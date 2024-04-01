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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 4890 Главный судья: Крингстад Сигурд
Тромсё
2:4
Конец матча
Бранн
0'
17' Желтая карточка
Енссен Андерс
0:1
17' Пенальти
Солтведт Йоахим
0:2
24' Гол
Финне Бор
28' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
0:3
53' Гол
Солтведт Йоахим
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Йенсен Вассберг Никлас
1:3
65' Гол
Нордас Лассе
2:3
73' Гол
Нордас Лассе
76' Желтая карточка
Сери Яфет
77' Вторая желтая карточка
Енссен Андерс
2:4
84' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
90'+7

Ход матча

17'
Енссен Андерс
 
17'
0:1
Солтведт Йоахим
24'
0:2
Финне Бор
(Матисен Ульрик)
28'
Антонсен Кент-Аре
 
37'
Нордас Лассе
Jens Hjertoe-Dahl
 
42'
 
Кастро Никлас
Матисен Ульрик
53'
0:3
Солтведт Йоахим
(Нильсен Сиверт)
56'
Yaw Paintsil
Isak Vadebu
 
57'
 
Йенсен Вассберг Никлас
65'
Нордас Лассе
1:3
68'
 
Сери Яфет
Солтведт Йоахим
68'
 
Картум Сандер Эрик
Корнвиг Эмиль
73'
Нордас Лассе
(Vegard Oestraat Erlien)
2:3
76'
 
Сери Яфет
77'
Енссен Андерс
 
83'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
83'
 
Варминг Магнус
Бломберг Оле-Дидрик
84'
2:4
Селанн-Хеггебе Эуне
(Кастро Никлас)
88'
Нильсен Лассе
Норхейм Рунар
 
88'
Tobias Guddal
Vegard Oestraat Erlien
 

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 322 Количество передач 586
  • 37 Владение мячом, % 63
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
30
Isak
Vadebu
7
Винтер
Феликс
22
Опсал
Сакариас
6
Jens
Hjertoe-Dahl
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
15
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
16
Бломберг
Оле-Дидрик
Тромсё
3-5-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Бранн

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
ТМК
0:3
Э
4:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:0
ТМС
1:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:3
Э
0:1
Э
0:2
Э
2:4
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:0

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.54

Среднее время на гол

60
58

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.46
0.86

Среднее время на гол

61
105

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.19

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 2 2
Vegard Oestraat Erlien 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солтведт Йоахим 2 (1) 2
Финне Бор 1 1
Селанн-Хеггебе Эуне 1 1
Нильсен Сиверт 0 0
Кастро Никлас 0 0
Матисен Ульрик 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 1 1
Антонсен Кент-Аре 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сери Яфет 1 0

Результаты матчей

Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0
Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0
Бранн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3
Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Мольде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1

Результаты матчей

Тромсё
Бранн

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Стрёмсгодсет Андерсен Эйрик Улланд 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Г О О О О Л - Финне Бор из команды Бранн забил фантастический гол левой пяткой!
    • 17'
      Г О О О О О Л - Солтведт Йоахим из команды Бранн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Якоб Хаугор прыгнул не в ту сторону.
    • 17'
      Енссен Андерс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
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