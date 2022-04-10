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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1237
Краковия
0'
4' Желтая карточка
Копчински Михал
54' Желтая карточка
Купчак Матеуш
1:0
61' Гол
Зреляк Адам
1:0
82' Не забитый пенальти
Ривалдиньо
83' Желтая карточка
Гробельны Енджей
90' Желтая карточка
Якубовски Михал
90'+5
33
Гробельны
Енджей
6
Тралка
Лукаш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
16
Луиш
Мигел
15
Копчински
Михал
3
Кьельб
Якуб
7
Кастаньеда
Франк
30
Щепаньски
Милош
99
Зреляк
Адам
31
Грошшо
Лукаш
4
Ханка
Серджу
85
Яблонски
Давид
5
Гицэ
Вирджил
33
Пестка
Камил
18
Роша
Луиш
11
Ракочи
Михал
8
Хебо
Матиас
20
Karol
Knap
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
7
Ривалдиньо
Варта Познань
3-4-2-1
Краковия
5-4-1

История личных встреч

Варта Познань
Краковия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
К
0:1
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 8 0.29
Луиш Мигел 3 0.11
Гжесик Ян 3 0.11
Кастаньеда Франк 3 0.11
Коррин Милан 2 0.07
Иванов Роберт 1 0.04
Тралка Лукаш 1 0.04
Лис Адриан 1 0.04
Шимонович Давид 1 0.04
Кузимски Матеуш 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Konrad Matuszewski 1 0.04
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Папо Джейсон 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.29
Ханка Серджу 3 0.11
Рыпэ Корнел 3 0.11
Какабадзе Отар 3 0.11
Ракочи Михал 3 0.11
Мишор Якуб 2 0.07
Родин Матай 2 0.07
Пищек Филип 2 0.07
Лосаж Флорьян 1 0.04
Альварес Маркос 1 0.04
Хебо Матиас 1 0.04
Ривалдиньо 1 0.04
Пестка Камил 1 0.04
Балай Филип 1 0.04
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 6 1
Купчак Матеуш 7 0
Кьельб Якуб 4 1
Иванов Роберт 5 0
Папо Джейсон 5 0
Зреляк Адам 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Гжесик Ян 3 0
Копчински Михал 2 0
Шимонович Давид 2 0
Кузимски Матеуш 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Якубовски Михал 1 0
Луиш Мигел 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Шелонговски Даниэль 1 0
Чиж Шимон 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родин Матай 8 0
Ханка Серджу 6 1
Ван Амерсфоорт Пелле 7 0
Сиплак Михал 5 0
Лосаж Флорьян 5 0
Лусюш Сильвестер 4 0
Пестка Камил 2 1
Рыпэ Корнел 3 0
Хебо Матиас 3 0
Karol Knap 3 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Ривалдиньо 2 0
Роша Луиш 1 0
Пищек Филип 1 0
Яблонски Давид 1 0
Балай Филип 1 0
Ракочи Михал 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
5
36%
4
31%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Пропущено

16
20
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
6%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
31%
4
20%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
4
25%
6
30%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
5
36%
2
11%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
4
29%
8
42%
76-90

Пропущено

14
20
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
2
14%
6
30%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
4
20%
76-90

Забито

28
32
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
1
4%
2
6%
1-15
7
25%
3
9%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
6
21%
6
19%
46-60
6
21%
7
22%
61-75
7
25%
10
31%
76-90

Пропущено

30
40
9 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 22
1
3%
5
13%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
7
23%
10
25%
31-45
7
23%
5
13%
46-60
6
20%
4
10%
61-75
8
27%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0
Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0
Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 28 16 8 4 54 - 20 56
2. Погонь Щецин 28 16 8 4 54 - 24 56
3. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
4. Лехия Гданьск 28 13 7 8 42 - 31 46
5. Висла Плоцк 28 13 3 12 41 - 40 42
6. Радомьяк Радом 27 10 12 5 34 - 27 42
7. Пяст 28 11 8 9 36 - 31 41
8. Гурник Забже 0:0 28 10 8 10 38 - 36 38
9. Легия 28 11 3 14 34 - 37 36
10. Краковия 28 9 8 11 34 - 38 35
11. Ягеллония 27 8 9 10 31 - 41 33
12. Варта Познань 28 8 9 11 27 - 31 33
13. Сталь Мелец 28 8 9 11 33 - 40 33
14. Заглембе Любин 28 9 4 15 31 - 49 31
15. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
16. Висла Краков 0:0 28 6 8 14 27 - 43 26
17. Гурник Ленчна 28 5 9 14 24 - 49 24
18. Брук-Бет Термалица 28 5 9 14 28 - 49 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 14 10 3 1 32 - 5 33
2. Лехия Гданьск 14 10 3 1 25 - 9 33
3. Висла Плоцк 14 10 2 2 24 - 10 32
4. Погонь Щецин 14 10 2 2 35 - 14 32
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 0:0 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Пяст 14 6 3 5 19 - 18 21
10. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
11. Ягеллония 14 5 6 3 19 - 15 21
12. Заглембе Любин 14 6 2 6 20 - 22 20
13. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
14. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
15. Висла Краков 0:0 14 4 5 5 14 - 15 17
16. Брук-Бет Термалица 14 4 5 5 18 - 22 17
17. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 14 5 5 4 17 - 13 20
5. Радомьяк Радом 14 4 6 4 15 - 16 18
6. Гурник Забже 0:0 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Краковия 14 4 4 6 14 - 19 16
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
12. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
13. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
14. Заглембе Любин 14 3 2 9 11 - 27 11
15. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
16. Гурник Ленчна 14 2 4 8 11 - 24 10
17. Висла Краков 0:0 14 2 3 9 13 - 28 9
18. Брук-Бет Термалица 14 1 4 9 10 - 27 7
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    4'
    Копчински Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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