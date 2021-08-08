Польша: Экстракласса 2021-2022
Погонь Щецин
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Пяст
1:0
34' ГолСалес Жеан Карлос
40' Желтая карточкаХрапек Михал
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
14
Голубек
Якуб
11
Жиро
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
34'
40'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.33
|2.
|Кухарчик Михал
|1
|0.33
|3.
|Козловски Кацпер
|1
|0.33
|4.
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.33
|5.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|6.
|Мата Луиш
|0
|0
|7.
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Храпек Михал
|1
|0.33
|2.
|Вида Кристофер
|1
|0.33
|3.
|Соколовски Патрик
|1
|0.33
|4.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.33
|5.
|Липски Патрик
|0
|0
|6.
|Кончковски Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|3.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Храпек Михал
|2
|0
|2.
|Гук Томаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|Пяст
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =5 -8Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек
Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия
Пяст Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сталь Мелец 0:2 Пяст Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст
Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Погонь Щецин 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Висла Краков
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Ракув
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Висла Краков
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Ракув
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ракув
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Висла Краков
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|3.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
|4.
|Ягеллония
|Романчук Тарас
|2
|0
|0
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|2
|0