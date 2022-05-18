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  3. Швеция: Суперэттан
Утсиктенс
2:2
Конец матча
Ландскруна
0'
0:1
3' Гол
Эгнелль Адам
1:1
9' Гол
Allan Mohideen
20' Желтая карточка
Jesper Strid
25' Желтая карточка
Бом Карл
2:1
28' Гол
Jakob Hedenquist
57' Желтая карточка
Дзабич Робин
68' Желтая карточка
Erik Westermark
2:2
81' Гол
Viktor Ekblom
88' Желтая карточка
Philip Andersson I
90' Желтая карточка
Ткач Александр
90'+5
1
Браттберг
Йохан
25
Конрадсен-Сейде
Миккель
5
Jakob
Hedenquist
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
22
Predrag
Randjelovic
II
7
Бом
Карл
8
Бьорквист
Маркус
6
Erik
Westermark
19
Nsima
Peter
10
Albin
Skoglund
1
Каддура
Амр
4
Вихльстранд
Виктор
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
10
Хейер
Мелкер
7
Ткач
Александр
8
Дзабич
Робин
9
Олссон
Линус
Утсиктенс
3-5-2
Ландскруна
3-5-2

История личных встреч

Утсиктенс
Ландскруна

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э(
0:0
Э(
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3
Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0 Тролльхеттан - Утсиктенс 1:2
Ландскруна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2
Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Jakob Hedenquist бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Бом Карл получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Jesper Strid получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Allan Mohideen бьет в цель!
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Эгнелль Адам бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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