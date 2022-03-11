  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Ленчна
0:1
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
38' Желтая карточка
Йоханссон Маттиас
42' Желтая карточка
Челхака Юрген
60' Желтая карточка
Гаска Дамиан
0:1
67' Гол
Росолек Мацей
78' Желтая карточка
Szymon Drewniak
90'+6
33
Гостомски
Мацей
35
Gerson
Guimaraes
32
Де
Амо
Хонатан
3
Leandro
VIII
24
Мичел
Голински
88
Гарсия
Алекс
8
Szymon
Drewniak
22
Serhij
Krykun
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
18
Bartosz
Spiaczka
77
Гаска
Дамиан
31
Мишта
Цезарий
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
16
Челхака
Юрген
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
21
Лопеш
Рафаэл
9
Пекхарт
Томаш
Гурник Ленчна
3-4-3
Легия
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Ленчна
Легия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

К
2:0
Э
3:1
К
0:2
Э
5:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
5:0
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 10 (1) 0.4
Гаска Дамиан 5 0.2
Гол Януш 3 0.12
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.08
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.04
Вендрыховски Марцел 1 0.04
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.17
Пекхарт Томаш 4 (1) 0.17
Лопеш Рафаэл 3 0.13
Ветеска Матеуш 3 0.13
Эмрели Махир 2 0.08
Росолек Мацей 2 0.08
Вшолек Павел 2 0.08
Йоханссон Маттиас 1 0.04
Холовня Матеуш 1 0.04
Навроцкий Майк 1 0.04
Харатин Игорь 1 0.04
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 7 1
Bartosz Spiaczka 7 0
Рыманяк Бартош 6 0
Щесняк Криспин 3 1
Szymon Drewniak 4 0
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Гаска Дамиан 3 0
Serhij Krykun 3 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 8 0
Младенович Филип 5 1
Жозуэ Филипе 5 1
Енджейчик Артур 6 0
Йоханссон Маттиас 5 0
Ветеска Матеуш 5 0
Лопеш Рафаэл 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Навроцкий Майк 4 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Челхака Юрген 2 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
3
30%
76-90

Пропущено

23
19
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
3
13%
5
26%
76-90

Забито

13
15
10 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
15%
1
7%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
5
38%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
16%
1
7%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
3
16%
4
27%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Забито

24
25
15 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
3
13%
1
4%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
8
33%
7
28%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
6
25%
5
20%
76-90

Пропущено

42
34
22 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
7
17%
3
9%
1-15
8
19%
4
12%
16-30
7
17%
9
26%
31-45
7
17%
8
24%
46-60
6
14%
2
6%
61-75
7
17%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0
Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4
Легия
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0
Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 24 14 7 3 44 - 20 49
2. Ракув 24 14 6 4 43 - 23 48
3. Лех 24 14 6 4 48 - 18 48
4. Лехия Гданьск 24 11 7 6 37 - 28 40
5. Радомьяк Радом 24 10 9 5 32 - 25 39
6. Гурник Забже 24 10 6 8 34 - 30 36
7. Висла Плоцк 24 10 3 11 34 - 35 33
8. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
9. Краковия 24 8 7 9 31 - 34 31
10. Пяст 24 8 7 9 31 - 29 31
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Легия 24 9 1 14 26 - 33 28
13. Заглембе Любин 25 8 4 13 27 - 42 28
14. Шлёнск 24 6 8 10 32 - 37 26
15. Варта Познань 24 5 9 10 20 - 28 24
16. Гурник Ленчна 25 5 9 11 24 - 42 24
17. Висла Краков 24 6 5 13 23 - 36 23
18. Брук-Бет Термалица 24 5 7 12 25 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 9 2 1 28 - 4 29
2. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
3. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Краковия 12 5 3 4 19 - 17 18
10. Легия 12 6 0 6 15 - 15 18
11. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
12. Заглембе Любин 12 5 2 5 17 - 17 17
13. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
14. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
15. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
16. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
17. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
5. Радомьяк Радом 12 4 4 4 14 - 15 16
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 13 3 3 7 19 - 23 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
14. Легия 12 3 1 8 11 - 18 10
15. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
16. Висла Краков 13 2 3 8 12 - 24 9
17. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Челхака Юрген получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Йоханссон Маттиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гурник Ленчна 0:1 Легия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 