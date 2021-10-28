Италия: Серия B 2021-2022
0:1
37' ГолЛетиция Гаэтано
43' Желтая карточкаДжаннотти Паскуале
0:2
53' ГолЛападула Джанлука
69' Желтая карточкаСала Марко
75' Желтая карточкаКало Джакомо
88' Вторая желтая карточкаДжаннотти Паскуале
30
Пас
Нехуэн
32
Могос
Василе
18
Оддеи
Брайан
99
Марич
Мирко
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оддеи БрайанПолузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
37'
48'
53'
69'
75'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 12
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Кротоне
Беневенто
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.6
|Канестрелли Симоне
|2
|0.2
|Бенали Ахмед
|1
|0.1
|Неделчару Ионуц
|1
|0.1
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.1
|Марич Мирко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|6
|0.6
|Тельо Андрес
|2
|0.2
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.2
|Летиция Гаэтано
|1
|0.1
|Фулон Дам
|1
|0.1
|Сау Марко
|1
|0.1
|Импрота Риккардо
|1
|0.1
|Акампора Дженнаро
|1
|0.1
|Барба Федерико
|1
|0.1
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
Карточки
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаннотти Паскуале
|3
|1
|Канестрелли Симоне
|2
|1
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Молина Сальваторе
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Вулич Милош
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Летиция Гаэтано
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Глик Камил
|1
|1
|Тельо Андрес
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
3
19%
76-90
Пропущено
19
8
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
5%
2
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
3
38%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кротоне
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0
Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2 Парма - Кротоне 3:4 Кротоне - Сампдория 0:1 Кротоне - Удинезе 1:2 Специя - Кротоне 3:2
Беневенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1
Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2 Лацио - Беневенто 5:3 Беневенто - Сассуоло 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Беневенто
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Реджина
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|4.
|Брешия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 14
|18
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|6.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|9.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 14
|14
|10.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|11.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|13.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 10
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Беневенто
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Реджина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 6
|9
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|11.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|12.
|Комо
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|15.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Перуджа
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|5.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|7.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|Комо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|13.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|15.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1