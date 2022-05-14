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  3. Швеция: Суперэттан
Йёнчёпинг
5:2
Конец матча
Утсиктенс
0'
27' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
29' Желтая карточка
Брандт Йеспер
1:0
31' Гол
Марич Аднан
2:0
40' Гол
Бук Робин
47' Желтая карточка
Барни Юнес
50' Вторая желтая карточка
Брандт Йеспер
2:1
57' Гол
Erik Westermark
66' Желтая карточка
Марич Аднан
68' Желтая карточка
Jakob Hedenquist
3:1
69' Пенальти
Бук Робин
3:2
73' Гол
Бьорквист Маркус
83' Желтая карточка
Крона Себастьян
4:2
83' Гол
Нордстрем Элиас
84' Желтая карточка
Erik Westermark
5:2
90' Гол
Фазал Мохаммад
90'+6
31
Tom
Amos
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
21
Родеблад
Лове
Кевин
19
Ассогба
Юсуф
8
Барни
Юнес
22
Люнг
Даниэль
11
Марич
Аднан
26
Моенза
Малкольм
10
Бук
Робин
24
Николич
Марко
1
Браттберг
Йохан
5
Jakob
Hedenquist
3
Брандт
Йеспер
25
Конрадсен-Сейде
Миккель
18
Милованович
Вилльям
4
Allan
Mohideen
22
Predrag
Randjelovic
II
6
Erik
Westermark
7
Бом
Карл
11
Боувин
Маттиас
20
Diocounda
Gory
Йёнчёпинг
3-5-2
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Утсиктенс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:3
С
5:2
С
1:2

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2
Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0
Утсиктенс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3
Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0 Тролльхеттан - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Квидинг ФИФ 1:0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Бук Робин бьет в цель!
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