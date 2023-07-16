Тур: 14. Стадион: Леркендаль. Зрители: 12513 Главный судья: Mohammad Aslam
0'
29' Желтая карточкаПерейра Адриан
1:0
41' ГолСэтер Оле Кристиан
55' Желтая карточкаКорник Лео
1:1
69' ГолMalick Diouf
71' Желтая карточкаMalick Diouf
84' Красная карточкаMalick Diouf
85' Желтая карточкаТраоре Маи
2:1
90' ГолЙенссен Ульрик
90'+6
Ход матча
29'
41'
55'
69'
71'
84'
85'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
406 Количество передач 575
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
29
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
-
29 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
26 Malick Diouf
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Русенборг
Тромсё
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.3%
51.6%
16.1%
10 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.88
1.43
Среднее время на гол
47
63
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.57
0.94
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
54
36
Голов в среднем за матч
1.74
1.16
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольсе Карло
|2
|0.13
|Нельсон Джейден
|2
|0.13
|Бьёрло Мортен
|2
|0.13
|Скарсем Олаус
|2
|0.13
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0.13
|Ага Оскар
|1
|0.07
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0.07
|Йенссен Ульрик
|1
|0.07
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.07
|Перейра Адриан
|1
|0.07
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.07
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|0.5
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.21
|Yaw Paintsil
|2
|0.14
|Траоре Маи
|2
|0.14
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.07
|Енссен Андерс
|1
|0.07
|Басси Даниэль
|1
|0.07
|Malick Diouf
|1
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Malick Diouf
|2
|1
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
3
1
Русенборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тромсё
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
2
6
Русенборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Тромсё
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
5
45%
3
30%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
36%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
6
38%
5
28%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Пропущено
23
13
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
17%
2
15%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
5
22%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2
Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1
Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1
Результаты матчей
Русенборг
Тромсё
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
52
27
34
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
113
411
68
114
113
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|38 - 14
|38
|2.
|14
|9
|2
|3
|31 - 21
|29
|3.
|14
|8
|3
|3
|18 - 13
|27
|4.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|27 - 18
|27
|5.
|15
|8
|2
|5
|33 - 18
|26
|6.
|13
|7
|2
|4
|24 - 20
|23
|7.
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|19 - 17
|20
|9.
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|10.
|14
|4
|4
|6
|15 - 21
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|13 - 21
|15
|13.
|14
|4
|1
|9
|16 - 32
|13
|14.
|13
|3
|2
|8
|15 - 23
|11
|15.
|13
|2
|4
|7
|15 - 25
|10
|16.
|14
|2
|1
|11
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|0:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|7.
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|12.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|14 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (6)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4