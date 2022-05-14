27' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
29' Желтая карточкаБрандт Йеспер
1:0
31' ГолМарич Аднан
2:0
40' ГолБук Робин
47' Желтая карточкаБарни Юнес
50' Вторая желтая карточкаБрандт Йеспер
2:1
57' ГолErik Westermark
66' Желтая карточкаМарич Аднан
68' Желтая карточкаJakob Hedenquist
3:1
69' ПенальтиБук Робин
3:2
73' ГолБьорквист Маркус
83' Желтая карточкаКрона Себастьян
4:2
83' ГолНордстрем Элиас
84' Желтая карточкаErik Westermark
5:2
90' ГолФазал Мохаммад
Ход матча
27'
29'
31'
40'
2:0
47'
50'
57'
66'
68'
69'
3:1
73'
83'
83'
84'
90'
5:2
31
Tom
Amos
19
Ассогба
Юсуф
22
Люнг
Даниэль
11
Марич
Аднан
10
Бук
Робин
- Основной состав
-
31 Tom AmosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ассогба ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
11 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Йёнчёпинг
Утсиктенс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2
Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0
Утсиктенс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3
Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0 Тролльхеттан - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Квидинг ФИФ 1:0