Швеция: Аллсвенскан 2021
1:0
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
7' Желтая карточкаАбдулразак Исхак
1:0
24' ГолСтефанелли Николас
45' Желтая карточкаЛюстиг Микаэль
70' Желтая карточкаЛеви Йонатан
25
Оума
Эрик
10
Бауи
Набиль
22
Рогич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
-
22 Рогич ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
-
17 Раск ТеодорЗащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлНападающий
-
23 Сема МайчНападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
24'
45'
70'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
История личных встреч
АИК
Норрчёпинг
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
30 матчей
50%
26.7%
23.3%
15 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|7
|0.29
|Бауи Набиль
|7
|0.29
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.13
|Милошевич Александер
|3
|0.13
|Радулович Боян
|3
|0.13
|Гойтом Хенок
|2
|0.08
|Юлятупа Саку
|1
|0.04
|Оума Эрик
|1
|0.04
|Страннегорд Том
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Рогич Филип
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Ринг Эрик
|0
|0
|Люстиг Микаэль
|0
|0
|Zachary Elbouzedi
|0
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адегбенро Самуэль
|14
|0.58
|Бьёрк Карл
|5
|0.21
|Нюман Кристоффер
|3
|0.13
|Вальквист Линус
|2
|0.08
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.08
|Леви Йонатан
|2 (1)
|0.08
|Скуласон Ари
|2
|0.08
|Сема Майч
|2
|0.08
|Агардиус Виктор
|1
|0.04
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|Франссон Александер
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Люстиг Микаэль
|3
|0
|Милошевич Александер
|3
|0
|Стефанелли Николас
|1
|1
|Яношевич Будимир
|2
|0
|Юлятупа Саку
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Карлссон Пер
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Сильва Стефан
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|6
|0
|Скуласон Ари
|4
|0
|Агардиус Виктор
|4
|0
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Вальквист Линус
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Леви Йонатан
|2
|0
|Хазени Кристоффер
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
17
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
20%
2
12%
1-15
3
15%
4
24%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
1
5%
6
35%
61-75
4
20%
2
12%
76-90
Пропущено
8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
4
50%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
5
45%
7
33%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
31
38
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
6
19%
5
13%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
5
16%
5
13%
31-45
4
13%
2
5%
46-60
3
10%
10
26%
61-75
9
29%
29%
9
24%
76-90
Пропущено
21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
2
10%
3
11%
1-15
6
29%
7
25%
16-30
1
5%
3
11%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
6
29%
3
11%
61-75
3
14%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1
Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1 АИК - Эстерсунд 0:1 АИК - Сириус 3:3 АИК - Мьельбю 2:2
Норрчёпинг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4
Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:0 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|33 - 19
|47
|2.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|3.
|Мальмё
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|49 - 26
|45
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|41 - 25
|45
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|41 - 33
|40
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|37 - 29
|39
|7.
|Кальмар
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 29
|37
|8.
|Хеккен
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|40 - 35
|31
|9.
|Сириус
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|26 - 40
|30
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 30
|29
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 33
|28
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 22
|27
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|19 - 23
|26
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|15.
|Эребру
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|16 - 46
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|23 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|5.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 13
|17
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|8.
|АИК
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|13.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3