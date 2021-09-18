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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сундсвалль
1:0
Конец матча
Ландскруна
0'
46' Желтая карточка
Мурбек Андреас
1:0
55' Гол
Андерссон Эрик
80' Желтая карточка
Альмаджед Сумар
85' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
90'+7
1
Андерссон
Андреас
20
Дальстрём
Никлас
19
Стенсхаген
Теодор
4
Блумквист
Александр
5
Олссон
Деннис
15
Лундстрём
Роберт
8
Силфвер
Понтус
6
Стенссон
Даниэль
23
Ludvig
Naavik
21
Энгблум
Понтус
7
Андерссон
Эрик
29
Хильдеман
Сванте
2
Рапп
Йохан
13
Мурбек
Андреас
4
Вихльстранд
Виктор
7
Ткач
Александр
18
Оттоссон
Филип
20
Альмаджед
Сумар
19
Йёнссон
Эмиль
17
Петерссон
Оскар
10
Хофсё
Робин
21
Дженсен
Кевин
Сундсвалль
4-4-2
Ландскруна
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халлениус Линус 9 0.45
2. Энгблум Понтус 7 (2) 0.35
3. Бенгтссон Йохан 4 0.2
4. Андерссон Эрик 2 0.1
5. Блумквист Александр 2 0.1
6. Олссон Деннис 1 0.05
7. Пичках Пайя 1 0.05
8. Лундстрём Роберт 1 0.05
9. Экстрём Альбин 1 0.05
10. Дальстрём Никлас 1 0.05
11. Стенссон Даниэль 0 0
12. Силфвер Понтус 0 0
Ландскруна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дженсен Кевин 5 0.24
2. Оттоссон Филип 4 (1) 0.19
3. Хофсё Робин 4 0.19
4. Олссон Линус 3 0.14
5. Олссон Филип 2 0.1
6. Хейер Мелкер 2 0.1
7. Вихльстранд Виктор 2 0.1
8. Ткач Александр 1 0.05
9. Петерссон Оскар 1 0.05
10. Рапп Йохан 1 0.05
11. Асп Джонатан 1 (1) 0.05
12. Нильсен Никлас 1 0.05
13. Бликст Якоб 1 0.05
14. Мурбек Андреас 1 0.05
15. Олофссон Деннис 0 0
16. Альмаджед Сумар 0 0

Карточки

Сундсвалль
# Игрок      
1. Халлениус Линус 3 0
2. Олссон Деннис 3 0
3. Стенссон Даниэль 3 0
4. Андерссон Эрик 2 0
5. Стенсхаген Теодор 2 0
6. Карстрем Йеспер 2 0
7. Ludvig Naavik 2 0
8. Андерссон Андреас 1 0
9. Силфвер Понтус 1 0
10. Эрикссон Антон 1 0
11. Дальстрём Никлас 1 0
Ландскруна
# Игрок      
1. Олссон Филип 6 1
2. Альмаджед Сумар 5 0
3. Мурбек Андреас 5 0
4. Хофсё Робин 3 1
5. Дженсен Кевин 2 0
6. Вихльстранд Виктор 2 0
7. Хейер Мелкер 2 0
8. Асп Джонатан 1 0
9. Нильсен Никлас 1 0
10. Ткач Александр 1 0
11. Бликст Якоб 1 0
12. Йёнссон Эмиль 1 0
13. Оттоссон Филип 1 0
14. Рапп Йохан 1 0
15. Viktor Ekblom 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сундсвалль 13.79% (4) 13.79% (4) 6.9% (2) 27.59% (8) 17.24% (5) 20.69% (6)
 Ландскруна 17.24% (5) 24.14% (7) 3.45% (1) 13.79% (4) 17.24% (5) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Васалунд 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Эргрюте Умео 0:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна
Сундсвалль 2:0 Вернаму Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг
Ландскруна Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ландскруна 2:1 ГАИС Браге 1:0 Ландскруна Ландскруна 0:1 Хельсинборг Вернаму 2:0 Ландскруна
Ландскруна 1:0 Вестерос Хельсинборг 2:1 Ландскруна Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Ландскруна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Ландскруна 2:0 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 0:0 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 1:2 Сундсвалль Суперэттан Ландскруна 0:0 Сундсвалль Суперэттан
Сундсвалль 3:2 Ландскруна Суперэттан Сундсвалль 2:0 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 1:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 1:2 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 0:0 Сундсвалль Суперэттан Ландскруна 5:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 0:1 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 0:1 Сундсвалль Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 20 12 3 5 24 - 14 39
2. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
3. Хельсинборг Заявка 20 10 6 4 29 - 15 36
4. Ландскруна Заявка 21 10 4 7 29 - 23 34
5. Сундсвалль Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6. Норрбю Заявка 21 9 7 5 28 - 21 34
7. Йёнчёпинг Заявка 19 9 3 7 27 - 23 30
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 20 7 5 8 28 - 24 26
9. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
10. Эстер Заявка 20 6 6 8 15 - 17 24
11. ГАИС Заявка 20 7 2 11 22 - 25 23
12. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
13. Васалунд Заявка 21 6 3 12 27 - 36 21
14. Браге Заявка 21 5 6 10 25 - 33 21
15. Вестерос Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
16. Фалькенберг Заявка 20 5 4 11 23 - 36 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Вернаму Заявка 10 8 1 1 13 - 3 25
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
7. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
8. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
9. Хельсинборг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
6. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
7. Сундсвалль Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
8. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
9. Йёнчёпинг Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
10. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
11. Ландскруна Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
12. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
13. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
14. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
15. Вестерос Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Сундсвалль Халлениус Линус 9 0 2
4. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Норрбю Пекальски Иво 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сундсвалль 1:0 Ландскруна онлайн




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