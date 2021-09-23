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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
0:0
Конец матча

Стадион:
Хальмстад
0'
25' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
88' Желтая карточка
Блумквист Андреас
90'+4
13
Эрикссон
Карлйохан
17
Грасия
Карлос
4
Ватсон
Макс
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
22
Густавссон
Йеспер
12
Лёфквист
Дэвид
96
Андерссон
Элиас
26
Перссон
Ноа
11
Сарр
Амин
16
Бергстрем
Якоб
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Викстрём
Эмиль
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
Мьельбю
3-5-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

25'
 
Куртулус Эдвин
46'
 
Боман Микаэль
Антонссон Маркус
72'
Сильверхолт Тейлор
Перссон Ноа
 
72'
Моро Мамудо
Сарр Амин
 
75'
 
Боаки Томас
Викстрём Эмиль
78'
Блумквист Андреас
Бергстрем Якоб
 
78'
Джонсон Сэм
Лёфквист Дэвид
 
83'
Аду Энох
Густавссон Йеспер
 
88'
Блумквист Андреас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергстрем Якоб 3 0.15
2. Моро Мамудо 3 0.15
3. Сарр Амин 3 0.15
4. Нильссон Джоэл 2 0.1
5. Ходжич Кадир 1 0.05
6. Бьёркандер Эрик 1 0.05
7. Лёфквист Дэвид 0 0
8. Аду Энох 0 0
9. Блумквист Андреас 0 0
Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонссон Маркус 5 (1) 0.25
2. Карим Садат 2 0.1
3. Боман Микаэль 2 0.1
4. Аль-Аммари Амир 2 0.1
5. Кроон Самуэль 1 0.05
6. Боаки Томас 0 0
7. Лундевалль Симон 0 0
8. Нильссон Малькольм 0 0
9. Бенгтссон Андреас 0 0
10. Куртулус Эдвин 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Кричак Иван 6 0
2. Густавссон Йеспер 5 0
3. Лёфквист Дэвид 4 0
4. Аду Энох 2 1
5. Ватсон Макс 3 0
6. Ходжич Кадир 3 0
7. Густафссон Виктор 3 0
8. Моро Мамудо 2 0
9. Бергстрем Якоб 2 0
10. Блумквист Андреас 1 0
11. Эрикссон Карлйохан 1 0
12. Андерссон Элиас 1 0
13. Нильссон Джоэл 1 0
14. Грасия Карлос 1 0
15. Карлиус Людвиг 1 0
16. Сарр Амин 1 0
Хальмстад
# Игрок      
1. Баффо Джозеф 5 0
2. Аль-Аммари Амир 5 0
3. Боаки Томас 2 1
4. Алланссон Йоэль 3 0
5. Куртулус Эдвин 3 0
6. Лундевалль Симон 2 0
7. Юханссон Андреас 1 0
8. Нильссон Малькольм 1 0
9. Бенгтссон Андреас 1 0
10. Ахльстранд Эрик 1 0
11. Кроон Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2)
 Хальмстад 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Хеккен 0:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 АИК Дегерфорс 0:2 Мьельбю Юргорден 0:0 Мьельбю
Квидинг ФИФ 0:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Юргорден Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю
Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Хальмстад 0:1 Кальмар Гётеборг 2:0 Хальмстад Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:1 Норрчёпинг
Реппе 0:3 Хальмстад Кальмар 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Мальмё АИК 1:0 Хальмстад Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Хальмстад: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Мьельбю 1:2 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 2:0 Мьельбю Суперэттан
Мьельбю 0:2 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 5:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 Мьельбю Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Хальмстад 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 20 12 5 3 30 - 16 41
2. Юргорден Заявка 20 12 5 3 34 - 17 41
3. Мальмё Заявка 20 11 5 4 40 - 23 38
4. Эльфсборг Заявка 20 11 3 6 34 - 21 36
5. Хаммарбю Заявка 20 9 6 5 34 - 26 33
6. Норрчёпинг Заявка 20 10 3 7 32 - 21 33
7. Кальмар Заявка 20 8 7 5 22 - 21 31
8. Варберг БоИС Заявка 20 7 6 7 24 - 25 27
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен Заявка 20 6 6 8 30 - 30 24
11. Гётеборг Заявка 20 5 7 8 24 - 29 22
12. Хальмстад Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
13. Мьельбю Заявка 20 3 9 8 13 - 19 18
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру Заявка 20 4 4 12 14 - 37 16
16. Эстерсунд Заявка 20 3 3 14 19 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
10. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Мьельбю Заявка 9 2 4 3 3 - 5 10
15. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
2. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
3. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
4. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
7. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
10. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
11. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
12. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Куртулус Эдвин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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