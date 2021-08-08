Аргентина: Лига професьональ 2021
Годой Крус
2:1
Конец матча
Ривер Плейт
14' Желтая карточкаАрмани Франко
1:0
16' ПенальтиMartin Ojeda
1:1
50' ГолАльварес Хулиан
2:1
67' ГолMartin Ojeda
73' Желтая карточкаBenjamin Rollheiser
84' Желтая карточкаКаско Милтон
90' Желтая карточкаJose Antonio Paradela
15
Перес
Дамиан
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
19 Manuel Llano
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
-
33 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
14'
16'
1:0
50'
65'
67'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Ojeda
|3 (1)
|0.6
|2.
|Sebastian Lomonaco
|1
|0.2
|3.
|Matias Ramirez
|1
|0.2
|4.
|Ezequiel Bullaude
|1
|0.2
|5.
|Bruno Sosa
|1
|0.2
|6.
|Cristian Colman
|0
|0
|7.
|Elias Sebastian Lopez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де ла Крус Николас
|3
|0.6
|2.
|Суарес Матиас
|2
|0.4
|3.
|Braian Romero
|2
|0.4
|4.
|Сукулини Бруно
|1
|0.2
|5.
|Диас Пауло
|1
|0.2
|6.
|Альварес Хулиан
|1
|0.2
|7.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|8.
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|9.
|Benjamin Rollheiser
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|2.
|Nestor Breitenbruch
|2
|0
|3.
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|4.
|Bruno Sosa
|2
|0
|5.
|Перес Дамиан
|1
|0
|6.
|Matias Ramirez
|1
|0
|7.
|Juan Espinola
|1
|0
|8.
|Manuel Llano
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|2.
|Суарес Матиас
|1
|0
|3.
|Каско Милтон
|1
|0
|4.
|Армани Франко
|1
|0
|5.
|Диас Пауло
|1
|0
|6.
|Рохас Роберт
|1
|0
|7.
|Jose Antonio Paradela
|1
|0
|8.
|Alex Vigo
|1
|0
|9.
|Benjamin Rollheiser
|1
|0
|10.
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Годой Крус
|0
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|42.86% (3)
|Ривер Плейт
|10% (1)
|0
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +8 =3 -9Колон 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль
Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 3:1 Платенсе Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Годой Крус 0:2 Эстудиантес Касерос Альдосиви 1:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Годой Крус 1:0 Эстудиантес Касерос
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =5 -6Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе
Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Флуминенсе 1:1 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:5 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Колон Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ривер Плейт: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Кубок Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:2 Годой Крус Суперлига Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 2:0 Годой Крус Копа Судамерикана Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Годой Крус 0:0 Ривер Плейт Примера Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 5:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:2 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:1 Ривер Плейт Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|11.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|15.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|16.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|20.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|22.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|24.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|25.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|26.
|Платенсе
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|13.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|15.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|17.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|20.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|21.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|23.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|22.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|5.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0