Польша: Экстракласса 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
38' Желтая карточкаЗавада Оскар
45' Желтая карточкаБалич Саша
50' Желтая карточкаСитек Максимилиан
0:1
56' ГолЗавада Оскар
1:1
72' ГолДолежал Мартин
2:1
79' ГолДаниэл Эрик
3:1
84' ГолДолежал Мартин
89' Желтая карточкаLukasz Lakomy
90' Желтая карточкаМаж Пшемыслав
Ход матча
38'
45'
56'
0:1
72'
1:1
79'
2:1
84'
3:1
89'
90'
17
Шиш
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Дьенг ШейкуНападающий
-
-
33 Koki Hinokio
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Завада ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Заглембе Любин
Сталь Мелец
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|9 (2)
|0.32
|Долежал Мартин
|4
|0.14
|Даниэл Эрик
|3
|0.11
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.07
|Живец Саша
|2
|0.07
|Заиц Томаш
|2
|0.07
|Пореба Лукаш
|1
|0.04
|Башкиров Евгений
|1
|0.04
|Зубровски Якуб
|1
|0.04
|Lukasz Lakomy
|1
|0.04
|Шимич Лоренцо
|1
|0.04
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.04
|Крук Камиль
|1
|0.04
|Karol Podlinski
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
|Tomasz Pienko
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.29
|Мак Матеуш
|7
|0.25
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.14
|Ситек Максимилиан
|3
|0.11
|Завада Оскар
|2
|0.07
|Гетингер Крыстян
|1
|0.04
|Koki Hinokio
|1
|0.04
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|0.04
|Вжесиньски Конрад
|1
|0.04
|Де Амо Хонатан
|1
|0.04
|Колев Александар
|1
|0.04
|Флис Марцин
|1
|0.04
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.04
|Жиро Матеуш
|1
|0.04
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|8
|0
|Бартолевски Матеуш
|6
|1
|Балич Саша
|5
|1
|Пантич Александар
|3
|2
|Ходына Кацпер
|5
|0
|Зубровски Якуб
|4
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Шиш Патрик
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Lukasz Lakomy
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Долежал Мартин
|1
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Копац Бартош
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шчекич Александар
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|6
|1
|Жиро Матеуш
|6
|1
|Флис Марцин
|6
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Ситек Максимилиан
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Примел Дамиан
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Маж Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
17
4 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
7
35%
4
24%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
5
25%
3
18%
76-90
Пропущено
22
20
15 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
6
27%
1
5%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
3
14%
7
35%
76-90
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
18%
4
21%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
4
36%
3
16%
61-75
1
9%
3
16%
76-90
Пропущено
27
17
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
11%
1
6%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
5
19%
5
29%
29%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
10
37%
5
29%
29%
76-90
Забито
31
36
8 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
2
6%
7
19%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
3
10%
10
28%
31-45
9
29%
29%
6
17%
46-60
8
26%
4
11%
61-75
6
19%
6
17%
76-90
Пропущено
49
37
25 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
9
18%
2
5%
1-15
9
18%
4
11%
16-30
7
14%
8
22%
31-45
8
16%
7
19%
46-60
3
6%
4
11%
61-75
13
27%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0
Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1
Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:1
|28
|16
|9
|3
|54 - 23
|57
|2.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|3.
|Лех
|27
|16
|7
|4
|53 - 19
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|27
|12
|7
|8
|40 - 31
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|27
|10
|12
|5
|34 - 27
|42
|6.
|Висла Плоцк
|1:1
|28
|12
|4
|12
|40 - 40
|40
|7.
|Пяст
|27
|10
|8
|9
|35 - 31
|38
|8.
|Гурник Забже
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Легия
|27
|11
|2
|14
|33 - 36
|35
|11.
|Ягеллония
|27
|8
|9
|10
|31 - 41
|33
|12.
|Сталь Мелец
|28
|8
|9
|11
|33 - 40
|33
|13.
|Заглембе Любин
|28
|9
|4
|15
|31 - 49
|31
|14.
|Варта Познань
|27
|7
|9
|11
|26 - 31
|30
|15.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|16.
|Висла Краков
|27
|6
|7
|14
|27 - 43
|25
|17.
|Гурник Ленчна
|27
|5
|9
|13
|24 - 48
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|27
|5
|9
|13
|28 - 47
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:1
|14
|10
|3
|1
|35 - 13
|33
|2.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|3.
|Висла Плоцк
|1:1
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Ягеллония
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|11.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|12.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|13.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|14.
|Брук-Бет Термалица
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|15.
|Висла Краков
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Варта Познань
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|17.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|1:1
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|17 - 20
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Висла Плоцк
|1:1
|14
|2
|2
|10
|16 - 30
|8
|18.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7