Аргентина: Лига професьональ 2021
2:0
Конец матча
1:0
25' ГолВаскес Луис
2:0
46' ГолФабра Франк
18
Фабра
Франк
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Alan Varela
-
40 Eros Mancuso
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Jose Tomino
-
21 Julian Brea
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
Ход матча
25'
1:0
46'
История личных встреч
Бока Хуниорс
Сармиенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Луис
|6
|0.29
|Альмендра Агустин
|3
|0.14
|Павон Кристиан
|2 (1)
|0.1
|Фабра Франк
|2
|0.1
|Кардона Эдвин
|1
|0.05
|Самбрано Очандарте
|1
|0.05
|Лопес Лисандро II
|1
|0.05
|Орсини Николас
|1
|0.05
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Вилья Себастьян
|1
|0.05
|Вейгандт Марсело
|1
|0.05
|Agustin Obando
|1
|0.05
|Монтес Родриго
|1
|0.05
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.05
|Juan Edgardo Ramirez
|0
|0
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Сандез Агустин
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|7 (1)
|0.33
|Luciano Gondou
|6
|0.29
|Gabriel Alanis
|3 (1)
|0.14
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.05
|Yair Arismendi
|1
|0.05
|Guido Mainero
|1
|0.05
|Patricio Cucchi
|1
|0.05
|Lautaro Montoya
|1
|0.05
|Braian Salvareschi
|1
|0.05
|Мартин Гарсия
|0
|0
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|5
|1
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Павон Кристиан
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Вейгандт Марсело
|2
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Salvareschi
|6
|1
|Julian Chicco
|6
|0
|Браво Федерико
|5
|0
|Lautaro Montoya
|4
|0
|Мартин Гарсия
|3
|0
|Нуньес Хервасио
|3
|0
|Nicolas Bazzana
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Jonathan Torres
|2
|0
|Federico Mancinelli
|1
|0
|Manuel Vicentini
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
4
57%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
13%
1
7%
1-15
3
38%
3
21%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
27%
5
33%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
Забито
25
22
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
2
8%
1
5%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
7
32%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
3
12%
5
23%
61-75
6
24%
7
32%
76-90
Пропущено
17
28
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
12%
1
4%
1-15
4
24%
3
11%
16-30
4
24%
4
14%
31-45
1
6%
8
29%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
5
29%
29%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0
Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Сармиенто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1
Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|20
|14
|4
|2
|43 - 13
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|4
|5
|31 - 20
|40
|3.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|4.
|Бока Хуниорс
|21
|10
|6
|5
|26 - 16
|36
|5.
|Велес Сарсфилд
|21
|9
|8
|4
|30 - 17
|35
|6.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|21
|8
|8
|5
|22 - 17
|32
|8.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|21
|8
|8
|5
|33 - 23
|32
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|8
|7
|6
|18 - 19
|31
|11.
|Уракан
|21
|7
|8
|6
|20 - 20
|29
|12.
|Годой Крус
|21
|7
|6
|8
|28 - 26
|27
|13.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|15.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|16.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|17.
|Альдосиви
|21
|7
|3
|11
|21 - 33
|24
|18.
|Патронато Парана
|21
|5
|8
|8
|23 - 31
|23
|19.
|Сармиенто
|21
|6
|5
|10
|22 - 28
|23
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|6
|5
|9
|20 - 26
|23
|21.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|22.
|Банфилд
|21
|4
|9
|8
|16 - 24
|21
|23.
|Атлетико Тукуман
|21
|5
|6
|10
|21 - 35
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|5
|11
|18 - 28
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|21
|3
|9
|9
|21 - 27
|18
|26.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|8.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|12.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|13.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|14.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|15.
|Уракан
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|16.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|18.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|19.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|20.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|21.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|22.
|Альдосиви
|11
|4
|0
|7
|12 - 20
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|3.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|4.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|10.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|16.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|2
|5
|4
|8 - 12
|11
|18.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2