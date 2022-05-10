2:4
Конец матча
1:0
7' ГолНиколич Марко
1:1
19' ГолОлссон Линус
2:1
22' ГолНиколич Марко
32' Желтая карточкаErik Hedenquist
38' Желтая карточкаЛюнг Даниэль
2:2
42' ГолОлссон Линус
45' Желтая карточкаБук Робин
2:3
54' ГолОлссон Линус
2:4
69' ГолОлссон Линус
87' Желтая карточкаCamil Jebara
Ход матча
7'
1:0
19'
1:1
22'
2:1
32'
38'
42'
2:2
45'
54'
2:3
69'
2:4
87'
19
Ассогба
Юсуф
11
Марич
Аднан
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
15
Эгнелль
Адам
25
Бликст
Якоб
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ассогба ЮсуфПолузащитник
-
11 Марич АднанПолузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ладан НиколаПолузащитник
-
14 Перссон ЭрикНападающий
-
-
20 Camil Jebara
-
16 Jesper Strid
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Йёнчёпинг
Ландскруна
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
17 матчей
52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
5.9%
47%
8 побед 1 ничья 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0
Ландскруна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0
Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0