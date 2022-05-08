  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион: Зрители: 11303
Лехия Гданьск
3:2
Конец матча
Сталь Мелец
0'
1:0
11' Гол
Зволински Лукаш
2:0
31' Гол
Зволински Лукаш
45' Желтая карточка
Малоча Марио
45' Желтая карточка
Гетингер Крыстян
48' Желтая карточка
Зволински Лукаш
2:1
49' Гол
Жиро Матеуш
52' Желтая карточка
Терраццино Марко
74' Желтая карточка
Калузиньски Якуб
2:2
80' Гол
Завада Оскар
90' Желтая карточка
Касперкевич Аркадиуш
3:2
90' Гол
Зволински Лукаш
90' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
90' Вторая желтая карточка
Касперкевич Аркадиуш
90'+15
12
Куцяк
Душан
22
Сисей
Йозеф
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
88
Калузиньски
Якуб
33
Терраццино
Марко
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
28
Пайшау
Флавиу
13
Стрончек
Рафал
4
Чорбаджийски
Божидар
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
5
Жиро
Матеуш
26
Касперкевич
Аркадиуш
7
Доманьски
Мацей
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
20
Томашевич
Гжегож
90
Стечик
Доминик
Лехия Гданьск
4-4-2
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Сталь Мелец

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
3:3
Э
0:1
Э
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 13 0.41
Пайшау Флавиу 10 (3) 0.31
Дурмуш Илкай 6 0.19
Терраццино Марко 4 0.13
Гаёс Мацей 4 (1) 0.13
Кубицки Ярослав 2 0.06
Жуковски Матеуш 2 0.06
Kacper Sezonienko 1 0.03
Конрадо 1 0.03
Калузиньски Якуб 1 0.03
Маковский Томаш 1 0.03
Клеменс Кристиан 1 0.03
Налепа Михал 1 0.03
Filip Koperski 1 0.03
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Штек Давид 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Bassekou Diabate 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.25
Мак Матеуш 7 0.22
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.13
Ситек Максимилиан 3 0.09
Завада Оскар 3 0.09
Гетингер Крыстян 2 0.06
Жиро Матеуш 2 0.06
Доманьски Мацей 1 (1) 0.03
Koki Hinokio 1 0.03
Вжесиньски Конрад 1 0.03
Де Амо Хонатан 1 0.03
Колев Александар 1 0.03
Флис Марцин 1 0.03
Касперкевич Аркадиуш 1 0.03
Чорбаджийски Божидар 1 0.03
Стечик Доминик 1 0.03
Урбаньчик Мацей 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Корт Давид 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 10 0
Малоча Марио 7 0
Налепа Михал 5 1
Зволински Лукаш 5 0
Конрадо 5 0
Kacper Sezonienko 5 0
Терраццино Марко 4 0
Куцяк Душан 3 0
Гаёс Мацей 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Сисей Йозеф 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Крюэзиу Эгзон 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Штек Давид 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касперкевич Аркадиуш 7 1
Гетингер Крыстян 7 1
Жиро Матеуш 6 1
Флис Марцин 7 0
Томашевич Гжегож 6 0
Ситек Максимилиан 4 0
Мак Матеуш 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Завада Оскар 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Стечик Доминик 1 0
Примел Дамиан 1 0
Koki Hinokio 1 0
Wiktor Klos 1 0
Маж Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
21
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
6
21%
4
19%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
5
18%
5
24%
31-45
3
11%
6
29%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
10
36%
4
19%
76-90

Пропущено

13
25
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
6
24%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
2
15%
4
16%
61-75
3
23%
8
32%
76-90

Забито

20
21
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
5%
5
24%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
6
30%
6
29%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
5
25%
3
14%
76-90

Пропущено

27
19
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
15%
2
11%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
4
15%
5
26%
46-60
9
33%
0
0%
61-75
5
19%
5
26%
76-90

Забито

48
42
23 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
7
15%
9
21%
1-15
5
10%
3
7%
16-30
11
23%
11
26%
31-45
8
17%
8
19%
46-60
2
4%
4
10%
61-75
15
31%
7
17%
76-90

Пропущено

40
44
14 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 26
5
13%
5
11%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
6
15%
10
23%
31-45
7
18%
7
16%
46-60
11
28%
4
9%
61-75
8
20%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0
Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1
Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1:0 32 20 8 4 57 - 28 68
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 32 18 9 5 61 - 29 63
4. Лехия Гданьск 32 16 8 8 52 - 36 56
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 32 14 3 15 45 - 48 45
7. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
8. Краковия 0:1 32 11 9 12 36 - 39 42
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 32 12 3 17 41 - 46 39
11. Варта Познань 32 10 9 13 33 - 36 39
12. Сталь Мелец 32 9 9 14 38 - 48 36
13. Ягеллония 32 8 12 12 36 - 48 36
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 32 7 13 12 38 - 47 34
16. Висла Краков 32 7 10 15 35 - 49 31
17. Брук-Бет Термалица 31 7 9 15 33 - 52 30
18. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 16 12 3 1 30 - 11 39
3. Ракув 1:0 16 10 5 1 32 - 12 35
4. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
8. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
9. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 0:1 16 6 5 5 21 - 19 23
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
18. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1:0 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 16 7 7 2 22 - 12 28
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
7. Краковия 0:1 16 5 4 7 15 - 20 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Ягеллония 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 16 4 1 11 21 - 34 13
14. Сталь Мелец 16 2 6 8 18 - 28 12
15. Легия 16 3 3 10 15 - 25 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      51'
      Гетингер Крыстян получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      51'
      Малоча Марио получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Пайшау Флавиу бьет в цель!
    Где смотреть матч Лехия Гданьск 3:2 Сталь Мелец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     