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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 12513 Главный судья: Mohammad Aslam
Русенборг
2:1
Конец матча
Тромсё
0'
29' Желтая карточка
Перейра Адриан
1:0
41' Гол
Сэтер Оле Кристиан
55' Желтая карточка
Корник Лео
1:1
69' Гол
Malick Diouf
71' Желтая карточка
Malick Diouf
84' Красная карточка
Malick Diouf
85' Желтая карточка
Траоре Маи
2:1
90' Гол
Йенссен Ульрик
90'+6

Ход матча

29'
Перейра Адриан
 
41'
Сэтер Оле Кристиан
(Хольсе Карло)
1:0
55'
Корник Лео
 
63'
 
Malick Diouf
Yaw Paintsil
63'
 
Jakob Napoleon Romsaas
Псише Кристоф
68'
Бьёрло Мортен
Скарсем Олаус
 
69'
1:1
Malick Diouf
(Вестерлунн Никлас)
71'
 
Malick Diouf
78'
Бёркеейет Тобиас
Вяянянен Сантери
 
79'
Садику Агон
Сэтер Оле Кристиан
 
82'
Шелбред Пер-Сильян
Нипан Сверре Халсет
 
84'
 
Malick Diouf
85'
 
Траоре Маи
86'
 
Коскела Миика
Енссен Андерс
86'
 
Робертсен Йеспер
Vegard Oestraat Erlien
89'
 
Хафстад Тобиас
Опсал Сакариас
90'
Йенссен Ульрик
(Рейтан Эрленд Даль)
2:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 406 Количество передач 575
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хансен
Андре
32
Корник
Лео
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
6
Вяянянен
Сантери
41
Нипан
Сверре
Халсет
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
29
Траоре
Маи
Русенборг
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Тромсё

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.3%
51.6%
16.1%
10 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:1
Т
4:3
Т
3:0
ТМК
1:2
Т
3:2
Т
1:3
ТМК
1:0
Т
5:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:2
К
1:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:0
КН
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
3:1
Т
3:1
Т
1:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:4
Т
4:0
Т
0:1

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.43

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.57
0.94

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

54
36

Голов в среднем за матч

1.74
1.16

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 2 0.13
Нельсон Джейден 2 0.13
Бьёрло Мортен 2 0.13
Скарсем Олаус 2 0.13
Сэтер Оле Кристиан 2 0.13
Ага Оскар 1 0.07
Нипан Сверре Халсет 1 0.07
Йенссен Ульрик 1 0.07
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.07
Перейра Адриан 1 0.07
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.07
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 7 (2) 0.5
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.21
Yaw Paintsil 2 0.14
Траоре Маи 2 0.14
Гундерсен Йостейн 1 0.07
Енссен Андерс 1 0.07
Басси Даниэль 1 0.07
Malick Diouf 1 0.07
Антонсен Кент-Аре 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Перейра Адриан 3 0
Корник Лео 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Нельсон Джейден 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Malick Diouf 2 1
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Русенборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

3
1
Русенборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тромсё
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

2
6
Русенборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Тромсё
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
5
45%
3
30%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
36%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
6
38%
5
28%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Пропущено

23
13
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
17%
2
15%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
5
22%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
4
17%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2
Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1
Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1

Результаты матчей

Русенборг
Тромсё

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
7
1.5
3
4
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
6
8
1
14
2.5
1
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 38 - 14 38
2.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
3.
Тромсё
 14 8 3 3 18 - 13 27
4.
Бранн
 1:0 15 8 3 4 27 - 18 27
5.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
6.
Лиллестрём
 13 7 2 4 24 - 20 23
7.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 0:1 14 6 2 6 19 - 17 20
9.
Одд
 15 5 4 6 13 - 15 19
10.
Стабек
 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Хёугесунн
 14 4 3 7 13 - 21 15
13.
Хам-Кам
 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 13 2 4 7 15 - 25 10
16.
Олесунн
 14 2 1 11 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 1:0 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Стрёмсгодсет
 0:1 6 4 0 2 10 - 5 12
7.
Лиллестрём
 7 4 0 3 15 - 12 12
8.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
9.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
5.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 1:0 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 14 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (6)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 10 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
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    • 63'
      Псише Кристоф уходит с поля. Jakob Napoleon Romsaas выходит вместо него
    • 63'
      Yaw Paintsil уходит с поля. Malick Diouf выходит вместо него
    • 55'
      Корник Лео получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Хольсе Карло сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Сэтер Оле Кристиан бьет в цель!
    • 29'
      Перейра Адриан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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