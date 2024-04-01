Тур: 1. Стадион: Romsaa Arena. Зрители: 4890 Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
17' Желтая карточкаЕнссен Андерс
0:1
17' ПенальтиСолтведт Йоахим
0:2
24' ГолФинне Бор
28' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
0:3
53' ГолСолтведт Йоахим
57' Undefined phrase: football_event_Йенсен Вассберг Никлас
1:3
65' ГолНордас Лассе
2:3
73' ГолНордас Лассе
76' Желтая карточкаСери Яфет
77' Вторая желтая карточкаЕнссен Андерс
2:4
84' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
90'+7
Ход матча
17'
17'
0:1
24'
0:2
53'
65'
1:3
73'
76'
77'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
4 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 9
-
6 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
322 Количество передач 586
-
37 Владение мячом, % 63
30
Isak
Vadebu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Isak VadebuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Yaw Paintsil
-
27 Yoro Ba
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тромсё
Бранн
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.54
Среднее время на гол
60
58
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.46
0.86
Среднее время на гол
61
105
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.19
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|2
|2
|Vegard Oestraat Erlien
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солтведт Йоахим
|2 (1)
|2
|Финне Бор
|1
|1
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|1
|Нильсен Сиверт
|0
|0
|Кастро Никлас
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|1
|1
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сери Яфет
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0
Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0
Бранн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3
Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Мольде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1
Результаты матчей
Тромсё
Бранн
Точный счет
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Тромсё
|Нордас Лассе
|2
|Бранн
|Солтведт Йоахим
|2
|ФК Кристиансунн
|Брусет Хейне
|1 (1)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Одд
|Рууд Эспен
|1
|Фредрикстад
|Mikkjal Thomassen
|1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|1
|Стрёмсгодсет
|Андерсен Эйрик Улланд
|1