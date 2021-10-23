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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Юргорден
3:2
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
1:0
14' Гол
Чилуфя Эдвард
2:0
23' Гол
Экдаль Хьяльмар
3:0
35' Гол
Банда Эммануэль
40' Желтая карточка
Ринг Себастьян
3:1
49' Гол
Ринг Джонатан
3:2
60' Гол
Янссон Исак
82' Желтая карточка
Финнделл Хампус
90' Желтая карточка
Банда Эммануэль
90'+5
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
16
Лёфгрен
Йеспер
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
9
Радетинац
Харис
12
Банда
Эммануэль
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
17
Хольмберг
Карл
19
Беркрот
Никлас
32
Хёгг
Лукас
23
Стенмарк
Йохан
39
Саетра
Ларс
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
20
Берг
Оливер
17
Густафссон
Карл
7
Юханссон
Петр
11
Ринг
Джонатан
31
Фролинг
Нильс
Юргорден
4-3-3
Кальмар
4-3-3

Ход матча

14'
Чилуфя Эдвард
(Беркрот Никлас)
1:0
23'
Экдаль Хьяльмар
(Эрикссон Магнус)
2:0
35'
Банда Эммануэль
3:0
40'
 
Ринг Себастьян
46'
 
Янссон Исак
Стенмарк Йохан
49'
3:1
Ринг Джонатан
(Янссон Исак)
60'
3:2
Янссон Исак
(Ринг Себастьян)
65'
Нюхольм Йеспер
Радетинац Харис
 
65'
Асоро Йоэль
Беркрот Никлас
 
80'
Корник Лео
Хольмберг Карл
 
82'
Финнделл Хампус
 
86'
 
Исраэльссон Эрик
Саетра Ларс
90'
Хиен Исак
Чилуфя Эдвард
 
90'
Банда Эммануэль
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Юргорден
Кальмар

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

30 матчей

56.7%
10%
33.3%
17 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

А
0:1
ТМК
2:3
К
4:1
А
0:3
А
5:0
А
0:1
А
2:0
А
0:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
А
2:1
ТМК
0:2
А
0:3
А
0:3
А
1:0
А
0:4
А
0:0
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:1
А
3:2
А
0:1
А
0:2
А
2:0
А
6:1
А
0:1
А
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 6 0.25
Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.21
Эрикссон Магнус 4 0.17
Беркрот Никлас 4 0.17
Экдаль Хьяльмар 4 0.17
Радетинац Харис 3 0.13
Ларссон Якоб 3 0.13
Банда Эммануэль 3 0.13
Финнделл Хампус 3 0.13
Асоро Йоэль 2 0.08
Хольмберг Карл 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Кёкк Эллиот 0 0
Шуллер Расмус 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 9 (2) 0.38
Ринг Джонатан 5 (1) 0.21
Янссон Исак 5 0.21
Фролинг Нильс 3 0.13
Ромариньо Перейра 2 0.08
Ринг Себастьян 2 0.08
Бергквист Дуг 1 0.04
Шёстедт Расмус 1 0.04
Стенмарк Йохан 1 0.04
Юханссон Петр 0 0
Саетра Ларс 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 1
Ларссон Якоб 3 0
Кёкк Эллиот 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Эрикссон Магнус 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Витри Аслак Фонн 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Банда Эммануэль 2 0
Куйович Эмир 1 0
Радетинац Харис 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 8 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Саетра Ларс 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Шёстедт Расмус 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Юханссон Петр 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Стенмарк Йохан 1 0
Ольссон Элиас 1 0
Шамун Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
14
16 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
4
15%
0
0%
1-15
6
22%
3
21%
16-30
6
22%
1
7%
31-45
1
4%
6
43%
46-60
7
26%
2
14%
61-75
3
11%
2
14%
76-90

Пропущено

15
17
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
5
29%
29%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
6
40%
3
18%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
3
20%
4
24%
76-90

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Забито

40
29
24 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
6
15%
1
3%
1-15
8
20%
4
14%
16-30
10
25%
3
10%
31-45
4
10%
8
28%
46-60
7
18%
7
24%
61-75
5
13%
6
21%
76-90

Пропущено

23
29
6 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
1
4%
9
31%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
7
30%
5
17%
46-60
4
17%
3
10%
61-75
6
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2
Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Юргорден - Кальмар 2:3 Юргорден - Гётеборг 0:0 Хаммарбю - Юргорден 2:2
Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1
Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Хаммарбю 2:1 Мальмё - Кальмар 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
2. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
3. АИК Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
4. Эльфсборг Заявка 23 13 3 7 38 - 25 42
5. Норрчёпинг Заявка 23 12 3 8 37 - 28 39
6. Кальмар Заявка 24 10 7 7 29 - 29 37
7. Хаммарбю Заявка 23 10 7 6 37 - 30 37
8. Хеккен 2:1 Заявка 24 9 7 8 40 - 33 34
9. Сириус Заявка 23 8 6 9 26 - 37 30
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Мьельбю Заявка 23 6 9 8 22 - 19 27
12. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
13. Гётеборг Заявка 23 6 7 10 26 - 32 25
14. Хальмстад 1:2 Заявка 24 4 11 9 17 - 23 23
15. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
3. Хаммарбю Заявка 12 8 3 1 23 - 11 27
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Хеккен 2:1 Заявка 12 6 3 3 26 - 14 21
8. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
9. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
10. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
11. Мьельбю Заявка 11 4 4 3 11 - 5 16
12. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад 1:2 Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 12 5 1 6 16 - 18 16
6. Хеккен 2:1 Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
8. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад 1:2 Заявка 13 2 3 8 9 - 16 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Чолак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 6 2
3. Кальмар Ринг Себастьян 8 0
4. Сириус Хелльборг Адам 8 0
5. Эребру Сковгор Андреас 6 1
Весь список
Где смотреть матч Юргорден 3:2 Кальмар онлайн




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