Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Горник
38' Желтая карточкаЙоханссон Маттиас
42' Желтая карточкаЧелхака Юрген
60' Желтая карточкаГаска Дамиан
0:1
67' ГолРосолек Мацей
78' Желтая карточкаSzymon Drewniak
Ход матча
42'
60'
67'
78'
88
Гарсия
Алекс
77
Гаска
Дамиан
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Гаска ДамианНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Гурник Ленчна
Легия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|10 (1)
|0.4
|Гаска Дамиан
|5
|0.2
|Гол Януш
|3
|0.12
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.08
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.04
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.04
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.17
|Пекхарт Томаш
|4 (1)
|0.17
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.13
|Ветеска Матеуш
|3
|0.13
|Эмрели Махир
|2
|0.08
|Росолек Мацей
|2
|0.08
|Вшолек Павел
|2
|0.08
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.04
|Холовня Матеуш
|1
|0.04
|Навроцкий Майк
|1
|0.04
|Харатин Игорь
|1
|0.04
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|7
|1
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Рыманяк Бартош
|6
|0
|Щесняк Криспин
|3
|1
|Szymon Drewniak
|4
|0
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Гаска Дамиан
|3
|0
|Serhij Krykun
|3
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|8
|0
|Младенович Филип
|5
|1
|Жозуэ Филипе
|5
|1
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Йоханссон Маттиас
|5
|0
|Ветеска Матеуш
|5
|0
|Лопеш Рафаэл
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Пропущено
23
19
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
3
13%
5
26%
76-90
Забито
13
15
10 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
15%
1
7%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
5
38%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
16%
1
7%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
3
16%
4
27%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
4
21%
3
20%
76-90
Забито
24
25
15 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
3
13%
1
4%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
8
33%
7
28%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
6
25%
5
20%
76-90
Пропущено
42
34
22 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
7
17%
3
9%
1-15
8
19%
4
12%
16-30
7
17%
9
26%
31-45
7
17%
8
24%
46-60
6
14%
2
6%
61-75
7
17%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0
Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4
Легия
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0
Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|24
|14
|7
|3
|44 - 20
|49
|2.
|Ракув
|24
|14
|6
|4
|43 - 23
|48
|3.
|Лех
|24
|14
|6
|4
|48 - 18
|48
|4.
|Лехия Гданьск
|24
|11
|7
|6
|37 - 28
|40
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|24
|10
|6
|8
|34 - 30
|36
|7.
|Висла Плоцк
|24
|10
|3
|11
|34 - 35
|33
|8.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|Краковия
|24
|8
|7
|9
|31 - 34
|31
|10.
|Пяст
|24
|8
|7
|9
|31 - 29
|31
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Легия
|24
|9
|1
|14
|26 - 33
|28
|13.
|Заглембе Любин
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|14.
|Шлёнск
|24
|6
|8
|10
|32 - 37
|26
|15.
|Варта Познань
|24
|5
|9
|10
|20 - 28
|24
|16.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|17.
|Висла Краков
|24
|6
|5
|13
|23 - 36
|23
|18.
|Брук-Бет Термалица
|24
|5
|7
|12
|25 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Легия
|12
|6
|0
|6
|15 - 15
|18
|11.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|12.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|13.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|14.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|15.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|16.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|17.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Легия
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4