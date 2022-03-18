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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
0:4
Конец матча

Стадион:
Варта Познань
0'
0:1
19' Гол
Зреляк Адам
0:2
23' Гол
Луиш Мигел
0:3
33' Гол
Зреляк Адам
37' Желтая карточка
Кьельб Якуб
58' Желтая карточка
Шимонович Давид
66' Желтая карточка
Зреляк Адам
73' Желтая карточка
Копац Бартош
0:4
82' Гол
Кастаньеда Франк
89' Желтая карточка
Долежал Мартин
90'+3
89
Биззад
Каспер
26
Ходына
Кацпер
2
Копац
Бартош
44
Чансельор
Джон
3
Балич
Саша
6
Шчекич
Александар
17
Шиш
Патрик
99
Lukasz
Lakomy
33
Koki
Hinokio
29
Дьенг
Шейку
15
Долежал
Мартин
33
Гробельны
Енджей
6
Тралка
Лукаш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
8
Мяйнпя
Нило
21
Купчак
Матеуш
3
Кьельб
Якуб
7
Кастаньеда
Франк
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
Заглембе Любин
4-1-4-1
Варта Познань
3-4-2-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Варта Познань

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
ТМС
3:0
ВД
1:2
ВД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 8 (2) 0.31
Даниэл Эрик 2 0.08
Стажиньски Филип 2 (1) 0.08
Живец Саша 2 0.08
Заиц Томаш 2 0.08
Долежал Мартин 2 0.08
Пореба Лукаш 1 0.04
Башкиров Евгений 1 0.04
Зубровски Якуб 1 0.04
Lukasz Lakomy 1 0.04
Шимич Лоренцо 1 0.04
Бартолевски Матеуш 1 0.04
Крук Камиль 1 0.04
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 7 0.27
Луиш Мигел 3 0.12
Гжесик Ян 3 0.12
Кастаньеда Франк 3 0.12
Коррин Милан 2 0.08
Иванов Роберт 1 0.04
Тралка Лукаш 1 0.04
Лис Адриан 1 0.04
Шимонович Давид 1 0.04
Кузимски Матеуш 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Konrad Matuszewski 1 0.04
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Папо Джейсон 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 8 0
Пантич Александар 3 2
Балич Саша 4 1
Бартолевски Матеуш 5 0
Ходына Кацпер 5 0
Зубровски Якуб 4 0
Крук Камиль 4 0
Вуйцицки Якуб 3 0
Жигулёв Илья 3 0
Солер Ян 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Шиш Патрик 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Долежал Мартин 1 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Копац Бартош 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шчекич Александар 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 6 1
Купчак Матеуш 6 0
Кьельб Якуб 4 1
Иванов Роберт 5 0
Папо Джейсон 5 0
Зреляк Адам 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Гжесик Ян 3 0
Шимонович Давид 2 0
Кузимски Матеуш 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Копчински Михал 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
5
36%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
7
41%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Пропущено

21
14
15 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
6
29%
0
0%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
3
14%
4
29%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
5
42%
46-60
4
40%
2
17%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

25
15
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
12%
1
7%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
2
8%
5
33%
31-45
5
20%
3
20%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
8
32%
4
27%
76-90

Забито

27
26
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
2
7%
1
4%
1-15
3
11%
6
23%
16-30
3
11%
1
4%
31-45
8
30%
30%
6
23%
46-60
7
26%
5
19%
61-75
4
15%
7
27%
76-90

Пропущено

46
29
25 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
9
20%
1
3%
1-15
9
20%
1
3%
16-30
7
15%
7
24%
31-45
7
15%
7
24%
46-60
3
7%
5
17%
61-75
11
24%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1
Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1
Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 25 15 6 4 45 - 24 51
2. Погонь Щецин 0:0 26 14 9 3 45 - 21 51
3. Лех 25 14 7 4 49 - 19 49
4. Радомьяк Радом 25 10 10 5 32 - 25 40
5. Лехия Гданьск 25 11 7 7 37 - 29 40
6. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
7. Висла Плоцк 25 11 3 11 35 - 35 36
8. Пяст 25 9 7 9 32 - 29 34
9. Сталь Мелец 25 8 8 9 30 - 34 32
10. Краковия 25 8 8 9 32 - 35 32
11. Легия 25 10 1 14 30 - 34 31
12. Ягеллония 25 7 9 9 29 - 37 30
13. Варта Познань 26 7 9 10 26 - 29 30
14. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
15. Шлёнск 25 6 9 10 32 - 37 27
16. Висла Краков 0:0 26 6 7 13 24 - 37 25
17. Гурник Ленчна 25 5 9 11 24 - 42 24
18. Брук-Бет Термалица 25 5 7 13 26 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 0:0 13 9 3 1 30 - 11 30
2. Лех 12 9 2 1 28 - 4 29
3. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 12 8 3 1 27 - 9 27
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Легия 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 13 5 4 4 20 - 18 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Шлёнск 12 3 6 3 13 - 14 15
16. Висла Краков 0:0 12 4 3 5 12 - 13 15
17. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 0:0 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 13 5 5 3 21 - 15 20
4. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
5. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
8. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
9. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 13 3 3 7 19 - 23 12
12. Сталь Мелец 12 2 5 5 13 - 18 11
13. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
14. Висла Краков 0:0 14 2 4 8 12 - 24 10
15. Легия 12 3 1 8 11 - 18 10
16. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
17. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
18. Брук-Бет Термалица 12 1 3 8 9 - 24 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Кьельб Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Зреляк Адам бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Луиш Мигел бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Зреляк Адам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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