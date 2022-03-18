Польша: Экстракласса 2021-2022
0:4
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
0:1
19' ГолЗреляк Адам
0:2
23' ГолЛуиш Мигел
0:3
33' ГолЗреляк Адам
37' Желтая карточкаКьельб Якуб
58' Желтая карточкаШимонович Давид
66' Желтая карточкаЗреляк Адам
73' Желтая карточкаКопац Бартош
0:4
82' ГолКастаньеда Франк
89' Желтая карточкаДолежал Мартин
Ход матча
19'
0:1
23'
0:2
33'
0:3
37'
58'
66'
73'
82'
89'
17
Шиш
Патрик
33
Koki
Hinokio
29
Дьенг
Шейку
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Koki HinokioПолузащитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Заглембе Любин
Варта Познань
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|8 (2)
|0.31
|Даниэл Эрик
|2
|0.08
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.08
|Живец Саша
|2
|0.08
|Заиц Томаш
|2
|0.08
|Долежал Мартин
|2
|0.08
|Пореба Лукаш
|1
|0.04
|Башкиров Евгений
|1
|0.04
|Зубровски Якуб
|1
|0.04
|Lukasz Lakomy
|1
|0.04
|Шимич Лоренцо
|1
|0.04
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.04
|Крук Камиль
|1
|0.04
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|7
|0.27
|Луиш Мигел
|3
|0.12
|Гжесик Ян
|3
|0.12
|Кастаньеда Франк
|3
|0.12
|Коррин Милан
|2
|0.08
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Тралка Лукаш
|1
|0.04
|Лис Адриан
|1
|0.04
|Шимонович Давид
|1
|0.04
|Кузимски Матеуш
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Konrad Matuszewski
|1
|0.04
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|8
|0
|Пантич Александар
|3
|2
|Балич Саша
|4
|1
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Ходына Кацпер
|5
|0
|Зубровски Якуб
|4
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Шиш Патрик
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Долежал Мартин
|1
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Копац Бартош
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шчекич Александар
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|6
|1
|Купчак Матеуш
|6
|0
|Кьельб Якуб
|4
|1
|Иванов Роберт
|5
|0
|Папо Джейсон
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
5
36%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
7
41%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Пропущено
21
14
15 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
6
29%
0
0%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
3
14%
4
29%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
5
42%
46-60
4
40%
2
17%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
25
15
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
12%
1
7%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
2
8%
5
33%
31-45
5
20%
3
20%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
8
32%
4
27%
76-90
Забито
27
26
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
2
7%
1
4%
1-15
3
11%
6
23%
16-30
3
11%
1
4%
31-45
8
30%
30%
6
23%
46-60
7
26%
5
19%
61-75
4
15%
7
27%
76-90
Пропущено
46
29
25 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
9
20%
1
3%
1-15
9
20%
1
3%
16-30
7
15%
7
24%
31-45
7
15%
7
24%
46-60
3
7%
5
17%
61-75
11
24%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1
Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1
Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|25
|15
|6
|4
|45 - 24
|51
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|26
|14
|9
|3
|45 - 21
|51
|3.
|Лех
|25
|14
|7
|4
|49 - 19
|49
|4.
|Радомьяк Радом
|25
|10
|10
|5
|32 - 25
|40
|5.
|Лехия Гданьск
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|25
|11
|3
|11
|35 - 35
|36
|8.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|9.
|Сталь Мелец
|25
|8
|8
|9
|30 - 34
|32
|10.
|Краковия
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|11.
|Легия
|25
|10
|1
|14
|30 - 34
|31
|12.
|Ягеллония
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|13.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|14.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|15.
|Шлёнск
|25
|6
|9
|10
|32 - 37
|27
|16.
|Висла Краков
|0:0
|26
|6
|7
|13
|24 - 37
|25
|17.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|25
|5
|7
|13
|26 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|0:0
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|2.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|12
|8
|3
|1
|27 - 9
|27
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Легия
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|16.
|Висла Краков
|0:0
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|17.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|5.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|8.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|9.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|13.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Висла Краков
|0:0
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|15.
|Легия
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|16.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|17.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7
|18.
|Брук-Бет Термалица
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6