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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 3339 Главный судья: Mathias Stoefringshaug
ФК Кристиансунн
1:0
Конец матча
Тромсё
0'
20' Желтая карточка
Marius Olsen
39' Желтая карточка
Йенсен Рубен
43' Желтая карточка
Псише Кристоф
1:0
44' Гол
Гейе Папе Хабиб
1:0
59' Не забитый пенальти
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
89' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
90'+6

Ход матча

20'
Marius Olsen
 
39'
 
Йенсен Рубен
43'
 
Псише Кристоф
44'
Гейе Папе Хабиб
1:0
59'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
1:0
69'
 
Jakob Napoleon Romsaas
Vetle Skjaervik
69'
 
Yaw Paintsil
Норхейм Рунар
70'
Ньенету Франклин
Hilmir Mikaelsson
 
79'
Исаксен Йеспер
Сивертсен Оскар
 
86'
 
Винтер Феликс
Енссен Андерс
86'
 
Markus Johnsgaard
Нильсен Лассе
86'
 
Tobias Guddal
Опсал Сакариас
86'
Haakon Sjaatil
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
 
89'
Исаксен Йеспер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Лэнсинг
Майкл
26
Виллиамсен
Макс
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
8
Ruben
Kristensen
Alte
18
Ярл
Себастиан
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
37
Сивертсен
Оскар
9
Hilmir
Mikaelsson
7
Гейе
Папе
Хабиб
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Vetle
Skjaervik
23
Норхейм
Рунар
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
25
Нильсен
Лассе
III
9
Нордас
Лассе
15
Vegard
Oestraat
Erlien
ФК Кристиансунн
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Тромсё

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:0
Э
2:1
Э
1:1
ТМК
0:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
0:0
Э
4:1
Э
1:1
ПД
1:0
ПД
3:1

Голы

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.5

Среднее время на гол

49
180

Всего голов

27
7

Голов в среднем за матч

1.93
0.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
180

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брусет Хейне 1 0.25
Сивертсен Оскар 1 (1) 0.25
Ульвестад Дан Петер 1 0.25
Гейе Папе Хабиб 1 0.25
Ruben Kristensen Alte 1 0.25
Mikkel Rakneberg 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 2 0.67
Vegard Oestraat Erlien 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 2 0
Исаксен Йеспер 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0
Marius Olsen 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 1 1
Йенсен Рубен 1 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Винтер Феликс 1 0
Норхейм Рунар 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Тромсё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
0
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Тромсё
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3
ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2
Тромсё
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1
Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Тромсё

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Мольде
 4 3 0 1 8 - 2 9
4.
Русенборг
 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
ФК Кристиансунн
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Одд
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Хёугесунн
 4 2 0 2 4 - 6 6
9.
Лиллестрём
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Фредрикстад
 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
КФУМ Осло
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Викинг
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сарпсборг-08
 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Сельнес Оле 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Гейе Папе Хабиб первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 43'
    Псише Кристоф получил желтую карточку от судьи
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    • 39'
      Йенсен Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 20'
      Marius Berntsen Olsen получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
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