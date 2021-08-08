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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
1:0
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
1:0
34' Гол
Салес Жеан Карлос
40' Желтая карточка
Храпек Михал
90'+7
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
54
Журавски
Мачей
21
Салес
Жеан
Карлос
64
Козловски
Кацпер
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
10
Захович
Лука
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
18
Соколовски
Патрик
6
Храпек
Михал
77
Пырка
Аркадиуш
17
Липски
Патрик
10
Вида
Кристофер
11
Жиро
Михал
Погонь Щецин
4-1-4-1
Пяст
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салес Жеан Карлос 1 0.33
2. Кухарчик Михал 1 0.33
3. Козловски Кацпер 1 0.33
4. Дрыгас Камил 1 (1) 0.33
5. Бартковски Якуб 0 0
6. Мата Луиш 0 0
7. Ковальчик Себастьян 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Храпек Михал 1 0.33
2. Вида Кристофер 1 0.33
3. Соколовски Патрик 1 0.33
4. Пырка Аркадиуш 1 0.33
5. Липски Патрик 0 0
6. Кончковски Мартин 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Журавски Мачей 1 1
2. Дабровски Дамьян 1 0
3. Пажишек Пётр 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Храпек Михал 2 0
2. Гук Томаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1) 0
 Пяст 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек
Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия
Пяст Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сталь Мелец 0:2 Пяст Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст
Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Пяст Кубок Пяст 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Пяст Экстракласса
Погонь Щецин 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Висла Краков 1:0 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Погонь Щецин 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Варта Познань 3 1 2 0 7 - 3 5
6. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Шлёнск 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Лехия Гданьск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Ракув 0:1 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Пяст 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Сталь Мелец 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Краковия 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Висла Краков 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Ракув 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ракув 0:1 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Висла Краков 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Краковия 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
2. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
3. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
4. Ягеллония Романчук Тарас 2 0 0
5. Ягеллония Имас Хесус 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Гурник Ленчна Гол Януш 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Храпек Михал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Jean Carlos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:0 Пяст онлайн




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