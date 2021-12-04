Швеция: Аллсвенскан 2021
2:3
Конец матча
Стадион: Берн Арена
1:0
36' ГолЛарссон Джейк
39' Желтая карточкаХольст Фредерик
41' Желтая карточкаМоро Насиру
1:1
50' ГолФрик Пер
1:2
55' ГолОндрейка Якоб
2:2
59' ГолЯсин Ахмед
2:3
64' ГолОккельс Йеппе
89' Красная карточкаХамад Илоан
89
Валкер
Кевин
18
Хамад
Илоан
19
Ясин
Ахмед
31
Роннинг
Тим
20
Странд
Симон
15
Вяйсянен
Лео
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
11 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Ингвес АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
20 Странд СимонЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
36'
1:0
39'
41'
50'
1:1
55'
1:2
59'
2:2
64'
2:3
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 10
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 14
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Эребру
Эльфсборг
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
33 матча
24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.17
|Бесара Нахир
|4 (1)
|0.13
|Мехмети Агон
|4
|0.13
|Ясин Ахмед
|2
|0.07
|Колландер Деннис
|2
|0.07
|Сегер Давид
|1
|0.03
|Мартенссон Йохан
|1
|0.03
|Броберг Мартин
|1
|0.03
|Герзич Нордин
|1
|0.03
|Ларссон Джейк
|1
|0.03
|Али Хусейн
|0
|0
|Валкер Кевин
|0
|0
|Хамад Илоан
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Миллескуг Ноэль
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Пер
|8
|0.27
|Оккельс Йеппе
|8
|0.27
|Альм Расмус
|6
|0.2
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.17
|Бернхардссон Александер
|4
|0.13
|Ларссон Йохан
|3
|0.1
|Вяйсянен Лео
|3
|0.1
|Ондрейка Якоб
|3
|0.1
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0.1
|Ольссон Симон
|2
|0.07
|Хольст Фредерик
|1
|0.03
|Гояни Роберт
|1
|0.03
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.03
|Мауду
|1
|0.03
|Холмен Самуэль
|1 (1)
|0.03
|Странд Симон
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|7
|1
|Мартенссон Йохан
|6
|0
|Валкер Кевин
|6
|0
|Моро Насиру
|3
|1
|Герзич Нордин
|4
|0
|Аллен Бобби
|4
|0
|Хамад Илоан
|2
|1
|Альмебек Михаэль
|3
|0
|Али Хусейн
|3
|0
|Бесара Нахир
|3
|0
|Фрайди Ричард
|3
|0
|Сегер Давид
|3
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|2
|0
|Райт Кевин
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Колландер Деннис
|2
|0
|Мехмети Агон
|1
|0
|Броберг Мартин
|1
|0
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|Ларссон Джейк
|1
|0
|Луан Патрик
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|9
|0
|Хольст Фредерик
|7
|1
|Фрик Пер
|7
|0
|Странд Симон
|5
|1
|Холмен Самуэль
|5
|0
|Роннинг Тим
|3
|1
|Ларссон Йохан
|4
|0
|Альм Расмус
|4
|0
|Ндионе Мароки
|4
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|1
|Мауду
|1
|1
|Гояни Роберт
|2
|0
|Бернхардссон Александер
|2
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
22
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
2
18%
6
27%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
4
36%
5
23%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
3
14%
6
38%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 12
21 Не забивали 16
0
0%
8
31%
1-15
3
27%
2
8%
16-30
2
18%
6
23%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
4
36%
4
15%
76-90
Пропущено
33
17
14 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
3
9%
2
12%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
5
15%
1
6%
31-45
4
12%
5
29%
29%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
9
27%
7
41%
76-90
Забито
22
48
8 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 22
12 Не забивали 4
2
9%
14
29%
29%
1-15
4
18%
6
13%
16-30
2
9%
7
15%
31-45
3
14%
5
10%
46-60
3
14%
7
15%
61-75
8
36%
9
19%
76-90
Пропущено
54
33
24 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 23
20 Пропускали первыми 6
25 Не пропускали 16
5
9%
3
9%
1-15
8
15%
4
12%
16-30
11
20%
3
9%
31-45
6
11%
7
21%
46-60
12
22%
3
9%
61-75
12
22%
13
39%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1
Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|58 - 30
|59
|2.
|АИК
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|45 - 25
|59
|3.
|Юргорден
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|46 - 30
|57
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|30
|17
|4
|9
|51 - 35
|55
|5.
|Хаммарбю
|5:3 Заявка
|30
|15
|8
|7
|54 - 41
|53
|6.
|Кальмар
|3:5 Заявка
|30
|13
|8
|9
|41 - 39
|47
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|45 - 41
|44
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|42 - 39
|41
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|34 - 27
|38
|10.
|Сириус
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|39 - 53
|37
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 38
|37
|12.
|Хеккен
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 46
|36
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|34 - 51
|34
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|30
|6
|14
|10
|21 - 26
|32
|15.
|Эребру
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|23 - 58
|18
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|24 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|29 - 8
|41
|2.
|Хаммарбю
|5:3 Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 19
|36
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Мальмё
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 16
|29
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 17
|28
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 17
|27
|7.
|Кальмар
|3:5 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Сириус
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|10.
|Хеккен
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 21
|21
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 11
|20
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|18 - 23
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|25 - 18
|28
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 12
|25
|4.
|Кальмар
|3:5 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 24
|24
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|6.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 16
|18
|7.
|АИК
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|8.
|Хаммарбю
|5:3 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|10.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 25
|15
|12.
|Сириус
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 34
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 29
|12
|15.
|Эребру
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3