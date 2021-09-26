  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эстерсунд
0:3
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
0:1
13' Гол
Ларссон Якоб
0:2
32' Гол
Чилуфя Эдвард
0:3
40' Гол
Хольмберг Карл
74' Желтая карточка
Хауган Эйрик
90'+4
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
20
Хёрберг
Феликс
8
Ссеванкамбо
Исак
6
Досис
Николаос
13
Фрицсон
Людвиг
7
Тёрготт
Блэйр
17
Штольт
Малкольм
30
Вайо
Томми
9
Радетинац
Харис
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
17
Хольмберг
Карл
14
Чилуфя
Эдвард
Эстерсунд
4-4-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Эстерсунд
Юргорден

4 матча

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
-25%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
-25%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

0%
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

0%
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

0%
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

А
2:0
ТМК
3:0
К
3:0
А
1:1
А
0:0
А
1:2
А
3:1
А
0:2
А
0:1
А
3:0
А
2:1
А
1:0
ТМК
1:0
А
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тёрготт Блэйр 8 0.38
Кпозо Патрик 2 0.1
Йно-Батист Фрэнсис 2 0.1
Мукийби Рональд 2 0.1
Кроон Симон 1 0.05
Авад Ахмед 1 0.05
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.05
Хёрберг Феликс 1 0.05
Карлссон Грач Себастьян 1 0.05
Ссеванкамбо Исак 0 0
Фрицсон Людвиг 0 0
Перри Небию 0 0
Бельман Хенрик 0 0
Вейманс Марко 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 5 0.24
Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.24
Эрикссон Магнус 4 0.19
Беркрот Никлас 4 0.19
Радетинац Харис 3 0.14
Экдаль Хьяльмар 3 0.14
Ларссон Якоб 3 0.14
Финнделл Хампус 3 0.14
Хольмберг Карл 2 0.1
Банда Эммануэль 2 0.1
Асоро Йоэль 1 0.05
Лёфгрен Йеспер 1 0.05
Кёкк Эллиот 0 0
Шуллер Расмус 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арин Франк 3 1
Менса Самуэль 4 0
Сонко-Сундберг Ноа 4 0
Хауган Эйрик 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Хёрберг Феликс 4 0
Тёрготт Блэйр 3 0
Ссеванкамбо Исак 3 0
Досис Николаос 3 0
Кейта Али II 2 0
Бельман Хенрик 2 0
Вейманс Марко 2 0
Кроон Симон 1 0
Колкетт Чарли 1 0
Кпозо Патрик 1 0
Селларс Джерелл 1 0
Йно-Батист Фрэнсис 1 0
Штольт Малкольм 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 0
Ларссон Якоб 3 0
Витри Аслак Фонн 2 0
Кёкк Эллиот 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Куйович Эмир 1 0
Радетинац Харис 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Хольмберг Карл 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5)
 Юргорден 13.89% (5) 19.44% (7) 25% (9) 8.33% (3) 19.44% (7) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Эребру 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:1 Эльфсборг Сириус 1:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд
Эстерсунд 0:1 Кальмар Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд
Юргорден Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Юргорден 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:1 Юргорден Юргорден 4:1 Хаммарбю Сириус 1:0 Юргорден
Юргорден 0:0 Мьельбю Карлшлунд 0:4 Юргорден Мьельбю 0:1 Юргорден Юргорден 1:4 АИК Юргорден 2:1 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 5:1 Сириус Хальмстад 0:0 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Дегерфорс 2:2 Юргорден Юргорден 2:3 Кальмар Юргорден 0:0 Гётеборг Хаммарбю 2:2 Юргорден Юргорден 2:0 Эстерсунд Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК Заявка 20 12 5 3 30 - 16 41
4. Эльфсборг Заявка 21 11 3 7 34 - 25 36
5. Хаммарбю Заявка 20 9 6 5 34 - 26 33
6. Норрчёпинг Заявка 20 10 3 7 32 - 21 33
7. Кальмар Заявка 20 8 7 5 22 - 21 31
8. Варберг БоИС Заявка 20 7 6 7 24 - 25 27
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен Заявка 20 6 6 8 30 - 30 24
11. Гётеборг Заявка 20 5 7 8 24 - 29 22
12. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
13. Хальмстад Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 21 3 3 15 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
10. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
11. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
12. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
13. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
14. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
3. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
4. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
7. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
10. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
11. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
12. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
2. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Чилуфя Эдвард бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Ларссон Якоб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстерсунд 0:3 Юргорден онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 