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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Торпедо Москва
СКА-Хабаровск

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

14 матчей

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
71.4%
7.2%
3 победы 10 ничьих 1 победа

История матчей

ФПД
0:1
К
0:0
ФПД
0:0
ФПД
2:4
ФПД
2:1
ФПД
0:1
ФПД
1:0
ФПД
0:0
ФПД
1:1
ФПД
0:0
ФПД
2:1
ФПД
0:1
ФПД
2:1
ФПД
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 12 0.52
Султонов Мухаммад 9 0.39
Лебеденко Игорь 7 0.3
Темников Иван 3 0.13
Померко Алексей 3 0.13
Шумских Алексей 2 0.09
Самсонов Артём Владимирович 2 0.09
Енин Иван 2 0.09
Евдокимов Андрей 2 0.09
Рязанцев Александр 1 0.04
Адаев Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 12 (7) 0.52
Гонгадзе Георгий 6 (1) 0.26
Барков Дмитрий 2 0.09
Смирнов Александр 1 0.04
Булия Эдуард 1 0.04
Носов Александр 1 0.04
Мануйлов Роман 1 0.04
Фомин Денис 1 0.04
Грачёв Глеб 1 0.04
Тихонов Михаил 1 0.04
Алиев Камран 1 0.04

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 7 2
Темников Иван 7 1
Шумских Алексей 7 0
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Енин Иван 5 0
Нетфуллин Равиль 4 0
Кожемякин Олег 2 1
Калмыков Амур 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грачёв Глеб 7 1
Квеквескири Ираклий 6 1
Литвин Дмитрий 5 1
Фомин Денис 6 0
Иллой-Айет Владис-Эммерсон 4 1
Андямов Валентин 4 1
Мартусевич Максим 4 0
Барков Дмитрий 4 0
Смирнов Александр 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Алиев Камран 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Тихонов Михаил 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Галимов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
13
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
11%
2
15%
1-15
4
15%
4
31%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
6
22%
1
8%
61-75
6
22%
2
15%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
18%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
5
42%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
7
39%
3
19%
61-75
1
6%
7
44%
76-90

Пропущено

17
9
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Забито

45
29
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
4
9%
2
7%
1-15
7
16%
4
14%
16-30
8
18%
7
24%
31-45
6
13%
3
10%
46-60
13
29%
4
14%
61-75
7
16%
9
31%
76-90

Пропущено

28
21
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
5
18%
4
19%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
7
25%
3
14%
31-45
2
7%
4
19%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
6
21%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1
Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1
Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Спартак-2 0:1 СКА-Хабаровск - ПФК Кубань 1:0 СКА-Хабаровск - Енисей 4:3 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 23 15 2 6 35 - 16 47
2. Факел Заявка 23 13 4 6 38 - 21 43
3. Торпедо Москва Заявка 23 11 10 2 45 - 28 43
4. Алания Заявка 23 11 7 5 51 - 31 40
5. СКА-Хабаровск Заявка 23 12 4 7 28 - 22 40
6. Нефтехимик Заявка 23 12 4 7 39 - 21 40
7. Акрон Заявка 23 10 5 8 26 - 23 35
8. Балтика Заявка 23 8 10 5 29 - 19 34
9. Велес Москва Заявка 23 10 3 10 26 - 27 33
10. Енисей Заявка 23 9 4 10 33 - 36 31
11. КАМАЗ Заявка 23 7 8 8 22 - 23 29
12. Краснодар-2 Заявка 23 8 5 10 23 - 29 29
13. Томь Заявка 23 8 5 10 29 - 37 29
14. Спартак-2 Заявка 23 8 3 12 22 - 38 27
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 23 5 10 8 21 - 25 25
16. Ротор Заявка 23 4 12 7 22 - 26 24
17. ПФК Кубань Заявка 23 6 4 13 23 - 35 22
18. Волгарь Заявка 23 6 4 13 14 - 25 22
19. Металлург Липецк Заявка 23 6 3 14 19 - 48 21
20. Текстильщик Заявка 23 4 7 12 20 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Акрон Заявка 12 8 2 2 17 - 8 26
4. Алания Заявка 10 8 0 2 27 - 10 24
5. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
6. Торпедо Москва Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
7. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
8. Томь Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
9. Велес Москва Заявка 12 6 3 3 18 - 17 21
10. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 24 - 10 20
11. Енисей Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
12. Балтика Заявка 11 4 6 1 13 - 7 18
13. Краснодар-2 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
15. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Текстильщик Заявка 12 4 3 5 18 - 17 15
17. Металлург Липецк Заявка 12 3 3 6 10 - 18 12
18. ПФК Кубань Заявка 11 3 1 7 11 - 22 10
19. Волгарь Заявка 11 3 1 7 5 - 11 10
20. Ротор Заявка 11 1 7 3 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
2. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. Алания Заявка 13 3 7 3 24 - 21 16
4. Балтика Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
5. СКА-Хабаровск Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
6. Факел Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
7. Ротор Заявка 12 3 5 4 15 - 16 14
8. Енисей Заявка 13 4 1 8 17 - 24 13
9. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
10. Спартак-2 Заявка 11 4 0 7 11 - 25 12
11. ПФК Кубань Заявка 12 3 3 6 12 - 13 12
12. Волгарь Заявка 12 3 3 6 9 - 14 12
13. Оренбург Заявка 9 3 2 4 9 - 7 11
14. Краснодар-2 Заявка 13 3 2 8 8 - 19 11
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
16. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
17. Металлург Липецк Заявка 11 3 0 8 9 - 30 9
18. Томь Заявка 12 2 2 8 14 - 25 8
19. КАМАЗ Заявка 9 1 4 4 4 - 9 7
20. Текстильщик Заявка 11 0 4 7 2 - 18 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 2 дня 5 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Торпедо Москва 77.1% (37)
    X 18.8% (9)
    СКА-Хабаровск 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Москва - СКА-Хабаровск онлайн


    Прогнозы на матч Торпедо Москва - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Торпедо Москва
    77.1% (37)
    Ничья
    18.8% (9)
    СКА-Хабаровск
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.17% (26)
    Меньше
    45.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (34)
    Нет
    29.17% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    41.7% (20)
    1:0 Торпедо Москва
    25% (12)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    3:1 Торпедо Москва
    4.2% (2)
    2:0 Торпедо Москва
    4.2% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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