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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба Росарио
1:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
29' Гол
Манкуэльо Федерико
1:1
40' Гол
Мартинес Алекс
1:2
65' Гол
Juan Martin Lucero
69' Желтая карточка
Juan Martin Lucero
85' Желтая карточка
Jesus Soraire
86' Желтая карточка
Адриан Рикардо
90'+7
23
Ригамонти
Сесар
8
Juan
Cruz
III
4
Oscar
Salomon
2
Federico
Andueza
12
Jonathan
Bay
22
Мартинес
Алекс
18
Jesus
Soraire
14
Juan
Daniel
Galeano
7
Leonardo
Sequeira
24
Matias
Mier
11
Рибас
Себастьян
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
16
Поблет
Херонимо
30
Манкуэльо
Федерико
23
Agustin
Bouzat
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
9
Cristian
Alberto
Tarragona
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Велес Сарсфилд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КДМЭП
0:2
С
0:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 5 (2) 0.29
Мартинес Алекс 3 0.18
Leonardo Sequeira 2 (1) 0.12
Рибас Себастьян 2 0.12
Мелано Лукас 2 0.12
Pablo Arganaraz 1 0.06
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Jesus Soraire 0 0
Jonathan Bay 0 0
Lucas Brochero 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 6 (1) 0.35
Thiago Almada 4 0.24
Манкуэльо Федерико 2 0.12
Luca Orellano 2 0.12
Адриан Рикардо 2 0.12
Agustin Bouzat 2 0.12
Ортега Франсиско 1 0.06
Дженсон Лукас 1 0.06
Matias De los Santos II 1 0.06
Cristian Alberto Tarragona 1 0.06
Касерес Сантьяго 1 0.06
Tomas Ezequiel Guidara 0 0
Поблет Херонимо 0 0
Mateo Pellegrino 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 4 1
Oscar Salomon 5 0
Milton Gimenez 4 0
Federico Andueza 4 0
Cristian Vega 3 0
Gonzalo Bettini 3 0
Carlo Lattanzio 3 0
Jesus Soraire 2 0
Jonathan Bay 2 0
Juan Cruz III 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Leonardo Sequeira 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Сантьяго 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Адриан Рикардо 2 1
Манкуэльо Федерико 3 0
Поблет Херонимо 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Damian Fernandez 1 1
Хианетти Лаутаро 2 0
Juan Martin Lucero 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Lucas Hoyos 1 0
Matias De los Santos II 1 0
Enzo Martinez3 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Agustin Mulet 1 0
Nazareno Romero 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 13
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
50%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
18%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
50%
76-90

Забито

3
17
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
33%
2
12%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
33%
8
47%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
2
13%
3
13%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
5
31%
9
39%
76-90

Пропущено

24
14
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
17%
3
21%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
5
21%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1
Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0 Фламенго - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Ла-Калера 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 11 3 2 32 - 12 36
2. Тальерес Кордоба 16 10 2 4 24 - 14 32
3. Велес Сарсфилд 17 7 7 3 24 - 13 28
4. Бока Хуниорс 16 7 6 3 19 - 12 27
5. Ланус 16 8 3 5 27 - 25 27
6. Эстудиантес Ла Плата 16 7 5 4 25 - 17 26
7. Колон 16 7 5 4 13 - 16 26
8. Дефенса и Хустисия 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Индепендьенте Авельянеда 16 6 6 4 17 - 15 24
10. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
11. Расинг Авельянеда 17 5 8 4 14 - 10 23
12. Уракан 16 5 7 4 12 - 12 22
13. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
14. Аргентинос Хуниорс 16 5 6 5 15 - 14 21
15. Химнасия Ла-Плата 16 5 6 5 13 - 16 21
16. Росарио Сентраль 17 6 3 8 24 - 24 21
17. Атлетико Платенсе 17 4 8 5 19 - 20 20
18. Сармиенто 16 5 4 7 18 - 20 19
19. Атлетико Тукуман 16 5 4 7 16 - 23 19
20. Сан-Лоренсо 16 4 5 7 14 - 20 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 16 4 4 8 17 - 24 16
22. Патронато Парана 17 3 7 7 16 - 22 16
23. Альдосиви 16 5 1 10 17 - 29 16
24. Банфилд 16 2 9 5 11 - 15 15
25. Арсенал Саранди 16 2 7 7 6 - 20 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 17 2 6 9 16 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
8. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
9. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
12. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 11 - 5 12
13. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
14. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
15. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
16. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
19. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
20. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Эстудиантес Ла Плата 9 4 2 3 14 - 12 14
4. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
5. Расинг Авельянеда 9 3 4 2 9 - 6 13
6. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
7. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
10. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
13. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
18. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
19. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
22. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
23. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ривер Плейт Альварес Хулиан 10 0 3
2. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
3. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
5. Альдосиви Каутеруссио Мартин 9 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 6 1
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
3. Уракан Jonathan Galvan 7 0
4. Уракан Cesar Ibanez 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Матиас Мьер уходит с поля. Матео Монтенегро выходит вместо него
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Алехандро Мартинес бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Манкуэльо Федерико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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