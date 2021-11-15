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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Олимп-Долгопрудный
 
Позже
Торпедо Москва

История личных встреч

Олимп-Долгопрудный
Торпедо Москва

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ФПД
1:0
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимп-Долгопрудный
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Александр 4 (1) 0.18
Большаков Кирилл 4 (1) 0.18
Ада Джозеф Ома 2 0.09
Тарасенко Захар 2 0.09
Щербак Артём 1 0.05
Герчиков Леонид 1 0.05
Янов Данила 1 0.05
Сафронов Илья 1 0.05
Иполе Филип 1 0.05
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.05
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 11 0.5
Султонов Мухаммад 8 0.36
Лебеденко Игорь 6 0.27
Темников Иван 3 0.14
Померко Алексей 3 0.14
Шумских Алексей 2 0.09
Самсонов Артём Владимирович 2 0.09
Енин Иван 2 0.09
Евдокимов Андрей 2 0.09
Рязанцев Александр 1 0.05
Адаев Владислав 1 0.05
Маркин Михаил 1 (1) 0.05

Карточки

Олимп-Долгопрудный
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николас Лоуренс Анвон 7 1
Сафронов Илья 3 1
Ада Джозеф Ома 3 1
Кутин Денис 4 0
Коротаев Александр 4 0
Косянчук Роман 4 0
Янов Данила 4 0
Большаков Кирилл 4 0
Гудков Ян 4 0
Бахтияров Акмаль 2 1
Щербак Артём 2 1
Ставер Евгений 3 0
Великородный Дмитрий 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Масимов Самир 1 0
Погорелов Михаил 1 0
Герчиков Леонид 1 0
Никитенков Алексей 1 0
Иполе Филип 1 0
Тарасенко Захар 1 0
Окоро Джозеф 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 7 1
Померко Алексей 6 1
Шумских Алексей 6 0
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Енин Иван 5 0
Нетфуллин Равиль 4 0
Кожемякин Олег 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Калмыков Амур 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
5
33%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Забито

9
27
7 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
3
33%
3
11%
1-15
4
44%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
11%
6
22%
61-75
1
11%
6
22%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Забито

18
42
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
4
22%
4
10%
1-15
6
33%
7
17%
16-30
0
0%
7
17%
31-45
1
6%
6
14%
46-60
4
22%
11
26%
61-75
3
17%
7
17%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
2
9%
4
16%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
6
27%
5
20%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1
Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Спартак-2 - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - ПФК Кубань 1:0 Енисей - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 2:1 Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0
Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 22 14 2 6 33 - 15 44
2. Факел Заявка 22 13 4 5 38 - 19 43
3. Торпедо Москва Заявка 22 11 9 2 42 - 25 42
4. СКА-Хабаровск Заявка 22 12 4 6 27 - 19 40
5. Нефтехимик Заявка 22 12 3 7 39 - 21 39
6. Алания Заявка 22 11 6 5 46 - 26 39
7. Балтика Заявка 22 8 9 5 29 - 19 33
8. Акрон Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
9. Велес Москва Заявка 22 9 3 10 24 - 26 30
10. Томь Заявка 22 8 5 9 28 - 35 29
11. Енисей Заявка 22 8 4 10 30 - 36 28
12. КАМАЗ Заявка 22 7 7 8 22 - 23 28
13. Спартак-2 Заявка 22 8 3 11 21 - 36 27
14. Краснодар-2 Заявка 22 7 5 10 20 - 28 26
15. Ротор Заявка 22 4 12 6 22 - 25 24
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 22 5 9 8 18 - 22 24
17. ПФК Кубань Заявка 22 6 3 13 18 - 30 21
18. Волгарь Заявка 22 6 3 13 14 - 25 21
19. Текстильщик Заявка 22 4 7 11 20 - 32 19
20. Металлург Липецк Заявка 22 5 3 14 18 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 11 0 2 24 - 8 33
2. Факел Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Алания Заявка 10 8 0 2 27 - 10 24
4. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
5. Акрон Заявка 11 7 2 2 15 - 8 23
6. Торпедо Москва Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
7. КАМАЗ Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
8. Томь Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
9. Нефтехимик Заявка 11 6 1 4 24 - 10 19
10. Балтика Заявка 11 4 6 1 13 - 7 18
11. Велес Москва Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
12. Енисей Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
13. Краснодар-2 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
14. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
15. Текстильщик Заявка 12 4 3 5 18 - 17 15
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 10 3 5 2 9 - 8 14
17. Металлург Липецк Заявка 12 3 3 6 10 - 18 12
18. Волгарь Заявка 11 3 1 7 5 - 11 10
19. Ротор Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
20. ПФК Кубань Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
2. Торпедо Москва Заявка 11 5 4 2 15 - 14 19
3. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
5. Балтика Заявка 11 4 3 4 16 - 12 15
6. Факел Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
7. Ротор Заявка 12 3 5 4 15 - 16 14
8. Енисей Заявка 13 4 1 8 17 - 24 13
9. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
10. Спартак-2 Заявка 10 4 0 6 10 - 23 12
11. ПФК Кубань Заявка 12 3 3 6 12 - 13 12
12. Оренбург Заявка 9 3 2 4 9 - 7 11
13. Краснодар-2 Заявка 13 3 2 8 8 - 19 11
14. Волгарь Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
16. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
17. Томь Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
18. КАМАЗ Заявка 9 1 4 4 4 - 9 7
19. Металлург Липецк Заявка 10 2 0 8 8 - 30 6
20. Текстильщик Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2021, осталось 2 дня 4 часа 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Олимп-Долгопрудный 5.9% (2)
    X 17.6% (6)
    Торпедо Москва 76.5% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Олимп-Долгопрудный
    Ничья
    Торпедо Москва
    4.50
    3.35
    1.93
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва онлайн


    Прогнозы на матч Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва

    Исход игры
    Олимп-Долгопрудный
    8.6% (3)
    Ничья
    17.1% (6)
    Торпедо Москва
    74.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (18)
    Меньше
    47.06% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (24)
    Нет
    29.41% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    48.6% (17)
    1:1 Ничья
    17.1% (6)
    0:1 Торпедо Москва
    17.1% (6)
    1:0 Олимп-Долгопрудный
    5.7% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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