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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
1:0
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
7' Желтая карточка
Абдулразак Исхак
1:0
24' Гол
Стефанелли Николас
45' Желтая карточка
Люстиг Микаэль
70' Желтая карточка
Леви Йонатан
90'+17
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
9
Стефанелли
Николас
10
Бауи
Набиль
22
Рогич
Филип
1
Янссон
Оскар
11
Тело
Кристофер
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
4
Лунд
Марко
8
Абдулразак
Исхак
10
Леви
Йонатан
9
Адегбенро
Самуэль
7
Франссон
Александер
16
Агардиус
Виктор
5
Нюман
Кристоффер
АИК
4-4-2
Норрчёпинг
4-5-1

Ход матча

7'
 
Абдулразак Исхак
24'
Стефанелли Николас
(Zachary Elbouzedi)
1:0
45'
Люстиг Микаэль
 
46'
 
Бьёрк Карл
Агардиус Виктор
67'
 
Хазени Кристоффер
Тело Кристофер
70'
 
Леви Йонатан
86'
 
Скуласон Ари
Лунд Марко
90'
Карлссон Пер
Стефанелли Николас
 
90'
Гойтом Хенок
Бауи Набиль
 
90'
Офори Эбенезер
Zachary Elbouzedi
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

История личных встреч

АИК
Норрчёпинг

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

30 матчей

50%
26.7%
23.3%
15 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

А
2:0
А
2:2
А
1:4
А
0:2
А
0:0
А
2:0
А
3:3
А
1:0
А
0:0
ТМК
2:0
А
6:0
А
4:1
ТМК
4:1
А
1:2
А
2:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0
А
2:4
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
5:2
ТМС
0:1
А
0:1
А
3:0
ШК
1:2
А
2:0
ТМС
3:2
А
1:2

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 7 0.29
Бауи Набиль 7 0.29
Ларссон Себастьян 3 (1) 0.13
Милошевич Александер 3 0.13
Радулович Боян 3 0.13
Гойтом Хенок 2 0.08
Юлятупа Саку 1 0.04
Оума Эрик 1 0.04
Страннегорд Том 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Рогич Филип 1 0.04
Хуссейн Билаль 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Люстиг Микаэль 0 0
Zachary Elbouzedi 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адегбенро Самуэль 14 0.58
Бьёрк Карл 5 0.21
Нюман Кристоффер 3 0.13
Вальквист Линус 2 0.08
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.08
Леви Йонатан 2 (1) 0.08
Скуласон Ари 2 0.08
Сема Майч 2 0.08
Агардиус Виктор 1 0.04
Хазени Кристоффер 1 0.04
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Хакшабанович Сеад 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Франссон Александер 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 10 0
Папаяннопулос Сотирис 4 0
Оума Эрик 4 0
Люстиг Микаэль 3 0
Милошевич Александер 3 0
Стефанелли Николас 1 1
Яношевич Будимир 2 0
Юлятупа Саку 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Карлссон Пер 1 0
Бауи Набиль 1 0
Рогич Филип 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Сильва Стефан 1 0
Радулович Боян 1 0
Каль Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Ринг Эрик 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 6 0
Скуласон Ари 4 0
Агардиус Виктор 4 0
Кастегрен Хенрик 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Вальквист Линус 2 0
Франссон Александер 2 0
Адегбенро Самуэль 2 0
Леви Йонатан 2 0
Хазени Кристоффер 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Лима Лукас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Абдулразак Исхак 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
17
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
20%
2
12%
1-15
3
15%
4
24%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
1
5%
6
35%
61-75
4
20%
2
12%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
4
50%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Забито

11
21
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
5
45%
7
33%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

31
38
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
6
19%
5
13%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
5
16%
5
13%
31-45
4
13%
2
5%
46-60
3
10%
10
26%
61-75
9
29%
29%
9
24%
76-90

Пропущено

21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
2
10%
3
11%
1-15
6
29%
7
25%
16-30
1
5%
3
11%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
6
29%
3
11%
61-75
3
14%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1
Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1 АИК - Эстерсунд 0:1 АИК - Сириус 3:3 АИК - Мьельбю 2:2
Норрчёпинг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4
Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:0 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 24 14 5 5 33 - 19 47
2. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
3. Мальмё Заявка 24 13 6 5 49 - 26 45
4. Эльфсборг Заявка 24 14 3 7 41 - 25 45
5. Хаммарбю Заявка 24 11 7 6 41 - 33 40
6. Норрчёпинг Заявка 24 12 3 9 37 - 29 39
7. Кальмар Заявка 24 10 7 7 29 - 29 37
8. Хеккен Заявка 24 8 7 9 40 - 35 31
9. Сириус Заявка 24 8 6 10 26 - 40 30
10. Варберг БоИС Заявка 24 7 8 9 27 - 30 29
11. Гётеборг Заявка 24 7 7 10 29 - 33 28
12. Мьельбю Заявка 24 6 9 9 23 - 22 27
13. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
14. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
15. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
16. Эстерсунд Заявка 24 3 4 17 23 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
5. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Варберг БоИС Заявка 12 4 5 3 12 - 13 17
12. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 12 6 3 3 21 - 12 21
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
8. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
9. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
10. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
11. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
12. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
13. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Люстиг Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Стефанелли Николас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Абдулразак Исхак получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АИК 1:0 Норрчёпинг онлайн




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