Джонатан
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Хёгг Лукас
|3
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|Фролинг Нильс
|1
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|0
|Ольссон Элиас
|1
|0
|Шамун Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
14
16 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
4
15%
0
0%
1-15
6
22%
3
21%
16-30
6
22%
1
7%
31-45
1
4%
6
43%
46-60
7
26%
2
14%
61-75
3
11%
2
14%
76-90
Пропущено
15
17
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
5
29%
29%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
6
40%
3
18%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Забито
13
15
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
15%
4
27%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Забито
40
29
24 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
6
15%
1
3%
1-15
8
20%
4
14%
16-30
10
25%
3
10%
31-45
4
10%
8
28%
46-60
7
18%
7
24%
61-75
5
13%
6
21%
76-90
Пропущено
23
29
6 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
1
4%
9
31%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
7
30%
5
17%
46-60
4
17%
3
10%
61-75
6
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2
Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Юргорден - Кальмар 2:3 Юргорден - Гётеборг 0:0 Хаммарбю - Юргорден 2:2
Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1
Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Хаммарбю 2:1 Мальмё - Кальмар 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|2.
|Мальмё
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|48 - 25
|44
|3.
|АИК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|32 - 19
|44
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|38 - 25
|42
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|37 - 28
|39
|6.
|Кальмар
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 29
|37
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|37 - 30
|37
|8.
|Хеккен
|2:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|40 - 33
|34
|9.
|Сириус
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 37
|30
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|26 - 29
|28
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|22 - 19
|27
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 32
|25
|14.
|Хальмстад
|1:2 Заявка
|24
|4
|11
|9
|17 - 23
|23
|15.
|Эребру
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|16 - 46
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|4.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Хеккен
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 14
|21
|8.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|9.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 5
|16
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|1:2 Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 11
|20
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 18
|16
|6.
|Хеккен
|2:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|Хальмстад
|1:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 16
|9
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|14
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Чолак Антонио-Мирко
|12
|2
|4
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|6
|2
|3.
|Кальмар
|Ринг Себастьян
|8
|0
|4.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|5.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1