Стадион: Энерга Гданьск Зрители: 11303
3:2
Конец матча
1:0
11' ГолЗволински Лукаш
2:0
31' ГолЗволински Лукаш
45' Желтая карточкаМалоча Марио
45' Желтая карточкаГетингер Крыстян
48' Желтая карточкаЗволински Лукаш
2:1
49' ГолЖиро Матеуш
52' Желтая карточкаТерраццино Марко
74' Желтая карточкаКалузиньски Якуб
2:2
80' ГолЗавада Оскар
90' Желтая карточкаКасперкевич Аркадиуш
3:2
90' ГолЗволински Лукаш
90' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
90' Вторая желтая карточкаКасперкевич Аркадиуш
Ход матча
11'
31'
45'
45'
48'
49'
2:1
52'
74'
80'
2:2
82'
90'
90'
12
Куцяк
Душан
22
Сисей
Йозеф
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
22 Сисей ЙозефЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
-
34 Завада ОскарНападающий
-
88 Kais Al-Ani
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Лехия Гданьск
Сталь Мелец
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|13
|0.41
|Пайшау Флавиу
|10 (3)
|0.31
|Дурмуш Илкай
|6
|0.19
|Терраццино Марко
|4
|0.13
|Гаёс Мацей
|4 (1)
|0.13
|Кубицки Ярослав
|2
|0.06
|Жуковски Матеуш
|2
|0.06
|Kacper Sezonienko
|1
|0.03
|Конрадо
|1
|0.03
|Калузиньски Якуб
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Клеменс Кристиан
|1
|0.03
|Налепа Михал
|1
|0.03
|Filip Koperski
|1
|0.03
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.25
|Мак Матеуш
|7
|0.22
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.13
|Ситек Максимилиан
|3
|0.09
|Завада Оскар
|3
|0.09
|Гетингер Крыстян
|2
|0.06
|Жиро Матеуш
|2
|0.06
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Вжесиньски Конрад
|1
|0.03
|Де Амо Хонатан
|1
|0.03
|Колев Александар
|1
|0.03
|Флис Марцин
|1
|0.03
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.03
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.03
|Стечик Доминик
|1
|0.03
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|10
|0
|Малоча Марио
|7
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Зволински Лукаш
|5
|0
|Конрадо
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|5
|0
|Терраццино Марко
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Сисей Йозеф
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Крюэзиу Эгзон
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Штек Давид
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касперкевич Аркадиуш
|7
|1
|Гетингер Крыстян
|7
|1
|Жиро Матеуш
|6
|1
|Флис Марцин
|7
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Ситек Максимилиан
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Доманьски Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Примел Дамиан
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Wiktor Klos
|1
|0
|Маж Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
21
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
6
21%
4
19%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
5
18%
5
24%
31-45
3
11%
6
29%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
10
36%
4
19%
76-90
Пропущено
13
25
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
6
24%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
2
15%
4
16%
61-75
3
23%
8
32%
76-90
Забито
20
21
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
5%
5
24%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
6
30%
6
29%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
5
25%
3
14%
76-90
Пропущено
27
19
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
15%
2
11%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
4
15%
5
26%
46-60
9
33%
0
0%
61-75
5
19%
5
26%
76-90
Забито
48
42
23 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
7
15%
9
21%
1-15
5
10%
3
7%
16-30
11
23%
11
26%
31-45
8
17%
8
19%
46-60
2
4%
4
10%
61-75
15
31%
7
17%
76-90
Пропущено
40
44
14 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 26
5
13%
5
11%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
6
15%
10
23%
31-45
7
18%
7
16%
46-60
11
28%
4
9%
61-75
8
20%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0
Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1
Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1:0
|32
|20
|8
|4
|57 - 28
|68
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|32
|18
|9
|5
|61 - 29
|63
|4.
|Лехия Гданьск
|32
|16
|8
|8
|52 - 36
|56
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|32
|14
|3
|15
|45 - 48
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|8.
|Краковия
|0:1
|32
|11
|9
|12
|36 - 39
|42
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|32
|12
|3
|17
|41 - 46
|39
|11.
|Варта Познань
|32
|10
|9
|13
|33 - 36
|39
|12.
|Сталь Мелец
|32
|9
|9
|14
|38 - 48
|36
|13.
|Ягеллония
|32
|8
|12
|12
|36 - 48
|36
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|31
|7
|9
|15
|33 - 52
|30
|18.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|3.
|Ракув
|1:0
|16
|10
|5
|1
|32 - 12
|35
|4.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|8.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|9.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|10.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|0:1
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1:0
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|16
|7
|7
|2
|22 - 12
|28
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|7.
|Краковия
|0:1
|16
|5
|4
|7
|15 - 20
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|16
|4
|1
|11
|21 - 34
|13
|14.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|15.
|Легия
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10