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  3. Швеция: Суперэттан
Йёнчёпинг
2:4
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
7' Гол
Николич Марко
1:1
19' Гол
Олссон Линус
2:1
22' Гол
Николич Марко
32' Желтая карточка
Erik Hedenquist
38' Желтая карточка
Люнг Даниэль
2:2
42' Гол
Олссон Линус
45' Желтая карточка
Бук Робин
2:3
54' Гол
Олссон Линус
2:4
69' Гол
Олссон Линус
87' Желтая карточка
Camil Jebara
90'+5
1
Якобссон
Феликс
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
21
Родеблад
Лове
Кевин
19
Ассогба
Юсуф
11
Марич
Аднан
22
Люнг
Даниэль
8
Барни
Юнес
26
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
7
Ткач
Александр
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
25
Бликст
Якоб
8
Дзабич
Робин
9
Олссон
Линус
10
Хейер
Мелкер
Йёнчёпинг
3-5-2
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Йёнчёпинг
Ландскруна

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

17 матчей

52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
5.9%
47%
8 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

С
2:0
С
3:1
С
1:2
С
0:2
С
0:3
С
6:2
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
0:2
С
4:1
С
0:3
С
2:4
С
0:2
С
1:3
С
1:1

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0
Ландскруна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0
Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Бук Робин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Олссон Линус бьет в цель!
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