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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Тромсё
3:2
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
1' Гол
Jesper Reitan-Sunde
0:2
43' Пенальти
Брохолм Мариус
1:2
49' Гол
Vegard Oestraat Erlien
2:2
51' Гол
Vetle Skjaervik
65' Желтая карточка
Енссен Андерс
71' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
3:2
77' Гол
Jens Hjertoe-Dahl
78' Желтая карточка
Нордас Лассе
87' Желтая карточка
Сельнес Оле
90' Желтая карточка
Нельсон Джейден
90'+4

Ход матча

1'
0:1
Jesper Reitan-Sunde
(Нипан Сверре Халсет)
43'
0:2
Брохолм Мариус
46'
Нордас Лассе
Псише Кристоф
 
46'
 
Немчик Томаш
Йенссен Ульрик
46'
Yaw Paintsil
Робертсен Йеспер
 
49'
Vegard Oestraat Erlien
(Норхейм Рунар)
1:2
51'
Vetle Skjaervik
(Норхейм Рунар)
2:2
65'
Енссен Андерс
 
71'
 
Вяянянен Сантери
76'
 
Хольм Ноа
Вяянянен Сантери
77'
Jens Hjertoe-Dahl
(Норхейм Рунар)
3:2
78'
Нордас Лассе
 
79'
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
 
80'
 
Конрадсен-Сейде Миккель
Хенриксен Маркус
80'
 
Нельсон Джейден
Jesper Reitan-Sunde
80'
 
Андерссон Адам
Рейтан Эрленд Даль
87'
 
Сельнес Оле
90'
 
Нельсон Джейден

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 508 Количество передач 494
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Vetle
Skjaervik
3
Робертсен
Йеспер
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
15
Vegard
Oestraat
Erlien
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
6
Вяянянен
Сантери
39
Брохолм
Мариус
41
Нипан
Сверре
Халсет
45
Jesper
Reitan-Sunde
Тромсё
3-5-2
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Русенборг

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

34 матча

29.4%
17.6%
53%
10 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
3:0
Э
3:1
Э
2:1
ТМК
1:1
Э
4:3
Э
3:0
ТМК
1:2
Э
3:2
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
5:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
1:2
К
1:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
КН
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:4
Э
4:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Среднее время на гол

54
100

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

1.95
1.4

Среднее время на гол

46
64

Всего голов

62
38

Голов в среднем за матч

1.82
1.12

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

49
80

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 2 0.25
Йенсен Рубен 2 0.25
Нордас Лассе 2 0.25
Норхейм Рунар 1 0.13
Антонсен Кент-Аре 1 0.13
Vetle Skjaervik 1 0.13
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.13
Енссен Андерс 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 5 (1) 0.56
Брохолм Мариус 2 (1) 0.22
Нипан Сверре Халсет 1 0.11
Фредериксен Эмиль 1 0.11
Jesper Reitan-Sunde 1 0.11
Сельнес Оле 1 0.11
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Нельсон Джейден 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 2 1
Хаугор Якоб 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Норхейм Рунар 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Хенриксен Маркус 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Перейра Адриан 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Русенборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Русенборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

0
3
Тромсё
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Русенборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

9
7
0 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
1
10%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
11
0 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
50%
2
18%
46-60
4
40%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
12%
3
18%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
3
18%
6
35%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
2
12%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Будё/Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0
Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0
Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1

Результаты матчей

Тромсё
Русенборг

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

4:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:3
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
3
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
4
5
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 9 7 1 1 21 - 5 22
2.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
Фредрикстад
 9 6 2 1 19 - 7 20
4.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Викинг
 9 4 3 2 13 - 11 15
6.
Стрёмсгодсет
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
КФУМ Осло
 9 3 4 2 10 - 10 13
8.
Русенборг
 9 3 1 5 12 - 16 10
9.
Хёугесунн
 9 3 1 5 8 - 13 10
10.
Лиллестрём
 9 3 1 5 10 - 16 10
11.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 12 - 19 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Хам-Кам
 10 2 4 4 13 - 10 10
14.
Одд
 10 2 3 5 9 - 20 9
15.
Саннефьёрд
 8 2 1 5 10 - 13 7
16.
Тромсё
 8 2 0 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
11.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
13.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (4)
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Топ нарушителей
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Одд Mihajlo Ivancevic 1 2
Мольде Гульбрандсен Фредрик 3
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О О Л - Брохолм Мариус из команды Русенборг забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Якоб Хаугор прыгнул не в ту сторону.
    • 1'
      Нипан Сверре Халсет сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О О Л - Jesper Reitan-Sunde из команды Русенборг легко посылает мяч в пустые ворота правой! Jesper Reitan-Sunde легко с этим справился!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тромсё 3:2 Русенборг онлайн

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