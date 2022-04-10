Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow Зрители: 5500
9' Желтая карточкаГолла Войцех
15' Желтая карточкаГвилия Валериане
42' Желтая карточкаОльсен Патрик
0:1
45' ГолКинтана Кайе
51' Желтая карточкаЯстржембски Деннис
57' Желтая карточкаПясецки Фабиан
1:1
62' ГолКун Патрик
67' Желтая карточкаШварц Петр
80' Желтая карточкаВдовяк Матеуш
82' Желтая карточкаТудор Фран
89' Желтая карточкаСобота Вальдемар
Ход матча
9'
15'
42'
45'
0:1
57'
62'
1:1
67'
80'
82'
89'
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
17
Шварц
Петр
24
Кинтана
Кайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Tworek
История личных встреч
Ракув
Шлёнск
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|15 (6)
|0.54
|Вдовяк Матеуш
|7
|0.25
|Гутковский Владислав
|6
|0.21
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.11
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.07
|Нивулис Анджей
|2
|0.07
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.07
|Кун Патрик
|1
|0.04
|Папаниколау Яннис
|1
|0.04
|Лидерман Бен
|1
|0.04
|Рундич Милан
|1
|0.04
|Стургеон Фабиу
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Петрашек Томаш
|1
|0.04
|Арсенич Зоран
|1
|0.04
|Длугош Виктор
|1
|0.04
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.04
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|10 (1)
|0.36
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.18
|Лыщаш Адриан
|5
|0.18
|Прашелик Матеуш
|4
|0.14
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.11
|Штиглец Дино
|1
|0.04
|Маковски Рафал
|1
|0.04
|Гарсия Виктор III
|1
|0.04
|Вердаска Диогу
|1
|0.04
|Цилла Марсель
|1
|0.04
|Шварц Петр
|1
|0.04
|Кинтана Кайе
|1
|0.04
|Левкот Шимон
|1
|0.04
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|7
|2
|Петрашек Томаш
|8
|0
|Тудор Фран
|8
|0
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Арсенич Зоран
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Кун Патрик
|3
|0
|Вдовяк Матеуш
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Арак Якуб
|2
|0
|Сапала Игор
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Гвилия Валериане
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|7
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|6
|0
|Экспозито Эрик
|6
|0
|Голла Войцех
|5
|0
|Шварц Петр
|3
|1
|Вердаска Диогу
|4
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Тамаш Марк
|1
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Собота Вальдемар
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Ольсен Патрик
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
23
7 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
7%
4
17%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
2
7%
2
9%
31-45
7
26%
2
9%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
9
33%
10
43%
76-90
Пропущено
11
22
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
5
23%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
9
41%
46-60
4
36%
3
14%
61-75
2
18%
3
14%
76-90
Забито
19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
6
32%
2
14%
61-75
3
16%
5
36%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Забито
46
37
13 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
3
7%
4
11%
1-15
6
13%
6
16%
16-30
4
9%
6
16%
31-45
11
24%
3
8%
46-60
10
22%
3
8%
61-75
12
26%
15
41%
76-90
Пропущено
27
36
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
3
11%
2
6%
1-15
3
11%
8
22%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
3
11%
12
33%
46-60
8
30%
30%
5
14%
61-75
5
19%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1
Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2
Шлёнск
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0
Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|28
|16
|8
|4
|54 - 20
|56
|2.
|Погонь Щецин
|28
|16
|8
|4
|54 - 24
|56
|3.
|Ракув
|28
|16
|8
|4
|49 - 26
|56
|4.
|Лехия Гданьск
|28
|13
|7
|8
|42 - 31
|46
|5.
|Висла Плоцк
|28
|13
|3
|12
|41 - 40
|42
|6.
|Радомьяк Радом
|27
|10
|12
|5
|34 - 27
|42
|7.
|Пяст
|28
|11
|8
|9
|36 - 31
|41
|8.
|Гурник Забже
|28
|10
|7
|11
|39 - 40
|37
|9.
|Легия
|28
|11
|3
|14
|34 - 37
|36
|10.
|Краковия
|28
|9
|8
|11
|34 - 38
|35
|11.
|Ягеллония
|27
|8
|9
|10
|31 - 41
|33
|12.
|Варта Познань
|28
|8
|9
|11
|27 - 31
|33
|13.
|Сталь Мелец
|28
|8
|9
|11
|33 - 40
|33
|14.
|Шлёнск
|28
|7
|10
|11
|35 - 40
|31
|15.
|Заглембе Любин
|28
|9
|4
|15
|31 - 49
|31
|16.
|Висла Краков
|28
|7
|7
|14
|31 - 44
|28
|17.
|Гурник Ленчна
|28
|5
|9
|14
|24 - 49
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|28
|5
|9
|14
|28 - 49
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|10
|3
|1
|32 - 5
|33
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Погонь Щецин
|14
|10
|2
|2
|35 - 14
|32
|5.
|Ракув
|14
|8
|5
|1
|29 - 11
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Пяст
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|10.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Ягеллония
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|12.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|13.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|14.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Брук-Бет Термалица
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|17.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|7.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|8.
|Гурник Забже
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|9.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|12.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|13.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|14.
|Заглембе Любин
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Гурник Ленчна
|14
|2
|4
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|18.
|Брук-Бет Термалица
|14
|1
|4
|9
|10 - 27
|7