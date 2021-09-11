  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
Ландскруна
2:1
Конец матча
ГАИС
0'
1:0
24' Гол
Рапп Йохан
32' Желтая карточка
Мурбек Андреас
33' Желтая карточка
Эрнблом Филип
38' Желтая карточка
Йёнссон Эмиль
1:1
48' Гол
Эгнелль Адам
53' Желтая карточка
Вангберг Август
63' Желтая карточка
Бликст Якоб
2:1
71' Гол
Бликст Якоб
90'+7
29
Хильдеман
Сванте
2
Рапп
Йохан
13
Мурбек
Андреас
4
Вихльстранд
Виктор
7
Ткач
Александр
18
Оттоссон
Филип
8
Эквалл
Монс
19
Йёнссон
Эмиль
17
Петерссон
Оскар
10
Хофсё
Робин
21
Дженсен
Кевин
1
Карлссон
Матиас
3
Эрнблом
Филип
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
6
Вангберг
Август
17
Ятта
Нуха
10
Эгнелль
Адам
26
Моенза
Малкольм
25
Линдберг
Йонас
20
Стернер
Даниэль
11
Линдберг
Юлиус
Ландскруна
4-3-3
ГАИС
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дженсен Кевин 5 0.25
2. Оттоссон Филип 4 (1) 0.2
3. Хофсё Робин 4 0.2
4. Олссон Линус 3 0.15
5. Олссон Филип 2 0.1
6. Хейер Мелкер 2 0.1
7. Вихльстранд Виктор 2 0.1
8. Ткач Александр 1 0.05
9. Петерссон Оскар 1 0.05
10. Рапп Йохан 1 0.05
11. Асп Джонатан 1 (1) 0.05
12. Нильсен Никлас 1 0.05
13. Бликст Якоб 1 0.05
14. Мурбек Андреас 1 0.05
15. Олофссон Деннис 0 0
16. Альмаджед Сумар 0 0
ГАИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эгнелль Адам 3 0.16
2. Линдберг Юлиус 3 0.16
3. Вангберг Август 2 0.11
4. Стернер Даниэль 2 0.11
5. Марич Аднан 2 0.11
6. Линдберг Йонас 1 0.05
7. Лумбана Борис 1 0.05
8. Эрнблом Филип 1 0.05
9. Каргбо Майкл 1 0.05
10. Александерссон Виктор 1 0.05
11. Андерссон Йохан II 0 0
12. Моенза Малкольм 0 0
13. Оусоу Айхам 0 0

Карточки

Ландскруна
# Игрок      
1. Олссон Филип 6 1
2. Хофсё Робин 3 1
3. Альмаджед Сумар 4 0
4. Мурбек Андреас 4 0
5. Дженсен Кевин 2 0
6. Вихльстранд Виктор 2 0
7. Хейер Мелкер 2 0
8. Асп Джонатан 1 0
9. Нильсен Никлас 1 0
10. Ткач Александр 1 0
11. Бликст Якоб 1 0
12. Йёнссон Эмиль 1 0
13. Оттоссон Филип 1 0
14. Рапп Йохан 1 0
15. Viktor Ekblom 1 0
ГАИС
# Игрок      
1. Лумбана Борис 3 0
2. Вангберг Август 3 0
3. Оусоу Айхам 1 1
4. Линдберг Йонас 2 0
5. Марич Аднан 2 0
6. Андерссон Йохан II 2 0
7. Грозданич Эмин 2 0
8. Хульквист Даниэль 2 0
9. Моенза Малкольм 0 1
10. Андерсен Никлас II 1 0
11. Ладан Никола 1 0
12. Эрнблом Филип 1 0
13. Карлссон Матиас 1 0
14. Эгнелль Адам 1 0
15. Оберг Йоаким 1 0
16. Стернер Даниэль 1 0
17. Александерссон Виктор 1 0
18. Ибрагим Харун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ландскруна 17.24% (5) 24.14% (7) 3.45% (1) 13.79% (4) 17.24% (5) 24.14% (7)
 ГАИС 23.53% (4) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 5.88% (1) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Ландскруна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Браге 1:0 Ландскруна Ландскруна 0:1 Хельсинборг Вернаму 2:0 Ландскруна Ландскруна 1:0 Вестерос
Хельсинборг 2:1 Ландскруна Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Васалунд 3:4 ГАИС ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Венерсборг 2:2 ГАИС Треллеборг 1:0 ГАИС
ГАИС 2:0 Васалунд Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС

Последние игры между собой

Ландскруна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
ГАИС: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
ГАИС 1:3 Ландскруна Суперэттан ГАИС 3:1 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 1:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 3:1 Ландскруна Суперэттан
Ландскруна 2:1 ГАИС Суперэттан Ландскруна 2:3 ГАИС Суперэттан ГАИС 3:0 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 4:2 ГАИС Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Треллеборг Заявка 19 10 5 4 26 - 19 35
3. Хельсинборг Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
4. Ландскруна Заявка 20 10 4 6 29 - 22 34
5. Норрбю Заявка 20 9 6 5 27 - 20 33
6. Йёнчёпинг Заявка 18 9 3 6 27 - 21 30
7. Сундсвалль Заявка 18 8 4 6 26 - 20 28
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 19 7 5 7 27 - 22 26
9. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
10. Браге Заявка 20 5 6 9 24 - 29 21
11. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
12. Эстер Заявка 19 5 6 8 13 - 17 21
13. ГАИС Заявка 19 6 2 11 18 - 24 20
14. Вестерос Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
15. Фалькенберг Заявка 20 5 4 11 23 - 36 19
16. Васалунд Заявка 19 5 3 11 24 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
3. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
4. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
5. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Норрбю Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
10. Эстер Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
13. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
5. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
6. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
7. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
9. ГАИС Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
10. Ландскруна Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
14. Вестерос Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Браге Плана Леонард 9 4 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Норрбю Пекальски Иво 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Йёнссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Эрнблом Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Мурбек Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Рапп Йохан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ландскруна 2:1 ГАИС онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 