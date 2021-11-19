Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
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История личных встреч
Торпедо Москва
СКА-Хабаровск
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
14 матчей
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
71.4%
7.2%
3 победы 10 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|12
|0.52
|Султонов Мухаммад
|9
|0.39
|Лебеденко Игорь
|7
|0.3
|Темников Иван
|3
|0.13
|Померко Алексей
|3
|0.13
|Шумских Алексей
|2
|0.09
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.09
|Енин Иван
|2
|0.09
|Евдокимов Андрей
|2
|0.09
|Рязанцев Александр
|1
|0.04
|Адаев Владислав
|1
|0.04
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.04
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|12 (7)
|0.52
|Гонгадзе Георгий
|6 (1)
|0.26
|Барков Дмитрий
|2
|0.09
|Смирнов Александр
|1
|0.04
|Булия Эдуард
|1
|0.04
|Носов Александр
|1
|0.04
|Мануйлов Роман
|1
|0.04
|Фомин Денис
|1
|0.04
|Грачёв Глеб
|1
|0.04
|Тихонов Михаил
|1
|0.04
|Алиев Камран
|1
|0.04
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Померко Алексей
|7
|2
|Темников Иван
|7
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|Енин Иван
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|4
|0
|Кожемякин Олег
|2
|1
|Калмыков Амур
|2
|1
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Полубояринов Данил
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грачёв Глеб
|7
|1
|Квеквескири Ираклий
|6
|1
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|Фомин Денис
|6
|0
|Иллой-Айет Владис-Эммерсон
|4
|1
|Андямов Валентин
|4
|1
|Мартусевич Максим
|4
|0
|Барков Дмитрий
|4
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Алиев Камран
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Брагин Владислав
|2
|0
|Тихонов Михаил
|2
|0
|Сугробов Владимир
|0
|1
|Носов Александр
|1
|0
|Кольцов Виталий
|1
|0
|Галимов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
13
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
11%
2
15%
1-15
4
15%
4
31%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
6
22%
1
8%
61-75
6
22%
2
15%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
18%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
5
42%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
7
39%
3
19%
61-75
1
6%
7
44%
76-90
Пропущено
17
9
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Забито
45
29
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
4
9%
2
7%
1-15
7
16%
4
14%
16-30
8
18%
7
24%
31-45
6
13%
3
10%
46-60
13
29%
4
14%
61-75
7
16%
9
31%
76-90
Пропущено
28
21
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
5
18%
4
19%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
7
25%
3
14%
31-45
2
7%
4
19%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
6
21%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1
Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1
Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Спартак-2 0:1 СКА-Хабаровск - ПФК Кубань 1:0 СКА-Хабаровск - Енисей 4:3 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|35 - 16
|47
|2.
|Факел
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 21
|43
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|23
|11
|10
|2
|45 - 28
|43
|4.
|Алания
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|51 - 31
|40
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|28 - 22
|40
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 21
|40
|7.
|Акрон
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|26 - 23
|35
|8.
|Балтика
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|29 - 19
|34
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|26 - 27
|33
|10.
|Енисей
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|33 - 36
|31
|11.
|КАМАЗ
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 23
|29
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|23 - 29
|29
|13.
|Томь
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|29 - 37
|29
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|22 - 38
|27
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|21 - 25
|25
|16.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|12
|7
|22 - 26
|24
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|23 - 35
|22
|18.
|Волгарь
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|14 - 25
|22
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|19 - 48
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|20 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Акрон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|4.
|Алания
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 10
|24
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 11
|23
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|8.
|Томь
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 12
|21
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 17
|21
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|11.
|Енисей
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|12.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|13 - 7
|18
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 17
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|18.
|ПФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|19.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|5 - 11
|10
|20.
|Ротор
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|Алания
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|24 - 21
|16
|4.
|Балтика
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|6.
|Факел
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|7.
|Ротор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|8.
|Енисей
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 24
|13
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|8 - 10
|12
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 25
|12
|11.
|ПФК Кубань
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 13
|12
|12.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|13.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 7
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 19
|11
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 30
|9
|18.
|Томь
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 9
|7
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|2 - 18
|4
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Прогнозы на матч Торпедо Москва - СКА-Хабаровск
Исход игры
Торпедо Москва
77.1% (37)
Ничья
18.8% (9)
СКА-Хабаровск
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.17% (26)
Меньше
45.83% (22)
Обе команды забьют
Да
70.83% (34)
Нет
29.17% (14)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
41.7% (20)
1:0 Торпедо Москва
25% (12)
1:1 Ничья
16.7% (8)
3:1 Торпедо Москва
4.2% (2)
2:0 Торпедо Москва
4.2% (2)
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