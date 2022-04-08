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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
3:1
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
38' Желтая карточка
Завада Оскар
45' Желтая карточка
Балич Саша
50' Желтая карточка
Ситек Максимилиан
0:1
56' Гол
Завада Оскар
1:1
72' Гол
Долежал Мартин
2:1
79' Гол
Даниэл Эрик
3:1
84' Гол
Долежал Мартин
89' Желтая карточка
Lukasz Lakomy
90' Желтая карточка
Маж Пшемыслав
90'+5
89
Биззад
Каспер
26
Ходына
Кацпер
2
Копац
Бартош
44
Чансельор
Джон
3
Балич
Саша
6
Шчекич
Александар
17
Шиш
Патрик
99
Lukasz
Lakomy
18
Стажиньски
Филип
9
Даниэл
Эрик
15
Долежал
Мартин
13
Стрончек
Рафал
4
Чорбаджийски
Божидар
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
5
Жиро
Матеуш
26
Касперкевич
Аркадиуш
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
7
Доманьски
Мацей
34
Завада
Оскар
Заглембе Любин
4-1-4-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Сталь Мелец

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
4:2
Э
0:2
Э
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 9 (2) 0.32
Долежал Мартин 4 0.14
Даниэл Эрик 3 0.11
Стажиньски Филип 2 (1) 0.07
Живец Саша 2 0.07
Заиц Томаш 2 0.07
Пореба Лукаш 1 0.04
Башкиров Евгений 1 0.04
Зубровски Якуб 1 0.04
Lukasz Lakomy 1 0.04
Шимич Лоренцо 1 0.04
Бартолевски Матеуш 1 0.04
Крук Камиль 1 0.04
Karol Podlinski 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Tomasz Pienko 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.29
Мак Матеуш 7 0.25
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.14
Ситек Максимилиан 3 0.11
Завада Оскар 2 0.07
Гетингер Крыстян 1 0.04
Koki Hinokio 1 0.04
Доманьски Мацей 1 (1) 0.04
Вжесиньски Конрад 1 0.04
Де Амо Хонатан 1 0.04
Колев Александар 1 0.04
Флис Марцин 1 0.04
Чорбаджийски Божидар 1 0.04
Жиро Матеуш 1 0.04
Урбаньчик Мацей 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Корт Давид 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 8 0
Бартолевски Матеуш 6 1
Балич Саша 5 1
Пантич Александар 3 2
Ходына Кацпер 5 0
Зубровски Якуб 4 0
Крук Камиль 4 0
Вуйцицки Якуб 3 0
Жигулёв Илья 3 0
Шиш Патрик 3 0
Солер Ян 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Lukasz Lakomy 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Долежал Мартин 1 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Копац Бартош 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шчекич Александар 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 6 1
Жиро Матеуш 6 1
Флис Марцин 6 0
Касперкевич Аркадиуш 5 0
Томашевич Гжегож 4 0
Ситек Максимилиан 4 0
Мак Матеуш 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Завада Оскар 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Примел Дамиан 1 0
Koki Hinokio 1 0
Маж Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
17
4 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
7
35%
4
24%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
5
25%
3
18%
76-90

Пропущено

22
20
15 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
6
27%
1
5%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
3
14%
7
35%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
18%
4
21%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
4
36%
3
16%
61-75
1
9%
3
16%
76-90

Пропущено

27
17
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
11%
1
6%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
5
19%
5
29%
29%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
10
37%
5
29%
29%
76-90

Забито

31
36
8 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
2
6%
7
19%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
3
10%
10
28%
31-45
9
29%
29%
6
17%
46-60
8
26%
4
11%
61-75
6
19%
6
17%
76-90

Пропущено

49
37
25 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
9
18%
2
5%
1-15
9
18%
4
11%
16-30
7
14%
8
22%
31-45
8
16%
7
19%
46-60
3
6%
4
11%
61-75
13
27%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0
Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1
Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:1 28 16 9 3 54 - 23 57
2. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
3. Лех 27 16 7 4 53 - 19 55
4. Лехия Гданьск 27 12 7 8 40 - 31 43
5. Радомьяк Радом 27 10 12 5 34 - 27 42
6. Висла Плоцк 1:1 28 12 4 12 40 - 40 40
7. Пяст 27 10 8 9 35 - 31 38
8. Гурник Забже 27 10 7 10 38 - 36 37
9. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
10. Легия 27 11 2 14 33 - 36 35
11. Ягеллония 27 8 9 10 31 - 41 33
12. Сталь Мелец 28 8 9 11 33 - 40 33
13. Заглембе Любин 28 9 4 15 31 - 49 31
14. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
15. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
16. Висла Краков 27 6 7 14 27 - 43 25
17. Гурник Ленчна 27 5 9 13 24 - 48 24
18. Брук-Бет Термалица 27 5 9 13 28 - 47 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:1 14 10 3 1 35 - 13 33
2. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
3. Висла Плоцк 1:1 14 10 2 2 24 - 10 32
4. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
10. Ягеллония 14 5 6 3 19 - 15 21
11. Заглембе Любин 14 6 2 6 20 - 22 20
12. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
13. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
14. Брук-Бет Термалица 14 4 5 5 18 - 22 17
15. Висла Краков 13 4 4 5 14 - 15 16
16. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
17. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 1:1 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 14 5 5 4 17 - 13 20
5. Радомьяк Радом 14 4 6 4 15 - 16 18
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 13 4 3 6 17 - 20 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 14 3 2 9 11 - 27 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Висла Плоцк 1:1 14 2 2 10 16 - 30 8
18. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
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