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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
2:3
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
1:0
36' Гол
Ларссон Джейк
39' Желтая карточка
Хольст Фредерик
41' Желтая карточка
Моро Насиру
1:1
50' Гол
Фрик Пер
1:2
55' Гол
Ондрейка Якоб
2:2
59' Гол
Ясин Ахмед
2:3
64' Гол
Оккельс Йеппе
89' Красная карточка
Хамад Илоан
90'+6
1
Аллен
Бобби
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
2
Бьёрнквист
Даниэль
89
Валкер
Кевин
18
Хамад
Илоан
17
Мартенссон
Йохан
12
Ларссон
Джейк
48
Миллескуг
Ноэль
19
Ясин
Ахмед
31
Роннинг
Тим
20
Странд
Симон
15
Вяйсянен
Лео
4
Маквей
Кристофер
29
Занден
Оливер
10
Ольссон
Симон
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
14
Ондрейка
Якоб
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
Эребру
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

8'
Сегер Давид
Мартенссон Йохан
 
36'
Ларссон Джейк
1:0
39'
 
Хольст Фредерик
41'
Моро Насиру
 
50'
1:1
Фрик Пер
55'
1:2
Ондрейка Якоб
(Фрик Пер)
59'
Ясин Ахмед
(Миллескуг Ноэль)
2:2
64'
2:3
Оккельс Йеппе
(Фрик Пер)
74'
 
Альм Расмус
Ондрейка Якоб
80'
Ингвес Антон
Валкер Кевин
 
87'
Герзич Нордин
Ясин Ахмед
 
89'
Хамад Илоан
 
90'
 
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
90'
 
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Эребру
Эльфсборг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

33 матча

24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

А
2:1
А
3:2
А
1:1
К
1:0
А
2:2
ТМК
2:1
А
4:2
ТМК
2:0
А
1:0
А
1:2
А
2:2
А
3:0
А
2:1
ТМК
1:1
А
1:0
А
4:2
А
2:2
КШ
2:0
К
2:0
А
5:1
А
1:0
А
1:0
А
0:2
ТМС
2:2
А
3:0
А
0:3
А
3:0
А
3:3
А
2:1
А
0:1
ШК
3:1
А
0:0
А
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.17
Бесара Нахир 4 (1) 0.13
Мехмети Агон 4 0.13
Ясин Ахмед 2 0.07
Колландер Деннис 2 0.07
Сегер Давид 1 0.03
Мартенссон Йохан 1 0.03
Броберг Мартин 1 0.03
Герзич Нордин 1 0.03
Ларссон Джейк 1 0.03
Али Хусейн 0 0
Валкер Кевин 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Миллескуг Ноэль 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Пер 8 0.27
Оккельс Йеппе 8 0.27
Альм Расмус 6 0.2
Ндионе Мароки 5 (1) 0.17
Бернхардссон Александер 4 0.13
Ларссон Йохан 3 0.1
Вяйсянен Лео 3 0.1
Ондрейка Якоб 3 0.1
Гудьонсен Свейнн 3 0.1
Ольссон Симон 2 0.07
Хольст Фредерик 1 0.03
Гояни Роберт 1 0.03
Рёмер Андре 1 (1) 0.03
Мауду 1 0.03
Холмен Самуэль 1 (1) 0.03
Странд Симон 0 0
Касем Ахмед 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 7 1
Мартенссон Йохан 6 0
Валкер Кевин 6 0
Моро Насиру 3 1
Герзич Нордин 4 0
Аллен Бобби 4 0
Хамад Илоан 2 1
Альмебек Михаэль 3 0
Али Хусейн 3 0
Бесара Нахир 3 0
Фрайди Ричард 3 0
Сегер Давид 3 0
Хуммет Денис 2 0
Хьертстранд Бенджамин 2 0
Райт Кевин 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Колландер Деннис 2 0
Мехмети Агон 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Луан Патрик 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 9 0
Хольст Фредерик 7 1
Фрик Пер 7 0
Странд Симон 5 1
Холмен Самуэль 5 0
Роннинг Тим 3 1
Ларссон Йохан 4 0
Альм Расмус 4 0
Ндионе Мароки 4 0
Вяйсянен Лео 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Гудьонсен Свейнн 1 1
Мауду 1 1
Гояни Роберт 2 0
Бернхардссон Александер 2 0
Ольссон Симон 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
22
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
2
18%
6
27%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
4
36%
5
23%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
3
14%
6
38%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 12
21 Не забивали 16
0
0%
8
31%
1-15
3
27%
2
8%
16-30
2
18%
6
23%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
4
36%
4
15%
76-90

Пропущено

33
17
14 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
3
9%
2
12%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
5
15%
1
6%
31-45
4
12%
5
29%
29%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
9
27%
7
41%
76-90

Забито

22
48
8 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 22
12 Не забивали 4
2
9%
14
29%
29%
1-15
4
18%
6
13%
16-30
2
9%
7
15%
31-45
3
14%
5
10%
46-60
3
14%
7
15%
61-75
8
36%
9
19%
76-90

Пропущено

54
33
24 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 23
20 Пропускали первыми 6
25 Не пропускали 16
5
9%
3
9%
1-15
8
15%
4
12%
16-30
11
20%
3
9%
31-45
6
11%
7
21%
46-60
12
22%
3
9%
61-75
12
22%
13
39%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1
Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 30 17 8 5 58 - 30 59
2. АИК Заявка 30 18 5 7 45 - 25 59
3. Юргорден Заявка 30 17 6 7 46 - 30 57
4. Эльфсборг Заявка 30 17 4 9 51 - 35 55
5. Хаммарбю 5:3 Заявка 30 15 8 7 54 - 41 53
6. Кальмар 3:5 Заявка 30 13 8 9 41 - 39 47
7. Норрчёпинг Заявка 30 13 5 12 45 - 41 44
8. Гётеборг Заявка 30 11 8 11 42 - 39 41
9. Мьельбю Заявка 30 9 11 10 34 - 27 38
10. Сириус Заявка 30 10 7 13 39 - 53 37
11. Варберг БоИС Заявка 30 9 10 11 35 - 38 37
12. Хеккен Заявка 30 9 9 12 46 - 46 36
13. Дегерфорс Заявка 30 10 4 16 34 - 51 34
14. Хальмстад Заявка 30 6 14 10 21 - 26 32
15. Эребру Заявка 30 4 6 20 23 - 58 18
16. Эстерсунд Заявка 30 3 5 22 24 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 15 13 2 0 29 - 8 41
2. Хаммарбю 5:3 Заявка 15 11 3 1 35 - 19 36
3. Юргорден Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё Заявка 15 8 5 2 31 - 16 29
5. Норрчёпинг Заявка 15 8 4 3 28 - 17 28
6. Эльфсборг Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар 3:5 Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен Заявка 15 6 3 6 29 - 21 21
11. Гётеборг Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
12. Мьельбю Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
13. Варберг БоИС Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
14. Хальмстад Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд Заявка 15 3 2 10 18 - 23 11
16. Эребру Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг Заявка 15 9 1 5 25 - 18 28
3. Юргорден Заявка 15 7 4 4 16 - 12 25
4. Кальмар 3:5 Заявка 15 7 3 5 23 - 24 24
5. Гётеборг Заявка 15 5 5 5 19 - 22 20
6. Мьельбю Заявка 15 4 6 5 18 - 16 18
7. АИК Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
8. Хаммарбю 5:3 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
9. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
10. Норрчёпинг Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
11. Хеккен Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
12. Сириус Заявка 15 3 5 7 18 - 34 14
13. Хальмстад Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
14. Дегерфорс Заявка 15 3 3 9 11 - 29 12
15. Эребру Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Nasiru Moro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Хольст Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ларссон Джейк бьет в цель!
  • 8'
    Мартенссон Йохан уходит с поля. Сегер Давид выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эребру 2:3 Эльфсборг онлайн


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