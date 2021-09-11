Швеция: Суперэттан 2021
Ландскруна
2:1
Конец матча
ГАИС
1:0
24' ГолРапп Йохан
32' Желтая карточкаМурбек Андреас
33' Желтая карточкаЭрнблом Филип
38' Желтая карточкаЙёнссон Эмиль
1:1
48' ГолЭгнелль Адам
53' Желтая карточкаВангберг Август
63' Желтая карточкаБликст Якоб
2:1
71' ГолБликст Якоб
10
Хофсё
Робин
17
Ятта
Нуха
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
-
31 Camil Jebara
-
-
-
32 Alen Smajic
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ятта НухаПолузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Куаме ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
Ход матча
24'
1:0
32'
33'
38'
48'
1:1
53'
63'
71'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дженсен Кевин
|5
|0.25
|2.
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.2
|3.
|Хофсё Робин
|4
|0.2
|4.
|Олссон Линус
|3
|0.15
|5.
|Олссон Филип
|2
|0.1
|6.
|Хейер Мелкер
|2
|0.1
|7.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.1
|8.
|Ткач Александр
|1
|0.05
|9.
|Петерссон Оскар
|1
|0.05
|10.
|Рапп Йохан
|1
|0.05
|11.
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.05
|12.
|Нильсен Никлас
|1
|0.05
|13.
|Бликст Якоб
|1
|0.05
|14.
|Мурбек Андреас
|1
|0.05
|15.
|Олофссон Деннис
|0
|0
|16.
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эгнелль Адам
|3
|0.16
|2.
|Линдберг Юлиус
|3
|0.16
|3.
|Вангберг Август
|2
|0.11
|4.
|Стернер Даниэль
|2
|0.11
|5.
|Марич Аднан
|2
|0.11
|6.
|Линдберг Йонас
|1
|0.05
|7.
|Лумбана Борис
|1
|0.05
|8.
|Эрнблом Филип
|1
|0.05
|9.
|Каргбо Майкл
|1
|0.05
|10.
|Александерссон Виктор
|1
|0.05
|11.
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|12.
|Моенза Малкольм
|0
|0
|13.
|Оусоу Айхам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Филип
|6
|1
|2.
|Хофсё Робин
|3
|1
|3.
|Альмаджед Сумар
|4
|0
|4.
|Мурбек Андреас
|4
|0
|5.
|Дженсен Кевин
|2
|0
|6.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|7.
|Хейер Мелкер
|2
|0
|8.
|Асп Джонатан
|1
|0
|9.
|Нильсен Никлас
|1
|0
|10.
|Ткач Александр
|1
|0
|11.
|Бликст Якоб
|1
|0
|12.
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|13.
|Оттоссон Филип
|1
|0
|14.
|Рапп Йохан
|1
|0
|15.
|Viktor Ekblom
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лумбана Борис
|3
|0
|2.
|Вангберг Август
|3
|0
|3.
|Оусоу Айхам
|1
|1
|4.
|Линдберг Йонас
|2
|0
|5.
|Марич Аднан
|2
|0
|6.
|Андерссон Йохан II
|2
|0
|7.
|Грозданич Эмин
|2
|0
|8.
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|9.
|Моенза Малкольм
|0
|1
|10.
|Андерсен Никлас II
|1
|0
|11.
|Ладан Никола
|1
|0
|12.
|Эрнблом Филип
|1
|0
|13.
|Карлссон Матиас
|1
|0
|14.
|Эгнелль Адам
|1
|0
|15.
|Оберг Йоаким
|1
|0
|16.
|Стернер Даниэль
|1
|0
|17.
|Александерссон Виктор
|1
|0
|18.
|Ибрагим Харун
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ландскруна
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|3.45% (1)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|ГАИС
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Ландскруна Последние 20 матчей: +9 =4 -7Браге 1:0 Ландскруна Ландскруна 0:1 Хельсинборг Вернаму 2:0 Ландскруна Ландскруна 1:0 Вестерос
Хельсинборг 2:1 Ландскруна Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =2 -11Васалунд 3:4 ГАИС ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Венерсборг 2:2 ГАИС Треллеборг 1:0 ГАИС
ГАИС 2:0 Васалунд Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС
Последние игры между собой
Ландскруна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
ГАИС: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|22 - 12
|36
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 19
|35
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 22
|34
|5.
|Норрбю
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|27 - 20
|33
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 21
|30
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 20
|28
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 22
|26
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Браге
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 29
|21
|11.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|12.
|Эстер
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|13 - 17
|21
|13.
|ГАИС
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 24
|20
|14.
|Вестерос
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Васалунд
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|4.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|9.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|9
|4
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|0