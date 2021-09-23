Швеция: Аллсвенскан 2021
Мьельбю
0:0
Конец матча
Стадион: Страндваллен
Хальмстад
25' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
88' Желтая карточкаБлумквист Андреас
15
Кричак
Иван
26
Перссон
Ноа
11
Сарр
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
-
11 Сарр АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергстрем Якоб
|3
|0.15
|2.
|Моро Мамудо
|3
|0.15
|3.
|Сарр Амин
|3
|0.15
|4.
|Нильссон Джоэл
|2
|0.1
|5.
|Ходжич Кадир
|1
|0.05
|6.
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.05
|7.
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|8.
|Аду Энох
|0
|0
|9.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.25
|2.
|Карим Садат
|2
|0.1
|3.
|Боман Микаэль
|2
|0.1
|4.
|Аль-Аммари Амир
|2
|0.1
|5.
|Кроон Самуэль
|1
|0.05
|6.
|Боаки Томас
|0
|0
|7.
|Лундевалль Симон
|0
|0
|8.
|Нильссон Малькольм
|0
|0
|9.
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|10.
|Куртулус Эдвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кричак Иван
|6
|0
|2.
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|3.
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|4.
|Аду Энох
|2
|1
|5.
|Ватсон Макс
|3
|0
|6.
|Ходжич Кадир
|3
|0
|7.
|Густафссон Виктор
|3
|0
|8.
|Моро Мамудо
|2
|0
|9.
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|10.
|Блумквист Андреас
|1
|0
|11.
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|12.
|Андерссон Элиас
|1
|0
|13.
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|14.
|Грасия Карлос
|1
|0
|15.
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|16.
|Сарр Амин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баффо Джозеф
|5
|0
|2.
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|3.
|Боаки Томас
|2
|1
|4.
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|5.
|Куртулус Эдвин
|3
|0
|6.
|Лундевалль Симон
|2
|0
|7.
|Юханссон Андреас
|1
|0
|8.
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|9.
|Бенгтссон Андреас
|1
|0
|10.
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|11.
|Кроон Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|Хальмстад
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +4 =7 -9Хеккен 0:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 АИК Дегерфорс 0:2 Мьельбю Юргорден 0:0 Мьельбю
Квидинг ФИФ 0:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Юргорден Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю
Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =8 -6Хальмстад 0:1 Кальмар Гётеборг 2:0 Хальмстад Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:1 Норрчёпинг
Реппе 0:3 Хальмстад Кальмар 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Мальмё АИК 1:0 Хальмстад Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Хальмстад: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Мьельбю 0:2 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 5:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 Мьельбю Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Хальмстад 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 16
|41
|2.
|Юргорден
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|34 - 17
|41
|3.
|Мальмё
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|40 - 23
|38
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|34 - 21
|36
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 26
|33
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 21
|33
|7.
|Кальмар
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|22 - 21
|31
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 25
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 30
|24
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 29
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|13 - 17
|21
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|13 - 19
|18
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|15.
|Эребру
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|14 - 37
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|19 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|Хеккен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|3 - 5
|10
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 13
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|3.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|4.
|Юргорден
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|АИК
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Хеккен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|12.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 23
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|10
|1
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|7
|0