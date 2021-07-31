Польша: Экстракласса 2021-2022
Сталь Мелец
0:2
Конец матча
Стадион: Stadion Stali Mielec
Пяст
0:1
18' ГолВида Кристофер
0:2
45' ГолПырка Аркадиуш
10
Мак
Матеуш
14
Голубек
Якуб
11
Жиро
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Eryk Galara
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
18'
0:1
45'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Томашевич Гжегож
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Храпек Михал
|1
|0.5
|2.
|Вида Кристофер
|1
|0.5
|3.
|Соколовски Патрик
|1
|0.5
|4.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.5
|5.
|Липски Патрик
|0
|0
|6.
|Кончковски Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матрас Матеуш
|1
|0
|2.
|Флис Марцин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Храпек Михал
|1
|0
|2.
|Гук Томаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Пяст
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =9 -7Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув
Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец
Пяст Последние 20 матчей: +10 =4 -6Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе
Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Висла Краков 3:4 Пяст
Последние игры между собой
Сталь Мелец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Пяст: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гурник Забже
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Пяст
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|0
|2.
|Гурник Ленчна
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0
|1
|3.
|Лех
|Каминьски Якуб
|1
|0
|1
|4.
|Ракув
|Иви Лопес
|1
|1
|1
|5.
|Краковия
|Альварес Маркос
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Joel V
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|0
|3.
|Шлёнск
|Штиглец Дино
|1
|0
|4.
|Висла Краков
|Садлок Мацей
|1
|0
|5.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|1
|0