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Аргентина: Лига професьональ 2021

Бока Хуниорс
2:0
Конец матча
Сармиенто
0'
1:0
25' Гол
Васкес Луис
2:0
46' Гол
Фабра Франк
90'+5
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
20
Juan
Edgardo
Ramirez
21
Кампусано
Хорман
32
Альмендра
Агустин
8
Кардона
Эдвин
22
Вилья
Себастьян
38
Васкес
Луис
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
18
Braian
Salvareschi
23
Nicolas
Bazzana
17
Gabriel
Alanis
39
Federico
Paradela
5
Julian
Chicco
6
Federico
Vismara
11
Нуньес
Хервасио
9
Jonathan
Torres
19
Luciano
Gondou
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Сармиенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:1
П
2:0
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Луис 6 0.29
Альмендра Агустин 3 0.14
Павон Кристиан 2 (1) 0.1
Фабра Франк 2 0.1
Кардона Эдвин 1 0.05
Самбрано Очандарте 1 0.05
Лопес Лисандро II 1 0.05
Орсини Николас 1 0.05
Гонсалес Диего Эрнан 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Вилья Себастьян 1 0.05
Вейгандт Марсело 1 0.05
Agustin Obando 1 0.05
Монтес Родриго 1 0.05
Рохо Маркос 1 (1) 0.05
Juan Edgardo Ramirez 0 0
Кампусано Хорман 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Себальос Эсекиэль 0 0
Молинас Аарон 0 0
Сандез Агустин 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 7 (1) 0.33
Luciano Gondou 6 0.29
Gabriel Alanis 3 (1) 0.14
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.05
Yair Arismendi 1 0.05
Guido Mainero 1 0.05
Patricio Cucchi 1 0.05
Lautaro Montoya 1 0.05
Braian Salvareschi 1 0.05
Мартин Гарсия 0 0
Rodrigo Javier Salinas 0 0
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 5 1
Кампусано Хорман 5 0
Альмендра Агустин 3 0
Сандез Агустин 3 0
Кардона Эдвин 1 1
Павон Кристиан 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Фабра Франк 1 0
Орсини Николас 1 0
Israel Escalante 1 0
Alan Varela 1 0
Васкес Луис 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Salvareschi 6 1
Julian Chicco 6 0
Браво Федерико 5 0
Lautaro Montoya 4 0
Мартин Гарсия 3 0
Нуньес Хервасио 3 0
Nicolas Bazzana 3 0
Yair Arismendi 3 0
Jonathan Torres 2 0
Federico Mancinelli 1 0
Manuel Vicentini 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
4
57%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
13%
1
7%
1-15
3
38%
3
21%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
27%
5
33%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
44%
3
21%
76-90

Забито

25
22
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
2
8%
1
5%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
7
32%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
3
12%
5
23%
61-75
6
24%
7
32%
76-90

Пропущено

17
28
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
12%
1
4%
1-15
4
24%
3
11%
16-30
4
24%
4
14%
31-45
1
6%
8
29%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
5
29%
29%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0
Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Сармиенто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1
Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 20 14 4 2 43 - 13 46
2. Тальерес Кордоба 21 12 4 5 31 - 20 40
3. Дефенса и Хустисия 21 10 7 4 33 - 20 37
4. Бока Хуниорс 21 10 6 5 26 - 16 36
5. Велес Сарсфилд 21 9 8 4 30 - 17 35
6. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
7. Индепендьенте Авельянеда 0:0 21 8 8 5 22 - 17 32
8. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
9. Эстудиантес Ла Плата 21 8 8 5 33 - 23 32
10. Химнасия Ла-Плата 21 8 7 6 18 - 19 31
11. Уракан 21 7 8 6 20 - 20 29
12. Годой Крус 21 7 6 8 28 - 26 27
13. Росарио Сентраль 21 8 3 10 30 - 32 27
14. Аргентинос Хуниорс 21 6 8 7 19 - 20 26
15. Расинг Авельянеда 20 6 8 6 18 - 14 26
16. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
17. Альдосиви 21 7 3 11 21 - 33 24
18. Патронато Парана 21 5 8 8 23 - 31 23
19. Сармиенто 21 6 5 10 22 - 28 23
20. Ньюэллс Олд Бойз 20 6 5 9 20 - 26 23
21. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
22. Банфилд 21 4 9 8 16 - 24 21
23. Атлетико Тукуман 21 5 6 10 21 - 35 21
24. Сан-Лоренсо 21 5 5 11 18 - 28 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 21 3 9 9 21 - 27 18
26. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
4. Велес Сарсфилд 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Индепендьенте Авельянеда 0:0 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
8. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
9. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
10. Химнасия Ла-Плата 11 4 5 2 9 - 7 17
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 2 4 14 - 14 17
12. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
13. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
14. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
15. Уракан 11 4 4 3 10 - 10 16
16. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
17. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
18. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
19. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
20. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
21. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
22. Альдосиви 11 4 0 7 12 - 20 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 11 2 4 5 13 - 17 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Бока Хуниорс 11 5 3 3 15 - 9 18
3. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
4. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
5. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
6. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 11 14
8. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
9. Индепендьенте Авельянеда 0:0 10 3 4 3 9 - 10 13
10. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
11. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Банфилд 11 2 7 2 7 - 8 13
13. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
14. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
15. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
16. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Аргентинос Хуниорс 11 2 5 4 8 - 12 11
18. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 10 1 5 4 8 - 10 8
21. Патронато Парана 11 1 4 6 9 - 21 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Васкес Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто онлайн


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